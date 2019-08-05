Times: новейший авианосец США провалил испытания из-за барахлящих лифтов

Неполадки в работе электромагнитных подъёмников, доставляющих вооружения с нижних палуб на самолёты, помешали испытаниям новейшего авианосца американских ВМС «Джеральд Форд», сообщает The Times. Кроме того, в ходе тестов у корабля выявились проблемы с силовой установкой. Между тем, американский флот уже заказал четыре таких авианосца, каждый из которых стоит $13 млрд.
Испытания новейшего американского авианосца «Джеральд Форд», разработанного для поддержания морского превосходства США, были приостановлены после возникновения технических проблем, сообщает The Times.
Издание пишет, что 11 электромагнитных подъёмников для вооружений не соответствовали стандартам качества. Каждый из подъёмников стоит $4,5 млн; сейчас над выявлением неполадок работает группа приглашённых экспертов. The Times отмечает, что эти агрегаты играют важнейшую роль в функционировании авианосца: их задачей является быстрая доставка вооружений с нижних палуб на верхнюю, где расположены самолёты.
По словам официального представителя ВМС США, «высокотехнологичные подъёмники» были разработаны прямо на борту корабля и не имели каких-либо прототипов, используемых не на море. Установка первых двух подъёмников выявила проблемы с дверьми, люками, а также с программным обеспечением.
Издание напоминает, что церемония ввода авианосца в эксплуатацию состоялась в 2017 году. На ней присутствовал президент США Дональд Трамп. Члены корабельной команды пожаловались ему на работу новых стартовых катапульт и тормозных систем. В ответ Трамп порекомендовал вернуться к старым технологиям, используемым на авианосцах класса «Нимиц», а также пообещал удостовериться, что все новые авианосцы будут создаваться с использованием старой технологии. Впрочем, это обещание не было выполнено.
Согласно информации The Times, один авианосец класса «Форд» стоит $13 млрд. ВМС США уже заказали четыре таких судна. «Флот уверен в электромагнитных стартовых системах и продолжит их испытания на корабле и в прибрежных тренировочных центрах», — отметил пресс-секретарь американских ВМС.
The Times сообщает, что ещё одной проблемой авианосца стала силовая установка: во время испытаний оба ядерных реактора функционировали нормально, однако в работе турбогенератора произошёл сбой.
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