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Daily Express в шоке: Москва с пониманием отнеслась к идее Трампа купить Гренландию

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Многие мировые лидеры с беспокойством восприняли стремление президента США приобрести Гренландию, но Москва не увидела в этой идее ничего предосудительного. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что два государства, если они являются суверенными, могут делать друг другу различные предложения, пишет Daily Express.
Daily Express в шоке: Москва с пониманием отнеслась к идее Трампа купить Гренландию
Reuters
Россия «вступилась» за президента Трампа, сочтя справедливыми его попытки приобрести Гренландию. Это «шокирующее заявление» было сделано после того, как американский президент подтвердил, что заинтересован в покупке острова, пишет  Daily Express.
 
По словам издания, идея Трампа вызвала беспокойство у многих мировых политиков. В частности, премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала предложение американского лидера «абсурдным».
 
Гренландия — это расширенная зависимая территория Дании, которой было предоставлено право самоуправления. Поэтому, прежде чем договариваться о покупке острова, Вашингтону было необходимо проконсультироваться с Копенгагеном, чего он не сделал, отмечает Daily Express.
 
Но официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: «Два государства являются суверенными, они могут друг другу делать различные предложения, на них реагировать, отказываться, принимать соответствующие решения. Это их право».
 
При этом Захарова выразила удивление в связи с заявлением членов королевской семьи Дании о том, что решать судьбу Гренландии должны сами жители этого острова.  «У меня один только вопрос: почему то же самое мы не слышали примерно пять лет назад?» — риторически поинтересовалась дипломат, делая явную отсылку к референдуму 2014 года, по результатам которого Крым вошёл в состав России.
 
Впрочем, Трамп не нуждается в особой защите. Он отстоял своё мнение и, обвинив главу правительства Дании в проявлении неуважения к США, отказался ехать в эту скандинавскую страну, обращает внимание издание.
 
Выдвигалось множество теорий, зачем Трампу понадобилось покупать Гренландию. Некоторые предположили, что американского президента интересуют природные богатства острова, доступ к которым открывается благодаря таянию вечномёрзлых пород.
 
Гренландия, население которой составляет 56 тыс. человек, превосходит размерами даже самый крупный американский штат Аляску. Хотя технически остров является частью Дании, в последние годы он постепенно отдаляется от Копенгагена, отмечает издание.
 
Трамп не первый президент США, пытающийся купить Гренландию. В 1946 году Гарри Трумэн «пошёл ещё дальше» и предложил за остров $100 млн золотом, напоминает Daily Express.  
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Daily Express Великобритания Европа
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