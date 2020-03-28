Sohu: гегемония США оказалась под угрозой — и не из-за России

Сегодня у США появился новый противник номер один, с которым будет справиться даже сложнее, чем с Россией, и это Европейский союз. Как пишет Sohu, Америке нужно перестать высокомерно относиться к ЕС, поскольку его экономический потенциал может пошатнуть лидерство США.

После распада СССР Соединённые Штаты действительно стали крупнейшей мировой державой, однако в последние годы гегемония США оказалась под угрозой. Как пишет портал Sohu, появился противник номер один, с которым справиться даже сложнее, чем с Россией, и им является Европейский союз.

Многие считают, что ЕС не так силён, как Россия. Несмотря на то что он не обладает достаточной мощью в военном отношении, в экономическом плане он имеет преимущество. На сегодняшний день Европейский союз является второй по величине экономикой в мире — и функционирование мировой экономики зависит от него. Но США не считают Европейский союз своим реальным союзником и относятся к нему, как к «младшему брату».

Европейские страны ясно понимают, что Соединённые Штаты не только не давали им никаких преимуществ в последние годы, но и даже успевали наживаться на них. Америка повысила долю военных расходов европейских стран, а также увеличила тарифы на экспорт европейских товаров на 25%. Также даже вырос налог на гражданские самолёты.

В ответ европейские страны одна за другой начали выражать своё недовольство. Франция прямо заявила о «смерти мозга» НАТО. Президент Франции открыто заговорил о вступлении России в ЕС. Германия также сотрудничает с Россией по проекту «Северный поток — 2».

«Не только ЕС достаточно силён в экономическом отношении, но и военную мощь «старых» великих держав, таких как Франция и Германия, не стоит недооценивать. Если США будут продолжать высокомерно относиться к Европейскому союзу, то он, безусловно, станет одним из самых могущественных противников», — заключает автор материала.