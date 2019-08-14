Times: Берлускони планирует своё возвращение — с помощью Сальвини

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони готовит своё возвращение в итальянское правительство — за это он должен будет помочь Маттео Сальвини прийти к власти, пишет The Times. Как отмечает издание, партия Берлускони может обеспечить недавно объявившему о разрыве правящей коалиции вице-премьеру большинство на возможных досрочных выборах.

Сильвио Берлускони планирует своё возвращение в итальянское правительство с помощью поддержки вице-премьера Маттео Сальвини на досрочных выборах, которые пытается организовать «Лига», сообщает The Times.

Как объясняет издание, 7% голосов, которые поддерживают партию Берлускони «Вперёд, Италия», могут обеспечить Сальвини большинство. За это спустя восемь лет после своей отставки 82-летний экс-премьер и член Европарламента сможет вновь получить пост в итальянском правительстве. По данным национальных СМИ, Берлускони может стать постпредом Италии при ЕС.

Вместе с «Лигой» и «Братьями Италии» во вторник 13 августа сенаторы из «Вперёд, Италия» проголосовали за скорейший вотум недоверия действующему правительству, в котором Сальвини выступает вице-премьером и министром внутренних дел. Вотум недоверия нужен ему для того, чтобы инициировать досрочные выборы, на которых, учитывая высокие рейтинги, у него есть все шансы одержать победу.

Однако пока «Движение пяти звёзд», с которым недавно «Лига» разорвала коалицию, блокировало вотум и призвало действующего премьер-министра Джузеппе Конте выступить с обращением перед парламентом 20 августа и прокомментировать сложившийся кризис. Как добавляет издание, «5 звёзд» поддержала левоцентристская Демократическая партия — некоторые считают, что движения могут объединить свои силы, чтобы помешать Сальвини получить власть.

Действующий вице-премьер и министр внутренних дел должен был встретиться с Берлускони во вторник вечером, чтобы обсудить детали их нового союза. Но вместо этого Сальвини остался работать в своём кабинете, чтобы, как он написал на Facebook, не допустить высадку 500 спасённых мигрантов из двух кораблей в Италии. За это политика раскритиковал спецпосланник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Венсан Коштель: «Идут штормы. Оставив людей, которые бегут от войны и насилия в Ливии, в море в такую погоду, вы причините новые страдание и без того уже пострадавшим».