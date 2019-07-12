JT: без чёткой стратегии обеспечения мира с Россией «курильский узел» Японии не разрубить

В попытках разрубить «курильский узел» и добиться подписания мирного договора с Россией японский премьер Абэ Синдзо был вынужден уйти от обсуждения территориальных претензий Японии и сосредоточиться на экономическом сотрудничестве, пишет The Japan Times. Однако такой шаг вряд ли приведёт к успеху, считает издание: заключению мирного договора поспособствуют не экономические сделки, а продуманная стратегия.

Встреча японского премьера Абэ Синдзо и российского президента Владимира Путина на полях саммита G20 в Осаке не стала шагом навстречу к заключению мирного договора и не принесла ощутимого прогресса в вопросе урегулирования давнего территориального спора по поводу четырёх островов Курильской гряды, сообщает The Japan Times. Однако её наиболее важным итогом стало осознанное решение Абэ обойти территориальный вопрос и сконцентрироваться на усилении экономического взаимодействия.

Этот шаг ознаменовал «новую российскую политику» Абэ, сфокусированную на двусторонних встречах и заключении сделок. В таких условиях отход территориального вопроса на второй план практически неизбежен.

По мнению издания, прежнее стремление Абэ к прогрессу в территориальном споре было с самого начала сомнительным. Начиная с 1956 года, проблема Курил обсуждалась между великими державами, и Япония не могла влиять на предлагаемые решения. Кроме того, учитывая нестабильность российско-американских отношений, тупик в территориальном споре обусловлен тесным союзом между Токио и Вашингтоном, включающим в себя право США размещать свои военные базы на всей территории Японии.

Как отмечает The Japan Times, Владимир Путин использовал это обстоятельство, потребовав от Токио гарантий, что на спорных островах не будут размещаться американские военные базы, если они вернутся в состав Японии. Таким образом, российский президент поставил заведомо невыполнимое условие, предлагая Абэ отказаться от основы японской стратегии национальной безопасности в обмен на острова.

С помощью «новой российской политики» японский лидер рассчитывал выбраться из тупика и усилить переговорные позиции Токио: проблема состоит в том, что её рассматривают как попытку деньгами компенсировать неудачи японской дипломатии. И всё же Абэ решился разрубить «курильский узел» и отойти от обсуждения территориального спора в обмен на перспективу заключения мирного договора, поскольку в противном случае Япония рискует потерять свою значимость на международной арене.

Однако заключение сделок с Россией (к примеру, таких как инвестирование $3 млрд в российский проект «Арктик СПГ-2») не является гарантией заключения мирного договора. Как пишет The Japan Times, в основе этой стратегии лежит предположение, что деньги смогут убедить Путина пойти навстречу Токио. Между тем, несмотря на все последние усилия японского правительства, экономическое присутствие Японии в России остаётся незначительным.

По мнению издания, заключению мирного договора поспособствуют не экономические сделки, а продуманная стратегия. Это будет настоящим испытанием для Абэ, поскольку подобный шаг станет радикальным отходом от привычной для послевоенной Японии политики принятия решений, зависимой от США. И тем не менее когда-нибудь японскому премьеру придётся решить проблему «курильского узла» напрямую, резюмирует The Japan Times.