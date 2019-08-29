NI: США нужно сменить курс, чтобы разрушить «брак по расчёту» Москвы и Пекина

Популярное
-
Ouest-France: Макрон призвал переосмыслить отношения с Россией ради будущего Европы Ouest-France
-
ZDF: Крым снова стал популярен у туристов благодаря участию Москвы ZDF
-
Замглавы МИД Польши: 10 лет назад Путин дал полякам «ложную надежду» Polskie Radio
-
СТРАНА.ua выяснила, почему в Польше не любят украинцев Страна.ua
-
El Mundo раскрыла секрет вечной молодости Путина El Mundo
-
Трамп: мне плевать на политику — будет лучше, если Россия вернётся в G7 CNN
-
El Periódico: «Академик Ломоносов» поможет России в освоении Арктики El Periódico
-
Обозреватель Independent: Джонсон превратил стыд британцев за брексит в злость Independent
INFOX.SG
-
В Кремле наблюдают за «перезагрузкой власти» на Украине
В Кремле с большим вниманием наблюдают за перезагрузкой власти на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
-
Меркель и Путин по телефону обсудили транзит газа через Украину
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с транзитом газа через территорию Украины.
-
СМИ: «Рома» арендует футболиста МЮ Смоллинга
Футболист «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг перейдёт на правах аренды в итальянскую «Рому».
-
Болтон намерен обсудить санкции против Белоруссии в ходе визита в Минск
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе запланированного на 29 августа визита в Минск планирует обсудить введённые в отношении Белоруссии санкции.
-
В Кремле рассказали о контактах по обмену заключёнными с Украиной
Существуют определённые контакты между Россией и Украиной по подготовке к обмену удерживаемыми лицами. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
-
В ДНР заявили о гибели военного при боестолкновении с диверсантами
Один ополченец погиб, ещё один пострадал и трое попали в плен в результате боевого столкновения с диверсионной группой в Донбассе минувшей ночью, заявили в самопровозглашённой ДНР.
-
В «Зените» назвали свой клуб желанным соперником для остальных команд при жеребьёвке ЛЧ
В преддверии жеребьёвки группового раунда Лиги чемпионов в санкт-петербургском «Зените» оценили попадание команды в первую корзину.
-
Новым президентом FIBA избран малиец Ньянг
На конгрессе Международной федерации баскетбола (FIBA) в Пекине был избран новый президент организации.
-
Польша договорилась продавать закупаемый у США газ Украине
Польша договорилась продавать Украине регазифицированный сжиженный природный газ, который страна закупает у США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой энергетического концерна PGNiG.
-
В ФСВТС заявили, что Россия и Индия решили вопрос с авансом за С-400
Россия и Индия решили вопрос с авансом по контракту на поставку зенитных ракетных систем С-400, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
-
Самедов: я не возобновляю карьеру, игра за «Знамя» исключительно для себя
Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов заявил, что будет бесплатно выступать за любительский клуб «Знамя» из Ногинска вместе с бывшим партнёром по национальной команде Романом Павлюченко.
-
В пресс-службе Киркорова объяснили инцидент с певцом на «Новой волне»
В пресс-службе Филиппа Киркорова прокомментировали появившееся в сети видео, на котором артист говорит, что не будет репетировать номер без камер, а также обещает не начинать шоу, пока его требования не будут выполнены. При этом, по данным СМИ, артист позволил себе некорректные высказывания. Инцидент произошёл на фестивале «Новая волна» в Сочи.
-
В России нашли способ разогнать вертолёт до 600 км/ч
Компания «Камов», которая входит в «Вертолёты России», разработала технологию, разгоняющую боевой вертолёт до скорости 600 км/ч. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генерального конструктора компании Сергея Михеева.
-
Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА
Ивуарийский защитник Седрик Гогуа в ближайшее время может стать футболистом московского ЦСКА.
-
Жирков отпраздновал день рождения на полигоне
Футболист «Зенита» Юрий Жирков отметил 36-й день рождения на военном полигоне.
-
ФСБ пресекла подготовку терактов в Кабардино-Балкарии
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли подготовку террористических актов в Кабардино-Балкарии. Об этом говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ, поступившем в распоряжение RT.
-
Украинский депутат заявил, что Сенцова доставили в СИЗО «Лефортово»
Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз заявил, что, по его данным, осуждённый в России за терроризм украинец Олег Сенцов переведён в СИЗО «Лефортово».
-
В Хабаровске из-за подъёма уровня воды в Амуре закрыли набережную
Центральную часть набережной имени Г.И. Невельского в Хабаровске закрыли для прогулок из-за повышения уровня воды в Амуре.
-
Луценко написал заявление об увольнении с поста генпрокурора
Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об увольнении на имя президента, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
-
Кириленко призвал российских баскетболистов не обольщаться победой над испанцами
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал победу национальной команды над испанцами (74:55) в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года в Китае.
-
Умер актёр Александр Числов
Российский актёр Александр Числов умер в возрасте 54 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гильдии актёров кино Союза кинематографистов России.
