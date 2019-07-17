Euronews: вице-премьер Италии подтвердил, что на него готовила покушение группа украинцев

15:22 Песков: Россия не считает объективным следствие по делу MH17 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает следствие и суд по делу о катастрофе малайзийского Boeing объективными.

15:21 УЕФА отказал в досрочном начале обучения наставника «Краснодара» на категорию Pro Генеральный директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил ходатайство Российского футбольного союза (РФС) о разрешении главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву начать обучение на получение тренерской лицензии Pro раньше 2020 года.

15:14 В Кремле заявили, что не ведут переговоры по обмену украинских моряков Россия и Украина не ведут переговоры об обмене украинских моряков, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

15:02 Суд в Москве оставил под арестом топ-менеджера «Рольфа» Кайро Московский городской суд оставил под домашним арестом директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро по делу о выводе денег за границу.

15:00 УФСИН опровергла информацию о нахождении Кокорина и Мамаева в изоляторе Пресс-служба УФСИН Белгородской области опровергла слова начальника четвёртой исправительной колонии Сергея Плясова о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в штрафном изоляторе.

14:54 На Украине намерены создать Совет по вопросам свободы слова Офис украинского лидера Владимира Зеленского инициирует создание Совета по вопросам свободы слова при президенте Украины.

14:54 Китай поблагодарил Лаврова за слова о мифе о «китайской угрозе» Китай высоко ценит комментарии главы МИД России Сергея Лаврова о раскручивании мифа китайской угрозы для Сибири и Дальнего Востока. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя МИД КНР Гэн Шуана.

14:51 Станцию метро «Стахановская» оформят в конструктивистском стиле Станцию «Стахановская» Некрасовской линии московского метро оформят в конструктивистском стиле.

14:51 СМИ назвали клубы, в которые готов перейти Неймар Стали известны футбольные клубы, в которые готов перейти нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар.

14:40 В Грузии считают важной нормализацию отношений с Россией Председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил о важности турсотрудничества и торговых связей между Москвой и Тбилиси. Дальнейшая кооперация в этом направлении, по его мнению, может стать основанием для нормализации отношений двух стран.

14:40 Сбивший пешеходов в Лондоне выходец из Судана признан виновным Суд в Лондоне признал 29-летнего выходца из Судана Салиха Хатера виновным в покушении на убийство по двум пунктам за наезд на пешеходов на Парламентской площади в августе 2018 года.

14:35 В Совфеде оценили возможность недопуска «Родины» и «Зелёных» на выборы в Севастополе Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в беседе с RT прокомментировала информацию о том, что избирком Севастополя может отказать в регистрации партиям «Родина» и «Зелёные».

14:32 СМИ: В Аргентине подали апелляцию на удаление Месси на Кубке Америки Федерация футбола Аргентины подала апелляцию на удаление нападающего и капитана национальной сборной Лионеля Месси в матче за третье место Кубка Америки с Чили (2:1).

14:30 В МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в Москве Московской главк МВД опроверг данные о том, что сотрудники полиции задержали женщину в одном из отделений почты, где она получала посылку с запрещённым лекарственным препаратом для своего тяжелобольного ребёнка.

14:15 Синоптики предупредили о грозе в Ставропольском крае Гидрометцентр прогнозирует дожди с грозами на территории некоторых районов Ставропольского края в четверг, 18 июля.

14:13 В Минздраве Крыма рассказали о состоянии госпитализированных в Евпатории В Министерстве здравоохранения Крыма рассказали о состоянии детей, госпитализированных в Евпатории в связи с подозрением на отравление.

14:10 Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

14:02 Суд в Москве продлил арест шести задержанным украинским морякам Лефортовский суд Москвы принял решение продлить арест шести задержанным в Керченском проливе украинским морякам на три месяца.

14:02 Москалькова заявила о первых шагах к перезагрузке отношений с Украиной Переговоры по обмену задержанными гражданами России и Украины — «первые намётки» перезагрузки отношений двух государств, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

13:57 Стало известно имя нового главного тренера «Ньюкасла» Английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» объявил о назначении Стива Брюса главным тренером команды.

13:53 УФСИН начало проверку из-за видео о пытках в ярославской колонии УФСИН России по Ярославской области организовало проверку после публикации нового видео с пытками заключённых в колонии ИК-1. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

13:53 В районе сирийского города Хасеке произошёл взрыв Взрыв произошёл в районе Гувейран сирийского города Хасеке, два человека получили ранения.

