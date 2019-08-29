NI: США нужно сменить курс, чтобы разрушить «брак по расчёту» Москвы и Пекина

В прошлом месяце в небе над Японским морем произошло примечательное событие, пишут в своей статье для The National Interest старший научный сотрудник Японского института международных дел Беркшир Миллер и адъюнкт-профессор Темпльского университета в Японии Бенуа Харди-Шартран. Тогда военные самолёты России и Китая провели совместный воздушный патруль и вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Токио и Сеула.

У Китая и России «стратегический брак по расчёту», считают авторы. И у них в Восточной Азии одна и та же непосредственная стратегическая цель — ослабить присутствие США в регионе и проводить подрывную деятельность в отношении союзников Вашингтона.

Патруль над Японским морем, который проводился в рамках совместных учений дальних ядерных бомбардировщиков, не должен пройти незамеченным, считают авторы. Озабоченность в связи с этим инцидентом усиливает тот факт, что российские самолёты дважды вторгались в воздушное пространство островов Лианкур, которые находятся под управлением Южной Кореи, однако суверенитет над ними оспаривает Япония.

В ответ на действия Москвы Сеул поднял в воздух истребители. По словам официальных лиц оборонного ведомства Южной Кореи, было произведено более 300 предупредительных выстрелов. Всё это вызвало резкий упрёк со стороны Японии, которая также отправила свои военно-воздушные силы в ответ на вторжение. Один из японских чиновников назвал корейские манёвры «совершенно неприемлемыми и крайне прискорбными», поскольку они произошли над островами, которые Токио считает японскими.

Если принять во внимание все обстоятельства этого инцидента, то можно сделать вывод, что всё это, скорее всего, было спланировано Россией и Китаем с целью спровоцировать сильную реакцию со стороны Токио и Сеула и ещё больше подорвать их и без того напряжённые двусторонние отношения, которые за последние годы достигли своей низшей отметки.

Этот инцидент важен по ряду причин. Во-первых, совместный патруль был сам по себе провокацией, и это лишь вершина айсберга. Данные события продемонстрировали быстро развивающееся партнёрство между Китаем и Россией. Эта тенденция представляет угрозу не только для альянса между США и Японией, но и для партнёрских и союзнических отношений Вашингтона с другими странами региона. Тем не менее Пекин и Москва официально не являются союзниками, и между ними существует некоторое недоверие, особенно со стороны России. Происходит это из-за активности КНР в Центральной Азии и на российском Дальнем Востоке.

Однако общее недовольство Соединёнными Штатами и прагматический подход сделали своё дело, и лидеры обеих стран Владимир Путин и Си Цзиньпин решили углублять сотрудничество на многих фронтах для продвижения своей повестки на международной арене.

Укрепление партнёрских отношений между Пекином и Москвой подчёркивает важность как альянса США с Японией, так и отношений Вашингтона с другими партнёрами-единомышленниками в регионе. Но в то самое время, когда необходимость в постоянной приверженности союзникам и друзьям никогда не была более очевидной, Соединённые Штаты из-за подхода администрации Трампа стали казаться ненадёжными. В частности, такое ощущение складывается у тех, кто больше всего рассчитывает на сильное американское присутствие. И всё потому, что администрация Трампа применяет к своим союзникам меры, которые раньше использовались лишь в отношении противников Вашингтона.

Потенциальный вызов, возникающий из-за сближения России и Китая, говорит о срочной необходимости развивать трёхстороннее сотрудничество между США, Японией и Южной Кореей. И хотя глубокие разногласия между Токио и Сеулом вряд ли удастся решить до тех пор, пока в этих странах к власти не придут другие люди, все три стороны, в том числе Вашингтон, должны попытаться найти пути к ослаблению конфликта.

«К сожалению, Соединённые Штаты пока что не хотят вмешиваться в конфликт между двумя своими союзниками. И если администрация Трампа не хочет предоставить Пекину и Москве прекрасную возможность для продвижения своих стратегических интересов, то ей придётся изменить свой курс», — подытоживают свою статью для The National Interest Беркшир Миллер и Бенуа Харди-Шартран.