WT: США могут приобщиться к гренландской «пещере Аладдина» и без неуклюжих предложений Трампа

Хотя многие наблюдатели высмеяли предложение Дональда Трампа купить Гренландию у Дании, в ближайшем будущем из-за глобального потепления остров может превратиться в «пещеру Аладдина», набитую природными ресурсами, пишет The Washington Times. В то же время, по мнению многих экспертов, в этом контексте Вашингтон может сделать ставку на инвестиции и не прибегать к «неуклюжим» политическим предложениям в адрес старого союзника.

С вертолёта может показаться, что ослепительные ледовые пустоши и тёмные горы Гренландии тянутся бесконечно. На этом острове живёт очень мало людей: всё его население, которое может легко уместиться на одном футбольном стадионе, страдает от бедности, высокого уровня злоупотребления алкоголем, а также большого количества самоубийств, пишет The Washington Times.

Поэтому когда президент США Дональд Трамп выступил с предложением купить Гренландию, такую инициативу высмеяли, увидев в ней неподобающий пример поведения в отношении давнего союзника Америки.

«Однако Гренландия может также стать пещерой Аладдина в плане нефти, природного газа и редких минералов, которые ждут своего добытчика в связи с отступлением льда», — отмечает издание.

Из-за глобального потепления и связанного с ним таяния льдов регион, как считают многие, превращается в новый геополитический и экономический актив, которым захотят воспользоваться США, Россия, Китай, а также прочие страны.

«Независимая Гренландия могла бы, например, предложить право на базирование России, Китаю или обеим этим странам», — полагает профессор Карлтонского университета Фен Хэмпсон. Кроме того, эксперт сообщил о наличии среди некоторой части гренландцев желания выйти из состава Дании в качестве полуавтономной территории.

«Я не говорю, что это обязательно произойдёт, однако такой сценарий будет иметь далекоидущие геостратегические последствия, особенно в том случае, если Северо-Западный проход превратится в транзитный маршрут для морских перевозок, что сейчас происходит в Российской Арктике», — добавил он.

В апреле, напоминает The Washington Times, президент России Владимир Путин выступил с амбициозной программой по усилению присутствия Москвы в Арктике путём создания портов и прочей инфраструктуры, а также увеличения количества ледоколов.

Что касается Китая, то он видит в Гренландии источник редкоземельных минералов и возможную опорную точку для торгового маршрута, ведущего к восточному побережью США. Кроме того, в прошлом году Пекин призвал мировые государства к совместному развитию «Полярного шёлкового пути».

Однако в то время как под давлением глобального потепления льды постепенно отступают на север, эксперты предупреждают, что арктическая гонка может стать «не спринтом, а невероятно сложным марафоном».

При этом таяние ледяного покрова в Гренландии создаёт опасность для тех, кто разведывает и добывает нефть и газ неподалёку от побережья острова. «Весь этот лёд тает не сразу; появляются айсберги, которые приходится оплывать», — сообщила по этому поводу директор Арктического института Виктория Херманн.

С другой же стороны, по её словам, хотя до сих пор добыча ископаемых в Гренландии была дорогим делом, с таянием льдов стоимость подобных инициатив упала, что сделало регион более привлекательным в глазах потенциальных инвесторов.

С точки зрения США, Гренландия является стратегически важным коридором для военно-морских операций между Арктикой и Северной Атлантикой. Кроме того, богатый на ресурсы остров является частью Арктического региона и считается важным пунктом из-за его близости к США.

Хэмпсон также отметил, что, когда нацистская Германия оккупировала Данию во время Второй мировой войны, именно США установили над Гренландией свой протекторат. После войны же Вашингтон получил разрешение на строительство на острове радарной станции, а также на безвозмездной основе взял в аренду военные базы. Кроме того, приблизительно в то же время в США предложили купить Гренландию за $100 млн.

«Несмотря на подобное неуклюжее предложение, которое, очевидно, вполне справедливо огорчило датчан, идея Трампа, возможно, не так уж и безумна, как это может показаться», — считает Хэмпсон.

По оценкам Геологической службы США, неподалёку от побережья Гренландии залегает около 17,5 млрд баррелей неразведанной нефти и 148 трлн кубических футов природного газа. Вблизи же арктического круга может находиться ещё около 90 млн баррелей нефти.

«Гренландию считают новой Аляской; старая Аляска была, по общему мнению, бесполезна, а оказалось, что там огромное количество ресурсов. Этот остров — одно из немногих мест на планете, где живёт мало людей и которое находится близко от США», — полагает президент компании Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч.

Тем не менее, по словам эксперта по Арктике в Университете Британской Колумбии Майкла Байерса, у Вашингтона в запасе есть ходы получше, чем политически неловкие предложения о покупке Гренландии.

«Если речь идёт о ресурсах, то Гренландия открыта для иностранных инвестиций. Арктические ресурсы дороги, и именно поэтому там не так много активности. В этом и состоит настоящее препятствие. Дело не в том, что Гренландия кому-то ограничивает доступ, — подчеркнул он. — Многие говорят о Китае, но Китай может получить доступ к арктическим ресурсам посредством инвестиций. А инвестиции обходятся куда дешевле, чем попытки что-то завоевать».