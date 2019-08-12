La Croix: на волне успеха Сальвини надеется стать премьер-министром Италии

За пять лет «Лига» Маттео Сальвини стала одной из правящих партий в Италии и теперь, заявив о распаде коалиции с Движением пяти звёзд, надеется набрать большинство на досрочных выборах, сообщает La Croix. Своей популярностью партия во многом обязана харизматичному лидеру, который подчёркивает свою близость к народу и умело играет на главных страхах итальянцев — мигрантах и безопасности.

Если в 2014 году на выборах в Европейский парламент «Лига Севера», которую за год до этого возглавил 46-летний Маттео Сальвини, могла похвастаться только 6,2% голосов, то через пять лет она набрала уже 34,3%, опередив Демократическую партию (22%) и Движение пяти звёзд (17%), пишет La Croix. Сейчас, в преддверии возможных выборов после распада правительственной коалиции c Движением пяти звёзд, рейтинг доверия «Лиге» достигает 39%.

Таким образом, как отмечает французская газета, за год Сальвини удалось в качестве заместителя председателя Совета министров и министра внутренних дел изменить соотношение сил в коалиционном правительстве. По словам критиков, главным образом партия сыграла на страхах итальянцев — общественной безопасности и мигрантах.

В то время как его предшественник на посту главы МВД Марко Миннити договаривался с Ливией об остановке потока беженцев в Италию, Маттео Сальвини принимает законы против помогающих им неправительственных организаций. Как рассказал изданию политолог Ильво Диаманти, Сальвини «хорошо понял, что, подняв вопрос о наплыве нелегалов и выступая за главенство национализма, он сможет отвлечь народные массы от реальных проблем в Италии», хотя страна остаётся «экономически парализованной». Поэтому глава «Лиги» выработал националистическую и антиевропейскую риторику со слоганами «Итальянцы прежде всего!» или «Баста диктатуре Брюсселя, который морит голодом народ!» Такая программа привлекла часть избирателей, а рекламная кампания оказалась более эффективной, чем у Движения пяти звёзд.

Кроме того, у Маттео Сальвини есть профили во всех популярных соцсетях, а сам он постоянно путешествует по городам Италии. Этой «близостью к народу», над которой не задумывались его политические соперники, социолог Нандо Паньончелли объясняет успех Сальвини на всех фронтах. Из доклада Университета Каттанео по итогам выборов в Европарламент следует, что его партии отдали свои голоса те, кто разочаровался в Движении пяти звёзд, голосовал за левых или правую партию «Вперёд, Италия». Особенно сильную поддержку оказали жители небольших городов севера и центра страны, «которые видят в глобализации всё возрастающую угрозу».

Как подчёркивает газета, помимо своей простой и даже склонной к пустым разглагольствованиям речи с отсылкам к христианской вере, Маттео Сальвини подкупает языком тела, в котором проявляется его «итальянистость». Его продолжают воспринимать как парня из народа: однажды он надел свитер с названиями всех городов, которые посетил, а на следующий день появился на пляже в одних бермудах, с крестом на шее. Этим Сальвини ясно показывает: «Я один из вас!» После заявления о распаде коалиции 8 августа он поехал на пляжи Абруццо, чтобы затем отправиться дальше на юг — переманивать на свою сторону основной электорат Движения пяти звёзд.

С самых первых шагов в политике сильный лидер «Лиги» не стеснялся «пролить слёзы, говоря о своих детях», отмечает La Croix. Как считает Антонио Капорали, автор книги «Министр страха», Маттео Сальвини «заставляет себе сопереживать» и является «выдающимся манипулятором, который построил дом из бетона, в то время как Движение пяти звёзд создало замок из песка».

Как пишет в заключение французская газета, остаётся только ждать, получится ли у Сальвини подтвердить результаты опросов в день голосования: точную дату выборов, которые он желает провести как можно быстрее, собираются определить 12 августа на заседании парламентских фракций Сената. «Лига» также до 21 августа должна получить в парламенте одобрение своего вотума недоверия правительству, а в это время, по информации издания, депутаты Движения пяти звёзд и оппозиции стараются не допустить внеочередных выборов этой осенью.