La Croix: на волне успеха Сальвини надеется стать премьер-министром Италии
Если в 2014 году на выборах в Европейский парламент «Лига Севера», которую за год до этого возглавил 46-летний Маттео Сальвини, могла похвастаться только 6,2% голосов, то через пять лет она набрала уже 34,3%, опередив Демократическую партию (22%) и Движение пяти звёзд (17%), пишет La Croix. Сейчас, в преддверии возможных выборов после распада правительственной коалиции c Движением пяти звёзд, рейтинг доверия «Лиге» достигает 39%.
Таким образом, как отмечает французская газета, за год Сальвини удалось в качестве заместителя председателя Совета министров и министра внутренних дел изменить соотношение сил в коалиционном правительстве. По словам критиков, главным образом партия сыграла на страхах итальянцев — общественной безопасности и мигрантах.
В то время как его предшественник на посту главы МВД Марко Миннити договаривался с Ливией об остановке потока беженцев в Италию, Маттео Сальвини принимает законы против помогающих им неправительственных организаций. Как рассказал изданию политолог Ильво Диаманти, Сальвини «хорошо понял, что, подняв вопрос о наплыве нелегалов и выступая за главенство национализма, он сможет отвлечь народные массы от реальных проблем в Италии», хотя страна остаётся «экономически парализованной». Поэтому глава «Лиги» выработал националистическую и антиевропейскую риторику со слоганами «Итальянцы прежде всего!» или «Баста диктатуре Брюсселя, который морит голодом народ!» Такая программа привлекла часть избирателей, а рекламная кампания оказалась более эффективной, чем у Движения пяти звёзд.
Кроме того, у Маттео Сальвини есть профили во всех популярных соцсетях, а сам он постоянно путешествует по городам Италии. Этой «близостью к народу», над которой не задумывались его политические соперники, социолог Нандо Паньончелли объясняет успех Сальвини на всех фронтах. Из доклада Университета Каттанео по итогам выборов в Европарламент следует, что его партии отдали свои голоса те, кто разочаровался в Движении пяти звёзд, голосовал за левых или правую партию «Вперёд, Италия». Особенно сильную поддержку оказали жители небольших городов севера и центра страны, «которые видят в глобализации всё возрастающую угрозу».
Как подчёркивает газета, помимо своей простой и даже склонной к пустым разглагольствованиям речи с отсылкам к христианской вере, Маттео Сальвини подкупает языком тела, в котором проявляется его «итальянистость». Его продолжают воспринимать как парня из народа: однажды он надел свитер с названиями всех городов, которые посетил, а на следующий день появился на пляже в одних бермудах, с крестом на шее. Этим Сальвини ясно показывает: «Я один из вас!» После заявления о распаде коалиции 8 августа он поехал на пляжи Абруццо, чтобы затем отправиться дальше на юг — переманивать на свою сторону основной электорат Движения пяти звёзд.
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