Французский политолог: кризис COVID-19 может оказаться роковым для Евросоюза

Кризис коронавируса продемонстрировал слабые места европейской солидарности. Но винить Брюссель напрасно, поскольку страны ЕС сами настояли, что здравоохранением каждая будет заниматься отдельно. Чтобы пережить трудный период, ЕС придётся сделать выбор: либо объединяться по-настоящему и наращивать реальную силу, либо прекратить своё существование, заявил политолог Доминик Ренье в интервью Le Figaro.

На фоне особо тяжёлой ситуации, вызванной коронавирусом в Италии, отсутствие поддержки союзников из ЕС, так называемой европейской солидарности, особенно бросается в глаза, пишет Le Figaro. В интервью изданию известный французский политолог, профессор парижского Института политических исследований (Sciences Po) и руководитель Фонда политической инновации (Fondapol) Доминик Ренье обратил внимание, что по настоянию европейских государств сфера общественного здравоохранения осталась в ведении каждой отдельной страны, а не Евросоюза. Поэтому текущий кризис — в первую очередь проблема каждой отдельной страны Европы, а не ЕС.

«Результат впечатляет: все демонстрируют свою неготовность», — комментирует аналитик.

Тем временем вместо непосредственных союзников активную помощь Италии оказывает Китай. Однако Ренье предупреждает: для Пекина это способ усилить своё влияние, а также отвлечь внимание от многочисленных вопросов относительно его роли в распространении пандемии. По мнению политолога, поддержка Италии для китайских властей — продукт «пропаганды прежде всего для внутреннего потребления». На государственных каналах Поднебесной активно крутят кадры с прибывающими в Италию китайскими самолётами со специалистами и медикаментами.

«Таким образом они говорят: «Мы великая держава, у нас нет никакой свободы, зато смотрите, как эти демократии неспособны даже защитить свой народ», — объяснил Ренье в беседе с Le Figaro.

По словам эксперта, европейцам трудно понять, что скрывается за актом помощи Поднебесной. Ренье настаивает: «Они словно зрители и младшие партнёры, с интересом, восхищением или страхом наблюдающие за лидерами, вроде Си Цзиньпина, Трампа или Путина. Они будто заторможены, не в состоянии распознать возвращение чистой власти, потому что ненавидят её, думают, что она пережиток прошлого, или не чувствуют, что способны на такое».

Как утверждает политолог, для Евросоюза кризис коронавируса может стать «роковым» и положить конец «халатной амбивалентности», присущей европейской системе сегодня. По мнению Ренье, эта амбивалентность выражается в странах — участницах ЕС, которые вроде бы стремятся к единству между европейскими народами, но в то же время не хотят укреплять политическое могущество блока как единого целого. То же касается и популистов, выступающих против ЕС, но ничего не имеющих против евро.

Таким образом кризис открывает перед Европой два пути: либо объединяться и наращивать могущество как блок, либо отказаться от ЕС вовсе. «Я знаю, что такая перспектива лишь порадует националистов, — признаёт аналитик. — Но как они не видят, что распад Евросоюза всего на несколько лет опередит крах его стран-участниц?»

Ренье считает, что пережить текущий кризис ЕС поможет только укрепление суверенитета во всех ключевых сферах — от политики, экономики и обороны до энергетики, здравоохранения и науки.