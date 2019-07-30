Sohu.com: находка российских археологов опозорила китайского императора

Каменная плита, найденная русскими учёными на острове Сахалин, очень расстроила китайских археологов, которые считают, что памятник древности позорит императора Цяньлун. Как пишет портал Sohu, когда-то остров принадлежал Китаю, и его утрата – большая потеря для китайцев, которым теперь стыдно за стихотворение, оставленное на стеле.

Русские археологи нашли каменную стелу на острове Сахалин, который раньше принадлежал Китаю. Позднее находку передали в Китай для исследования. Как пишет издание Sohu, после изучения данной стелы китайские учёные пришли к выводу, что она позорит императора Цяньлун.

Как отмечает издание, согласно летописям времён династии Западная Хань, на севере Китая находился большой остров, которым управляла династия Чжунъюань. Однако во время династии Цин название этого острова несколько раз менялось, и в конечном итоге его стали называть остров Сахалин. В эпоху династии Тан, Юань и Цин на острове находились специальные инспекторы. Там до сих пор сохранился построенный в те времена Храм вечного спокойствия, и это доказывает, что в прошлом этот остров действительно принадлежал Китаю, однако позднее был отдан другой стране.

В 1850-х годах распадающееся государство под управлением династии Цин стало лёгкой добычей для других государств. Россия предъявляла территориальные претензии правительству династии Цин и вынудила его подписать ряд печально известных неравных договоров, таких как Айгуньский договор и Пекинский трактат. Эти соглашения подразумевали передачу больших территорий северо-восточного Китая, включая Сахалин, и даже внедрение на них колониального строя. Позже на острове были обнаружены огромные запасы нефти, поэтому утрата Сахалина — большая потеря для Китая.

Что же касается плиты, найденной российскими археологами, они не могли прочесть иероглифы, поэтому обратились за помощью к китайской стороне. Как отмечает издание, взглянув на выгравированные символы, «китайских учёных охватила грусть за погубленную репутацию Цяньлуна».

На плите было написано поздравление от имени Цяньлуна самому себе. Такие «поздравительные парные надписи» с пожеланием долгих лет жизни было принято адресовывать самому себе во время празднования дня рождения. Когда императору исполнялось 70 лет, он посвятил себе такое стихотворение: «Шестому сыну неба, правителю в пятом поколении, исполнилось семь десятилетий».

«Судя по данному стихотворению, Цяньлун был очень доволен своим правлением, он считал, что никому из древних императоров с ним не сравниться. Если бы он только знал, что земля, на которой он тогда стоял, впоследствии перейдёт России. Сейчас его слова кажутся нам смешными, поэтому можно сказать, что, написав данные строчки, он утратил своё достоинство», — заключает китайское издание.