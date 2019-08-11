Bild: Италия, возглавляемая правыми, станет для ЕС ещё большим кошмаром

В Италии всё возрастает вероятность досрочных выборов, пишет Bild: согласно данным опросов, фаворитом является партия Маттео Сальвини «Лига», которая получит возможность сформировать новую коалицию из правых сил. Немецкий экономический эксперт Марсель Фратчер считает, что такая коалиция будет для ЕС ещё большим кошмаром, чем нынешняя: Сальвини продолжит конфронтацию с Брюсселем, чем осложнит процесс принятия решений в европейской политике.

В минувшую пятницу министр внутренних дел Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини выдвинул вотум недоверия правительству Джузеппе Конте, сообщает Bild. Таким образом, союзу «Лиги» и партии «Пяти звёзд» пришёл конец.

Вероятность досрочных выборов всё возрастает. Как отмечает издание, расчёт Сальвини заключается в том, что сейчас «Лига», согласно данным опросов, является самой популярной партией в стране. На новых выборах она может стать крупнейшей фракцией в парламенте — тогда Сальвини станет премьером и сможет сформировать новое правительство в коалиции с консервативной «Вперёд, Италия!» и правоэкстремистской «Братья Италии».

По словам Марселя Фратчера, эксперта из немецкого института экономических исследований, правительство правого толка в Италии будет для Европы ещё большим кошмаром, чем нынешнее. Уже сейчас страна испытывает серьёзные экономические трудности: объём итальянского госдолга составляет 132% от ВВП. Во всём ЕС хуже ситуация только у Греции.

Как считает Марсель Фретчер, Сальвини продолжит курс на конфронтацию с ЕС, а его популистские меры крайне затруднят процесс принятия решений по вопросам внешней политики, безопасности и миграции