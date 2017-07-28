Sohu: такие «безумцы», как адмирал Свифт, ведут мир к катастрофе Заявления адмирала ВМС США Скотта Свифта о его готовности нанести ядерный удар по Китаю по приказу президента вызвали бурную реакцию среди китайских военных аналитиков. Эксперты портала Sohu назвали подобные высказывания «безумными», при этом отметив, что Китай, хоть и не хочет разжигать конфликт, к потенциальному столкновению готов и не боится его. Однако подобный конфликт между двумя ядерными державами с подачи американских милитаристов будет иметь весьма плачевные последствия для всего мира. 28 июля 2017 Sohu.com

Sohu: Китай продаёт России тракторы с советскими корнями Пока Пекин импортирует российскую военную технику, Москва закупает китайские тракторы, пишет sohu.com. Машины, произведённые в Китае, уже хорошо зарекомендовали себя на российском рынке. Впрочем, как напоминает портал, когда-то Китай наладил производство собственных тракторов именно с помощью Советского Союза и его технологий. 20 мая 2017 Sohu.com

Sohu.com: Японию в России пугает ядерное оружие и психологическое превосходство Из всех азиатских стран больше всего Япония опасается России, считает блогер китайского портала Sohu.com. Он уверен, что причины этого кроются в истории, ведь, даже побеждая над русскими, японцы так и не смогли одолеть их на психологическом уровне. Ну а сегодня к этому можно прибавить внушительный ядерный потенциал Москвы и её военно-промышленный комплекс, которые могут потягаться с американскими. 17 мая 2017 Sohu.com

Sohu.com: в небе над Азией воцарятся российские Су-35 Закупив у Москвы 24 истребителя Су-35, Китай сделал отличную рекламу российским самолётам на перспективном азиатском рынке, полагает sohu.com. И теперь Россия расширяет производство, ведь, чтобы догнать Поднебесную, её соседи тоже захотят себе подобные истребители или же их американскую альтернативу — F-35. Поэтому настоящую прибыль от азиатского рынка вооружений получат Москва и Вашингтон. 14 февраля 2017 Sohu.com