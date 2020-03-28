Sohu: гегемония США оказалась под угрозой — и не из-за России

03:00
Премьер Армении оценил ситуацию с распространением COVID-19
Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
03:00
Экс-защитник «Спартака»: поначалу я не воспринимал Дзюбу как футболиста
Бывший защитник «Спартака» аргентинец Клементе Родригес поделился воспоминаниями о нападающем Артёме Дзюбе во время их выступлений за московский клуб.
03:00
Число заражённых коронавирусом в мире превысило 570 тысяч
Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире достигло 571 678. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
03:00
СМИ: Хоккеист СКА Барабанов на следующей неделе приступит к переговорам с клубами НХЛ
Нападающий санкт-петербургского СКА Александр Барабанов на следующей неделе начнёт переговоры с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
Поиски лётчика пропавшего в Чёрном море Су-27 продолжаются
Поиски пилота самолёта Су-27, который пропал с радаров над Чёрным морем, продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
03:00
В Омской области выявлены первые три случая заражения коронавирусом
Первые три случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлены в Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
03:00
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Индонезии
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на острове Сулавеси в Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США.
03:00
Футболисты «Ювентуса» отказались от зарплаты за четыре месяца
Итальянский футбольный клуб «Ювентус» объявил о достижении договорённости с игроками команды об урезании заработной платы на период пандемии коронавируса.
03:00
Николаев считает, что пандемия коронавируса может серьёзно ударить по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР Валентин Николаев высказал мнение, что пандемия коронавируса может нанести серьёзный удар по фигурному катанию.
03:00
Число жертв коронавируса во Франции достигло 2314
Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции достигло 2314. Об этом свидетельствуют данные французского Минздрава.
03:00
Николаев назвал положительную для фигуристов сторону карантина
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Валентин Николаев назвал положительную сторону длительного карантина для фигуристов.
03:00
СМИ: «Зенит» запросил у «Наполи» €25 млн за Азмуна
Санкт-Петербургский «Зенит» готов продать нападающего Сердара Азмуна в неаполитанский «Наполи» за €25 млн.
03:00
Трамп обратился к СМИ с призывом называть свои источники информации
Президент США Дональд Трамп обратился к СМИ с призывом называть свои источники информации, так как, по его мнению, журналисты часто ссылаются на данные источников, которых не существует.
03:00
В оргкомитете ОИ-2024 заявили, что пандемия коронавируса отразится на подготовке к Играм
Председатель оргкомитета Олимпиады 2024 года в Париже Тони Эстанге высказал мнение, что нынешняя ситуация с пандемией коронавируса повлияет на подготовку к предстоящим Играм.
03:00
В Москве ранили игравшего в футбол ребёнка
В Москве десятилетний ребёнок во время игры в футбол получил ранение в грудь из пневматического пистолета. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
03:00
Николаев: карантин — это прежде всего проблема для тренеров
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Валентин Николаев рассказал, как в США фигуристы решают проблему тренировок во время карантина.
03:00
«Роснефть» рассчитывает на снятие санкций США с дочерних предприятий
«Роснефть» рассчитывает на снятие санкций США с дочерних предприятий после того, как компания приняла решение продать свои активы в Венесуэле.
03:00
Николаев рассказал, чем стоит заняться фигуристам во время карантина
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Валентин Николаев рассказал, как, по его мнению, спортсменам и тренерам стоит провести период вынужденного карантина.
03:00
Число заражённых коронавирусом в Израиле достигло 3619
Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Израиле достигло 3619. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные израильского Минздрава.
03:00
Второй хоккеист «Колорадо» заразился коронавирусом
Второй игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» получил положительный результат теста на коронавирус.
03:00
ООН передаст Нью-Йорку 250 тысяч медицинских масок
ООН передаст Нью-Йорку 250 тыс. медицинских масок в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил Генсек организации Антониу Гутерреш.
03:00
В кабмине России подтвердили покупку активов «Роснефти» в Венесуэле
В кабмине России подтвердили информацию, что компания, на 100% принадлежащая российскому правительству, купила активы ПАО «НК «Роснефть» в Венесуэле.
03:00
«Минск» победил «Динамо» и вышел в лидеры чемпионата Белоруссии по футболу
«Минск» одержал победу над минским «Динамо» в матче второго тура чемпионата Белоруссии по футболу.
03:00
Премьеры России и Армении обсудили торговлю в условиях эпидемии
Премьер-министры Армении и России Никол Пашинян и Михаил Мишустин в ходе телефонных переговоров обсудили торгово-экономические отношения двух стран в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Биатлонистка Халиуллина сообщила, что не заражена коронавирусом
Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина, госпитализированная с подозрением на коронавирус, сообщила, что заболевание у неё не выявлено.
