Guardian: Гренландия без Trump Tower — Трамп не намерен строить на острове небоскрёбы

Дональд Трамп опубликовал в Twitter коллаж с изображением башни Trump Tower на фоне прибрежного города в Гренландии и пообещал не строить там высотки, передаёт The Guardian. Ранее президент подтвердил свой интерес к покупке острова, однако его жители и власти Дании, которой он формально принадлежит, посчитали это заявление абсурдным.

Может быть, Дональд Трамп всё ещё хочет купить Гренландию — но, по крайней мере, он не собирается украшать её берег Trump Tower, сообщает The Guardian.

Как рассказывает издание, в понедельник вечером Трамп опубликовал в Twitter фотоколлаж с изображением прибрежного городка с разноцветными домиками, над которыми возвышается золотой небоскрёб с именем президента. «Обещаю не делать этого в Гренландии!» — прокомментировал фото глава государства.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

Днём раньше Трамп подтвердил заявления газет о том, что он подумывает купить автономную датскую территорию, хотя признал, что это не является «самым главным вопросом на повестке дня» — возможно, в первую очередь из-за предупреждений экономистов о надвигающейся рецессии в Соединённых Штатах. Однако Трамп, по мнению издания, мыслит как бизнесмен и, очевидно, не может устоять перед возможностью заключить «по большому счёту крупную сделку с недвижимостью». «Со стратегической точки зрения, это интересно, и нам было бы это интересно, — цитирует The Guardian слова американского лидера. — Мы немного поговорим с ними об этом».

Британская газета отмечает, что новости о намерении Трампа купить ледяной остров были по всему миру встречены взрывами хохота, однако в самой Гренландии и Дании ответы варьируются от недоверчивых до возмущённых. Один житель острова в интервью CBS назвал президента «сумасшедшим», а другой признал его инициативу «покровительственной». В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает любые обсуждения о продаже «абсурдными». Она подчеркнула, что Гренландия не продаётся и является самостоятельной административной единицей, которая не принадлежит Дании. Министр иностранных дел острова Ане Лоун Бэггер заявила, что остров открыт для бизнеса, но не продаётся.