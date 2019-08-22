Berlingske: экс-глава МИД Дании усомнился в сообразительности Трампа

По мнению бывшего министра иностранных дел Дании Вилли Сёвндаля, скандал из-за намерения президента США Дональда Трампа выкупить Гренландию свидетельствует о том, что американский лидер ничего не знает о дипломатии и о том, что времена колониализма миновали. Эта ситуация показывает, что Трамп — «нарциссический дурак», который подрывает доверие к США, поэтому ему лучше подошла бы роль клоуна в цирке, чем главы государства, заявил датский политик в интервью Berlingske.

Бывший министр иностранных дел Дании Вилли Сёвндаль «лишь покачал головой», узнав, что президент США Дональд Трамп в ночь на среду отменил визит в Данию из-за категорического отказа датского правительства рассматривать вопрос о продаже американцам Гренландии, пишет Berlingske. По мнению датского политика, когда речь заходит об отмене запланированного визита Трампа в Данию, нет смысла соблюдать дипломатические нормы, поскольку Трамп живёт в собственной, отличной от других реальности и лишь подрывает своими действиями доверие к Вашингтону на международной арене.



«Это подтверждает, что Дональд Трамп — нарциссический дурак. Он ничего не знает о мире. О дипломатии», — подчеркнул Сёвндаль в интервью Berlingske. После таких действий главы Белого дома премьер-министру Дании ничего не остаётся, кроме как ещё раз объяснить, что «продажа» Гренландии в Копенгагене вообще не рассматривается, констатировал дипломат: «Колониальные времена позади. Трамп, очевидно, этого не понимает».



Вилли Сёвндаль был министром иностранных дел Дании с 2011-го по 2013 год, а также возглавлял Социалистическую народную партию с 2005-го по 2012 год, являясь в настоящий момент её представителем в региональном совете Южной Дании, поясняет Berlingske. «Эта ситуация показывает, насколько трагично, что нынешний американский президент обладает удивительной способностью ориентироваться на реальность, отличную от нашей собственной», — констатировал датский политик.



«Если бы он был клоуном в цирке, тогда он, пожалуй, мог бы хорошо развлекать людей. Проблема в том, что он — президент самой могущественной в мире страны, который сейчас сам подрывает доверие к Соединённым Штатам», — так прокомментировал Сёвндаль в интервью Berlingske последние заявления Трампа относительно Дании и Гренландии.



Сам Дональд Трамп на своей странице в Twitter так объяснил отмену визита: «Дания — особенная страна с фантастическими жителями. Но из-за комментария премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована вести переговоры по продаже Гренландии, я перенесу запланированную с ней встречу, которая должна была состояться через две недели, на другую дату», — пишет Berlingske. После чего Белый дом подтвердил, что официальный визит Трампа был отменён.



Ранее американский президент заявил, что США «стратегически заинтересованы» в покупке Гренландии, потому что она расположена в Арктике и обладает богатыми природными ресурсами. «Мы об этом говорили. Принципиально она принадлежит Дании. Мы с Данией союзники, и мы защищаем Данию, поэтому идея обсуждалась, и я определённо считаю, что со стратегической точки зрения это звучит очень интересно», — отметил в этой связи президент США, напоминает Berlingske.



Трамп также сравнил возможную покупку Гренландии с «покупкой крупной недвижимости», говорится в статье. Однако премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что это абсурд, в то время как премьер-министр Гренландии Ким Кильсен также категорически отверг эту идею, отмечает Berlingske. В ответ Трамп сообщил, что «такая прямота» Метте Фредериксен «позволяет и США, и Дании избежать множества расходов и хлопот», и отменил запланированный ранее официальный визит, так прокомментировав это в Twitter: «Я ей за это благодарен и с нетерпением жду возможности определить новую дату визита в будущем».



Как отметил Сёвндаль, отмена визита в Данию — это лишь одна из целого ряда договорённостей, которые уже успел расторгнуть Дональд Трамп, включая Парижское соглашение по климату и «ядерную сделку» с Ираном. «Сейчас разворачивается настоящая трагедия, которая, как мы надеемся, закончится через полтора года после следующих выборов в США», — подчеркнул датский политик в интервью Berlingske.