03:00
«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле
Российская компания «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле.
03:00
Глава FFF заявил, что чемпионат Франции не удастся доиграть до 30 июня
Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре сообщил, что прерванный на неограниченное время из-за пандемии коронавируса чемпионат страны не завершится до 30 июня.
03:00
Синоптик предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается в столичном регионе на следующей неделе.
03:00
В Италии за сутки от коронавируса умерли 889 человек
За сутки в Италии 889 человек скончались от коронавирусной инфекции COVID-19, общее число жертв превысило 10 тыс.
03:00
Открытое горение в пяти домах под Владимиром ликвидировано
Спасатели ликвидировали открытое горение в пяти домах на площади 250 кв. м в населённом пункте Просеницы Меленковского района Владимирской области.
03:00
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
03:00
Футболист «Спартака» Крал подписал документ о запрете выезда из Москвы
Чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал, что подписал соглашение о запрете выезда за пределы Москвы из-за пандемии коронавируса.
03:00
Рогозин рассказал о ежедневных тестах на коронавирус
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что сдаёт тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 ежедневно.
03:00
Мостовой считает, что урезание зарплат пойдёт на пользу российскому футболу
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение о возможном урезании зарплат футболистам в российских клубах в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
03:00
В Москве ещё 10 пациентов вылечили от коронавируса
В Москве из больниц выписали ещё десять пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
03:00
В Нью-Йорке развернули мобильные морги из-за коронавируса
Власти Нью-Йорка подготовили к работе в городе рефрижераторные трейлеры, которые будут использоваться в качестве мобильных моргов возле больниц. Данная мера принята из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
За неделю в Россию из других стран вернулись 133 тысячи человек
В Россию в период с 20 по 27 марта вернулись 133 тыс. граждан. Об этом говорится в сообщении российского Министерства иностранных дел в Telegram.
03:00
В Греции за сутки выявлено 95 случаев заражения коронавирусом
Представитель Министерства здравоохранения Греции Сотирис Циодрас заявил, что за сутки в стране выявили 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Скелетонист Трегубов объяснил своё неудачное выступление в прошедшем сезоне
Российский скелетонист Никита Трегубов рассказал о причинах своего неудачного выступления в сезоне-2019/2020.
03:00
Китай направил гумпомощь Пакистану и Малайзии
Китай направил 5,4 тонны медицинских изделий в качестве гуманитарной помощи в Пакистан для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Помощь была направлена из Ухани.
03:00
Власти Чечни ввели ограничения на передвижение по республике
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что в республике на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 вводятся ограничительные меры по передвижению. Также будет ограничен въезд в Грозный.
03:00
Путин назначил главу Управления президента по развитию IT и связи
Президент России Владимир Путин назначил Татьяну Матвееву начальником Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и инфраструктуры связи.
03:00
Минспорт с 29 марта приостанавливает работу учебно-тренировочных спортивных баз
Министр спорта Олег Матыцин сообщил о закрытии федеральных учебно-тренировочных спортивных баз из-за пандемии коронавируса.
03:00
Число жертв коронавируса в США достигло 1711
В США число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 1711. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёты на основе федеральных и местных данных.
03:00
Россия направит в Египет ещё три самолёта для возвращения россиян
Заведующий консульским отделом посольства России в Каире Юсуп Абакаров заявил, что российская сторона направит ещё три самолёта в Египет для возвращения оттуда россиян и граждан некоторых стран СНГ.
03:00
В Ухани возобновили продажу авиабилетов
В городе Ухань китайской провинции Хубэй возобновили продажу авиабилетов на рейсы с 8 апреля. Авиасообщение с Хубэем было приостановлено в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 28 марта
Столбик термометра в Москве поднялся до +17,2 °С, что является абсолютным температурным рекордом для 28 марта.
03:00
Футболист академии мадридского «Атлетико» умер в возрасте 14 лет
Игрок академии мадридского футбольного клуба «Атлетико» Кристиан Минчола умер в возрасте 14 лет.
03:00
Пожар не угрожает «Ростов Арене»
В администрации Ростова-на-Дону заявили, что масштабный пожар, разгоревшийся неподалёку от «Ростов Арены», не несёт опасности для стадиона.
03:00
Пожарный погиб при тушении возгорания в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону погиб пожарный, который занимался тушением возгорания, возникшего в камышах.