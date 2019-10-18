Sohu: грозная украинская ракета вряд ли сможет бороться с российскими кораблями в Чёрном море

На Украине представили макет сверхзвуковой ракеты «Молния», характеристики которой, по словам разработчиков, значительно выше российского аналога Х-31. Как пишет издание Sohu, с помощью «Молнии» Украина рассчитывает создать угрозу безраздельно правящему в Чёрном море российскому флоту, однако в случае столкновения с боевыми кораблями, повсеместно оснащёнными комплексами ПВО «Бастион», у Украины практически нет шансов для успешного нанесения ракетного удара.

С 8 по 11 октября в Киеве проходила выставка «Оружие и безопасность — 2019», на которой специалисты украинского конструкторского бюро «Южное» представили макет сверхзвуковой ракеты «Молния» и официально рассекретили программу разработки сверхзвуковых противокорабельных ракет большого радиуса действия. Как пишет Sohu, специалисты бюро также подробно рассказали о прогрессе, достигнутом при разработке новой ракеты, утверждая, что её заявленные характеристики значительно выше российского аналога Х-31.

Как отмечает издание, хотя точные массогабаритные характеристики ракеты пока остаются неизвестными, один из конструкторов отметил, что в целом российская противокорабельная ракета Х-31 и украинская «Молния» равны по своим возможностям, однако последняя развивает несколько более высокую скорость, а также обладает большей дальностью пуска.

Анализ макета украинской сверхзвуковой противокорабельной ракеты, а также основных её аналогов позволяет установить, что «Молния» имеет цилиндрический корпус и оснащается прямоточным ракетным двигателем. В ракете применяется система из двух воздухозаборников прямоугольного сечения, расположенных по обеим сторонам корпуса.

По заявлениям представителей КБ «Южное», как и Х-31, «Молнию» оснастят тремя различными системами наведения, тем самым она будет воплощать в себе особенности трёх различных типов ракет: противокорабельной ракеты с радиолокационной головкой самонаведения (ГСН), противорадиолокационной ракеты с радиолокационной ГСН и ракеты класса «воздух — земля» с лазерной ГСН. Из этого следует вывод, что «Молния» представляет собой многофункциональную ракету, а этот факт в свою очередь доказывает, что у Украины с ней связаны высокие ожидания. Киев надеется, что данной ракеты будет достаточно для выполнения широкого спектра боевых задач.

Как заключает издание, общие характеристики «Молнии» в целом уже соответствуют уровню ранних модификаций Х-31, но, чтобы получить их реальное подтверждение в конкретных условиях, необходимо дождаться функционирующих образцов. Но довести проект этой сверхзвуковой противокорабельной ракеты до завершения с использованием накопленных в советскую эпоху технических данных — непростая задача для Украины, в армию которой лишь в этом году на вооружение поступила дозвуковая противокорабельная крылатая ракета собственного производства «Нептун».

«Украинская сверхзвуковая противокорабельная ракета «Молния» по большей части всё-таки предусмотрена для России, с её помощью Украина рассчитывает создать угрозу безраздельно правящему Черноморскому флоту. Россия же хотя и располагает богатым опытом разработки и применения ракет подобного типа, совершенно не факт, что они обладают высокой обороноспособностью. Тем не менее в случае столкновения с боевыми кораблями, повсеместно оснащёнными комплексами ПВО «Бастион», практически нет шансов для успешного нанесения ракетного удара», — подводит итог китайское издание.