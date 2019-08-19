Взамен Гренландии Frankfurter Allgemeine подыскала Трампу «беспроигрышный вариант»

Если американскому президенту не удастся заполучить Гренландию, то вместо неё ему стоит приобрести Сицилию, ведь как для США, так и для Италии это будет «беспроигрышный вариант», пишет Frankfurter Allgemeine. И действительно, не без иронии призывает Дональда Трампа автор статьи: «Сделайте Сицилию опять великой!»

Если Дональду Трампу не удастся заполучить Гренландию, то вместо неё ему стоит прибрести Сицилию, ведь как для Соединённых Штатов, так и для Италии это будет «беспроигрышный вариант», пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.



И действительно, призывает — не без иронии — главу Белого дома автор статьи Тобиас Пиллер: «Сделайте Сицилию опять великой!»



По мнению журналиста Frankfurter Allgemeine, от подобного предложения Трампа сицилийцы точно не смогли бы отказаться.



«В конце концов после Второй мировой войны на острове зародилось сепаратистское движение, которое боролось за вступление в состав США. Его рупором стал бандит Сальваторе Джулиане, и под его руководством некоторые сицилийцы хотели тогда стать 49 штатом», — напоминает Тобиас Пиллер.



В свою очередь, после того как Вашингтон «посодействовал брекситу», сам Дональд Трамп смог бы наконец-то «по-настоящему обосноваться в Европе, быстренько отобрав у строптивых европейцев второй больший остров», считает автор статьи.



К тому же для Соединённых Штатов, у которых на Сицилии пока только одна маленькая военная база, было бы «просто здорово», если бы они могли «использовать весь остров в качестве авианосца», добавляет журналист немецкого издания.



А уже затем, продолжает Пиллер, Дональд Трамп смог бы продемонстрировать «своему последователю», министру внутренних дел Италии Маттео Сальвини «преимущества» альянса с Соединёнными Штатами.



«В то же время у Сальвини тогда больше не было бы соблазна так часто летать в Москву, а нежелательный соперник Трампа в борьбе за влияние в Италии Владимир Путин выбыл бы в этом случае на некоторое время из игры», — прогнозирует автор статьи.



Если всё это поспособствует избранию Сальвини на пост премьер-министра, то Италия под руководством лидера партии «Лига Севера» сможет извлечь выгоду во многих отношениях, убеждён журналист Frankfurter Allgemeine.



«Благодаря огромной куче американских денег за покупку Сицилии внешний долг Италии существенно бы уменьшился, а у Сальвини наконец-то появились бы деньги на новые предвыборные подарки. Вечная же борьба за власть в Риме между представителями Севера и Юга тогда бы окончательно завершилась победой северных областей, а Сальвини избавился бы от региона, в котором подавляющее большинство голосует за его противников из «Движения пяти звёзд» и лишь немногие — за «Лигу Севера», — поясняет Пиллер.



Кроме того, купив Сицилию, Дональд Трамп смог бы решить и «европейскую миграционную проблему», иронизирует автор статьи.



«Ведь Трамп получил бы контроль над островом Лампедузой и смог бы продемонстрировать европейцам, как надо подходить к решению проблемы с беженцами. К тому же у него появилась бы возможность построить 400-километровую стену вдоль сицилийского южного побережья от Марсалы до Пакино для борьбы с кораблями, которые перевозят беженцев», — пишет журналист Frankfurter Allgemeine.



Ну и наконец, после приобретения Соединёнными Штатами Сицилии у «пришедшей в упадок американской промышленности» появился бы новый рынок сбыта, отмечает автор статьи Тобиас Пиллер.