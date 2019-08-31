Newsweek: в России посмеялись над попытками Трампа наладить отношения с Путиным

После того как Дональд Трамп настойчиво потребовал возвращения России в «Большую семёрку», известная российская телепередача «60 минут» продемонстрировала пародийный музыкальный клип, в котором лидер США якобы признаётся Владимиру Путину, что хочет его видеть. Как пишет Newsweek, судя по тону программы, россияне посмеялись над попытками Трампа добиться расположения российского коллеги.

Известная российская новостная телепередача «60 минут» «посмеялась над попытками Дональда Трампа наладить отношения с Владимиром Путиным», после того как американский лидер заявил, что хочет видеть российского коллегу на следующем саммите «Большой (тогда уже) восьмёрки», сообщает Newsweek. Правда, как подчёркивает издание, другие лидеры восприняли предложение главы Белого дома без энтузиазма.

В выпуске, посвящённом событиям во французском Биаррице, где проходил саммит G7, программа «60 минут», выходящая на государственном канале «Россия-1», показала музыкальное видео. В ролике, склеенном из различных выступлений американского президента, перемежаемых вставками с игрой российского лидера на пианино, Трамп «исполняет» песню Señorita американских музыкантов Шона Мендеса и Камилы Кабелло.

«Мне нравится, когда ты называешь меня сеньоритой, хотела бы я уметь притворяться, что ты мне не нужен», — звучат слова песни якобы от лица Дональда Трампа, надеющегося на скорую встречу с Путиным. Также, как отмечает Newsweek, в композиции упоминается город Майями, в котором американский лидер предложил провести следующий саммит. По словам издания, в студии «60 минут» клип вызвал усмешки у гостей, и, судя по тону, с которым преподносились заявления главы Белого дома, попытки Трампа «добиться расположения Путина» в России были восприняты как «заискивание».

Также, по всей видимости, гости «60 минут» оценили комментарии американского президента об «аннексии» Крыма*, хотя, конечно, позицию относительно самого факта «аннексии» они не разделяют. На пресс-конференции в Биаррице Трамп напомнил, что Крым — упущение его предшественника Барака Обамы. Один из гостей в студии российской передачи даже саркастично отметил «гениальную» тактику действующего лидера США по дискредитации Обамы и заявил, что присоединение Крыма было «огромным достижением» администрации демократического президента, потому что это воспрепятствовало сближению России и Западной Европы, которого Вашингтон не хотел.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).