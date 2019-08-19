Guardian: «крупная сделка с недвижимостью» — Трамп подтвердил, что его интересует Гренландия

Президент США заявил, что он действительно заинтересован в покупке Гренландии. По словам Дональда Трампа, эта «крупная сделка с недвижимостью» имеет важное стратегическое значение для Америки, но не является главным вопросом на повестке дня, пишет The Guardian.

Дональд Трамп подтвердил, что он рассматривает возможность приобрести Гренландию «из стратегических соображений». В то же время американский президент заявил, что не считает эту задачу первостепенной, пишет The Guardian.

Слухи об интересе Трампа к острову появились несколько дней назад. Они вызвали «бурное веселье» во всём мире, но возмутили жителей Гренландии и Дании, отмечает издание.

Власти полуавтономной датской территории заявили, что Гренландия не продаётся. Премьер-министр Дании назвала обсуждение возможной покупки «абсурдным».

«Мы — очень хорошие союзники с Данией, мы защищаем Данию точно так же, как и значительную часть мира. Поэтому когда появилась идея, я сказал: «Конечно, я бы (купил Гренландию. — ИноТВ)». Это интересно со стратегической точки зрения, и мы заинтересованы... но это не самый главный вопрос на повестке дня, вот что я могу вам сказать», — заявил глава Белого дома журналистам.

Трамп попытался увязать идею о покупке крупнейшего острова в мире, если исключить Австралию, с его профессиональным опытом. «По сути, это крупная сделка с недвижимостью. Многое можно сделать», — подчеркнул он.

Трамп добавил, что содержание Гренландии «наносит очень серьёзный ущерб» Дании. По словам президента, власти страны ежегодно теряют почти $700 млн из-за острова, который может послужить стратегическим интересам США.

Дания является одним из членов НАТО, которые неоднократно подвергались критике со стороны Трампа. По его мнению, страны альянса платят недостаточно за «привилегию находиться в одной организации с мощными Вооружёнными силами США».

Речь, в том числе, идёт об американских частях, которые на протяжении нескольких десятилетий используют авиабазу Туле, находящуюся на Гренландии. Эта самый северный форпост США, который входит в глобальную сеть радаров и радиоэлектронных средств разведки, поясняет The Guardian.

«Гренландия не продаётся. Гренландия не датская территория. Гренландия принадлежит Гренландии, — заявила во время недавнего визита на остров премьер-министр Дании Метте Фредериксен. — Я очень надеюсь, что он (Трамп. — ИноТВ) не говорил об этом серьёзно».

В Гренландии предложение Трампа встретили с ужасом. «Нельзя просто покупать остров или людей. Это напоминает о временах рабства и колониализма», — заявил в интервью СМИ один из местных жителей.

Между тем президенты США неоднократно платили за новую территорию в прошлом. В 1803 году Томас Джефферсон купил огромный участок земли у Франции за $15 млн в Луизиане. В 1867-м Эндрю Джонсон приобрёл за $7,2 млн российскую Аляску.

Руководство США также покупали территорию у Дании, например Виргинские острова. Более того, в 1946-м американские демократы предлагали Копенгагену $100 млн за Гренландию. Но их предложение было отвергнуто, обращает внимание The Guardian.