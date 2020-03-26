Le Monde: Брюсселю пора научиться играть на поле пропаганды с Москвой и Пекином

Италия, до сих пор страдающая сильнее других европейских стран от пандемии Covid-19, стала объектом непреодолимого притяжения иностранных держав, таких как Россия, Китай и Куба, использующих гуманитарную помощь Риму в пропагандистских целях, пишет Le Monde. При этом Евросоюзу, чья финансовая поддержка пострадавших стран Европы обещает быть гораздо масштабнее российской и китайской помощи, не мешало бы также научиться искусству пиара, замечает издание.

«Сколько внимания! В своём бедственном положении Италия, европейская страна, до сих пор страдающая сильнее других от пандемии Covid-19, стала объектом непреодолимого притяжения иностранных держав, стремящимся улучшить свой имидж, благодаря гуманитарной помощи», — пишет Le Monde в редакционной статье.

«Первым в строю» оказался Китай. 14 марта, когда количество смертей в итальянских больницах начало стремительно расти, в Риме приземлился самолёт китайского Красного Креста, на борту которого находился вице-президент организации в сопровождении врачей, участвовавших в борьбе с эпидемией в Китае, а также респираторы и 200 тыс. масок. После этого воздушное судно отправилось в Милан, где представителя Красного Креста приняли со всеми почестями, а тот в свою очередь сделал замечание о слишком большом количестве людей на улице.

Этот визит, широко освещаемый китайскими СМИ, ориентированными на международную аудиторию, был воспринят как личная победа итальянского министра иностранных дел Луиджи Ди Майо из Движения пяти звёзд. Как напоминает газета, в 2019 году Италия стала первой страной G7, подписавшей меморандум о взаимопонимании с Пекином по проекту Нового шёлкового пути.

Следом за китайцами прибыли русские. В воскресенье 22 марта на военной авиабазе Пратика-ди-Маре приземлился первый из девяти самолётов Ил, которые должны были доставить в страну «по личному приказу Путина» сотню военных врачей и восемь мобильных бригад, оснащённых масками, перчатками, респираторами и всем возможным оборудованием. И снова Луиджи Ди Майо оказался перед камерами, транслирующими изображения по всему миру, чтобы поблагодарить «Россию, президента Путина и правительство России».

Куба, в свою очередь, также проявила щедрость, «одолжив» Италии 52 медика и медсестёр, которые прибыли в Милан в воскресенье.

«Разумеется, подобные жесты солидарности можно только приветствовать, и мы предпочтём смотреть, как российские самолёты доставляют медицинское оборудование в Италию, чем как они сбрасывают бомбы на больницы в Сирии», — замечает издание. Однако использование гуманитарной помощи в пропагандистских целях заставляет вспомнить, что даже в период пандемии геополитика «не самоизолировалась». Скрытый посыл выступлений Ди Майо, по убеждению редакции, состоит в том, что истинные друзья Италии не её естественные союзники из ЕС, солидарности которых им недоставало уже во время миграционного кризиса 2015 года. В условиях нынешнего кризиса в области здравоохранения закрытие австрийской границы, а затем ограничения на экспорт масок, установленные Берлином и Парижем, неизбежно подпитывали эту идею.

Тем не менее в минувший понедельник Германия объявила о начале приёма итальянских пациентов своими больницами, а европейские структуры приняли на прошлой неделе беспрецедентные меры поддержки экономик стран, сильнее других пострадавших от пандемии, в число которых входит и Италия. Как отмечает газета, объёмы этой поддержки гораздо больше объёмов гуманитарной помощи из Китая и России.

Если солидарность европейских стран, самих столкнувшихся с эпидемией коронавируса, в области здравоохранения действительно потерпела неудачу, крайне важно обеспечить экономическую солидарность, в том числе в период после пандемии, считает издание. И не менее важно, чтобы ЕС, плохо владеющий искусством пиара, донёс эти сведения до всего мира. Как напоминает Le Monde, в январе этого года ЕС направил 56 тонн оборудования в помощь Китаю по просьбе Пекина, однако эта помощь не попала в объективы китайских телекамер.