Ракетный крейсер «Украина», имеющий на борту 16 пусковых установок для противокорабельных ракет «Вулкан», мог бы по праву считаться «убийцей авианосцев», если бы его удалось вовремя достроить, пишет портал Sohu. По сообщениям СМИ, в Китае тоже интересовались судьбой этого проекта. Но похоже, что этот крейсер, который не могут завершить почти 30 лет, уже окончательно устарел и не годится даже на запчасти, отмечается в статье.

Ракетный крейсер «Украина», который достался Украине после распада СССР, по праву можно было бы считать «убийцей авианосцев», учитывая, что его полное водоизмещение составляет 11,5 тыс. тонн, а на борту установлены 16 пусковых установок для противокорабельных ракет «Вулкан», которые могут развивать скорость до 2,5 Маха. Однако строительство этого корабля, которое продолжается уже почти три десятилетия, до сих пор так и не было официально завершено, констатирует Sohu. Одно время его думали продать, чтобы пополнить казну и урегулировать часть экономических проблем в стране, причём в числе потенциальных покупателей называли и Китай. Но по определённым причинам это судно до сих пор принадлежит Украине, говорится в статье.



В СМИ также появлялись сообщения, что министр обороны Украины предложил в течение двух лет разобрать крейсер на запасные части и выставить их на продажу, а выручку от продажи использовать, чтобы хотя бы частично компенсировать невыплаченные зарплаты для работников судоверфи, либо использовать пригодные детали для переоборудования других военных кораблей. Но разве можно использовать эти запчасти в других современных судах, если прошло уже почти 30 лет с того момента, как крейсер был впервые спущен на воду, задаётся вопросом автор: «Оборудование на нём уже давно устарело, техническое обслуживание не проводится, из-за чего его корпус уже давно покрыт ржавчиной. Поэтому возникает вопрос: сколько деталей этого корабля могут быть пригодны? Специалисты предполагают, что участь крейсера — демонтаж, а все его детали в лучшем случае можно будет сдать только на лом, поскольку пользы от них никакой».



Похоже, что крейсер «Украина», который так и не был достроен, теперь просто «доживает свой век» на верфи, говорится в статье. Украина не раз собиралась продать этот корабль Китаю, но сделка так и не была осуществлена, напоминает Sohu. Ещё в 1996 году, когда казалось, что строительство судна близится к завершению, Киев решил его продать из-за отсутствия средств. Тогда Китай всё ещё отставал от Украины с точки зрения технологий и вооружения, поэтому очень надеялся на покупку самого современного на тот момент боевого корабля, — однако из-за вмешательства стран Запада, которые выступили резко против, эту сделку задушили на корню, поясняет автор.



Другим потенциальным покупателем на тот момент была Россия. Однако в то время она также переживала непростые времена и сама распродавала оружие, созданное во время СССР, говорится в статье. «Россия всеми силами пыталась приобрести этот крейсер, но так и не смогла найти на это достаточно денежных средств», — пишет Sohu.



Позднее, уже в 2002 году, вновь появились сообщения о том, что он якобы «был продан Китаю», однако пользователи интернета сразу начали высказывать свои сомнения по этому поводу. В начале 2000-х военное кораблестроение Китая получило активное развитие, в этот период был разработан план по строительству эскадренных миноносцев типа 052B и 052С, а сейчас идёт разработка миноносцев типа 055, превосходящих по всем техническим характеристикам аналогичные показатели «Украины». И теперь у Китая отпала необходимость что-то покупать на Украине, поскольку он уже смог создавать собственные более современные суда на базе передовых технологий кораблестроения, подчёркивает автор.



Стоит отметить, что и Россия, которая когда-то была в числе потенциальных покупателей этого судна, уже тоже не так сильно в нём нуждается, так как после распада СССР России достались крейсеры «Киров» и «Атлант». Проблема в том, что все эти корабли советских времён быстро стареют, отмечается в статье. В итоге оказалось, что украинский крейсер по-настоящему ценился только в своей стране, и это замедлило развитие сферы военного кораблестроения на Украине в целом. За 30 лет украинцам так и не удалось добиться успешного завершения этого проекта. Поэтому теперь недоделанный крейсер предстоит разобрать на запчасти, и это будет гораздо менее удачный исход, чем его продажа, констатирует Sohu.



В 2015 году Украина заявила, что Россия якобы предприняла попытку «взорвать» одноимённый крейсер, но «была остановлена украинским спецназом». Однако общественного признания это заявление не получило, говорится в статье: «Большинство посчитало, что Россия не стала бы прилагать такое количество усилий, чтобы взорвать военный корабль, возраст которого составляет более 20 лет. Это было бы пустой тратой боеприпасов. Поэтому весьма вероятно, что Украина таким образом хотела сделать рекламу своему старому крейсеру, чтобы быстрее найти покупателя».



Украина потратила немало сил и времени на этот корабль, однако сейчас он оказался практически бесполезным, подчёркивается в статье: «Если отдать корабль на металлолом, а вырученные деньги выплатить рабочим, сколько своих зарплат они получат? Необходимо отдать президенту Украины должное — если он действительно собирался отдать эти деньги рабочим, то не зря он был президентом». Несмотря на большое давление, Зеленский сдержал своё слово и не так давно отменил военный парад в День независимости Украины, а сэкономленные деньги отдал военным, отмечает автор, поэтому можно ожидать подобного и в отношении крейсера. «Если же говорить об отношениях Китая с крейсером «Украина», то они закончились, так и не успев начаться», — заключает Sohu.