-
Помощники членов конгресса США посетили Совет Федерации
Помощники членов конгресса США посетили Совет Федерации, для них была проведена экскурсия, сообщает Интерфакс.
-
СМИ: «Зенит» и «Сампдория» согласовали аренду Ригони
Футболист «Зенита» Эмилиано Ригони близок к переходу в итальянскую «Сампдорию».
-
Более 2,2 млн автомобилей проехало с начала лета по Крымскому мосту
С начала лета по Крымскому мосту проехало более 2,25 млн автомобилей, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на информационный центр «Крымский мост».
-
Медведчук рассказал о переговорах по обмену между Украиной и Россией
Переговоры относительно обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией продолжаются, вопросом занимается украинский лидер Владимир Зеленский и его команда, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
-
Американская гонщица Комбс погибла при попытке установить новый рекорд скорости
36-летняя американская гонщица Джесси Комбс погибла в результате аварии, когда пыталась установить новый рекорд скорости на реактивном автомобиле среди женщин.
-
Бобровский — о Кузнецове: все мы люди и спортсменам свойственно ошибаться
Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский поддержал форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, в допинг-пробе которого был обнаружен кокаин.
-
Министры обороны стран ЕС обсудят ситуацию в Ормузском проливе
Обеспечение безопасности морского судоходства, в том числе в Ормузском проливе, будет одной из тем на неформальных переговорах министров обороны стран Европейского союза в Хельсинки.
-
Клопп: я понятия не имею, кто выиграет Лигу чемпионов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не считает, что английские клубы будут доминировать в Лиге чемпионов сезона-2019/20.
-
В Белоруссии ожидают активизации переговоров по газу с Россией
Глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что ожидает начала активной фазы переговоров с Россией о цене на газ.
-
Жена Овечкина: дома Саша научился менять памперсы
Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала о поведении мужа в быту.
-
Квят рассказал, как чувствует себя в роли молодого отца
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят воспользовался паузой в календаре «Формулы-1», чтобы провести время с семьёй и новорождённой дочкой.
-
Депутаты Верховной рады девятого созыва принесли присягу
Новоизбранные депутаты в ходе первого торжественного заседания Верховной рады Украины принесли присягу.
-
Канадский хоккеист Э. Кейн пожаловался на расизм в НХЛ
Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн считает, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) довольно часто бывают случаи проявления расизма.
-
Крест XVII века найден в ходе раскопок в центре Москвы
Крест конца XVII века с изображением Сергия Радонежского найден в ходе раскопок недалеко от парка «Зарядье» в Москве.
-
Юрист прокомментировал публикацию телеканалом «Дождь» финансового отчёта
Юрист, член Общественной палаты Илья Ремесло прокомментировал публикацию телеканалом «Дождь» финансового отчёта через несколько часов после запроса RT. По его мнению, руководители телекомпании решили действовать на опережение.
-
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в четверг, 29 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
-
Источник: «Филадельфия» отказалась подписывать хоккеиста Бурдасова
Агенты российского форварда Антона Бурдасова не сумели договориться с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) о контракте для своего клиента.
-
Тело скончавшейся в Турции девочки отправят в Россию 30 августа
Тело скончавшейся после инцидента в бассейне турецкого отеля российской девочки отправят в Россию в пятницу, 30 августа. Об этом сообщил отец ребёнка Андрис Лейкуцис.
-
Гилерме — о жеребьёвке ЛЧ: мы должны быть готовы ко всему
Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме заявил, что предпочёл бы встретиться с топ-клубами на групповом этапе Лиги чемпионов.
-
СК заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ из-за обстрелов в Донбассе
Следственный комитет России заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ по делу об обстреле мирных жителей в Донбассе.
-
Азмун: в Лиге чемпионов все команды великие
Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился ожиданиями от жеребьёвки группового раунда Лиги чемпионов.
-
Главврачи тагильских больниц отстранены от работы на время проверки
Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от занимаемых должностей на время проверки в связи с решением нескольких хирургов написать заявления на увольнение. Об этом ТАСС сообщил председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
-
Телеканал «Дождь» с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии
Телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии, выяснил RT.
-
СМИ: Футболист «Ювентуса» Пьянич интересен «Баварии»
Боснийский полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в составе действующего чемпиона Германии.
-
Самедов будет выступать за любительский клуб «Знамя»
Экс-полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов будет выступать за любительский клуб «Знамя» из Ногинска.
-
СМИ: ПСЖ отклонил новое предложение «Барселоны» о покупке Неймара
Новые переговоры испанской «Барселоны» и французского ПСЖ по трансферу бразильского нападающего Неймара закончились неудачно.
-
Число погибших при обрушении дома подо Львовом выросло до восьми
Число погибших при обрушении жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области увеличилось до восьми.
-
Гимнастка Харенкова сменила спортивное гражданство
Российская гимнастка Мария Харенкова будет выступать за сборную Грузии.
-
Политолог оценил сообщения о поручении Трампа по вопросу помощи Киеву
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине.