Daily Express в шоке: Москва с пониманием отнеслась к идее Трампа купить Гренландию

Многие мировые лидеры с беспокойством восприняли стремление президента США приобрести Гренландию, но Москва не увидела в этой идее ничего предосудительного. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что два государства, если они являются суверенными, могут делать друг другу различные предложения, пишет Daily Express.

Россия «вступилась» за президента Трампа, сочтя справедливыми его попытки приобрести Гренландию. Это «шокирующее заявление» было сделано после того, как американский президент подтвердил, что заинтересован в покупке острова, пишет Daily Express.

По словам издания, идея Трампа вызвала беспокойство у многих мировых политиков. В частности, премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала предложение американского лидера «абсурдным».

Гренландия — это расширенная зависимая территория Дании, которой было предоставлено право самоуправления. Поэтому, прежде чем договариваться о покупке острова, Вашингтону было необходимо проконсультироваться с Копенгагеном, чего он не сделал, отмечает Daily Express.

Но официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: «Два государства являются суверенными, они могут друг другу делать различные предложения, на них реагировать, отказываться, принимать соответствующие решения. Это их право».

При этом Захарова выразила удивление в связи с заявлением членов королевской семьи Дании о том, что решать судьбу Гренландии должны сами жители этого острова. «У меня один только вопрос: почему то же самое мы не слышали примерно пять лет назад?» — риторически поинтересовалась дипломат, делая явную отсылку к референдуму 2014 года, по результатам которого Крым вошёл в состав России.

Впрочем, Трамп не нуждается в особой защите. Он отстоял своё мнение и, обвинив главу правительства Дании в проявлении неуважения к США, отказался ехать в эту скандинавскую страну, обращает внимание издание.

Выдвигалось множество теорий, зачем Трампу понадобилось покупать Гренландию. Некоторые предположили, что американского президента интересуют природные богатства острова, доступ к которым открывается благодаря таянию вечномёрзлых пород.

Гренландия, население которой составляет 56 тыс. человек, превосходит размерами даже самый крупный американский штат Аляску. Хотя технически остров является частью Дании, в последние годы он постепенно отдаляется от Копенгагена, отмечает издание.

Трамп не первый президент США, пытающийся купить Гренландию. В 1946 году Гарри Трумэн «пошёл ещё дальше» и предложил за остров $100 млн золотом, напоминает Daily Express.