13:50 В Петрозаводске проводят проверку по факту нападения собаки на школьницу В больницу Петрозаводска 16 июля была доставлена 14-летняя девочка, которую покусала собака.

13:50 Глава ССГ рассказал о новых свидетелях в деле о крушении MH17 Глава Совместной следственной группы (ССГ) Вилберт Паулиссен сообщил, что в расследовании дела о крушении малайзийского Boeing в Донецке в 2014 году появились новые свидетели. Об этом информирует NRC.

13:47 Обамеянг сравнил Озила с футболисткой сборной США Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг сравнил новый имидж своего партнёра по команде полузащитника Месута Озила с образом футболистки сборной США Меган Рапино.

13:32 Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Урсуле фон дер Ляйен в связи с её избранием на пост председателя Еврокомиссии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

13:31 В колонии отреагировали на вопрос о видео, на котором Кокорин и Мамаев играют в футбол Начальник ИК-4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов ответил на вопрос о появлении видеозаписи, на которой нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол в колонии.

13:24 Синоптики рассказали о росте числа неблагоприятных погодных явлений в Москве Число неблагоприятных погодных явлений в Москве, в частности дождей и гроз, за последние 30 лет возросло, передаёт портал «Метеоновости».

13:18 «Челси» представил форму с цветами флага России на воротнике и рукавах Английский футбольный клуб «Челси» презентовал новую выездную форму на предстоящий сезон.

13:17 Проходящий по делу о разбоях сотрудник ФСБ оформил явку с повинной Сотрудник ФСБ Артур Власов, являющийся фигурантом дела о разбойных нападениях, явился в следственные органы и оформил явку с повинной, а также частично возместил ущерб, пишет ТАСС.

13:15 Роскачество дало рекомендации по выбору арбуза Роскачество опубликовало рекомендации по выбору спелого арбуза и посоветовало покупать эту ягоду на рынках и ярмарках.

13:14 На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения Государственное бюро расследований Украины возбудило 11 уголовных дел против бывшего президента страны Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц. Об этом сообщил директор ведомства Роман Труба.

13:10 В США прогнозируют исторический максимум экспорта масличных культур из России В США прогнозируют рекордные показатели экспорта подсолнечника, соевых бобов и рапсовых семян из России в сезоне-2019/20. Об этом говорится в докладе службы сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США, с текстом которого ознакомился RT.

13:02 Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Фёдор Барна устроили перепалку во время обсуждения достройки терминала николаевского аэровокзала, сообщает интернет-издание «Обозреватель».

13:00 Экс-футболист «Спартака»: на Украине президент клуба выбегал на поле с автоматом Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор ответил, доводилось ли ему принимать участие в договорных футбольных матчах.

12:55 В МИД России заявили, что учителя из США отправятся в Москву с диппаспортами В МИД России, комментируя сообщение The New York Times о якобы отказе ведомства в выдаче виз новым сотрудникам Англо-американской школы в Москве, рассказали, что учителя образовательного учреждения направляются в российскую столицу с дипломатическими паспортами.

12:50 Голунов вызван в Следственный комитет Журналист Иван Голунов приглашён в Следственный комитет, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

12:48 В МИД России рассказали, что поможет установить причину катастрофы MH17 В Министерстве иностранных дел России заявили, что деполитизация и профессиональный подход к расследованию трагедии в небе над Донбассом в 2014 году помогут установить причину произошедшего с малайзийским Boeing, следовавшим рейсом Амстердам — Куала-Лумпур.

12:43 В Астрахани возбуждено 17 дел против чиновников и бизнесменов Следственный комитет России расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

12:40 Новичок «Зенита» Сантос: начинаю ощущать себя русским Бразильский новичок петербургского «Зенита» защитник Дуглас Сантос поделился первыми впечатлениями от жизни в Санкт-Петербурге.

12:38 В МИД России назвали ложью сообщения СМИ об отказе учителям из США в визах В Министерстве иностранных дел России прокомментировали сообщение The New York Times о том, что российское внешнеполитическое ведомство якобы отказало в выдаче виз 30 учителям Англо-американской школы, находящейся в Москве.

12:33 Билл Гейтс впервые опустился на третье место в рейтинге миллиардеров Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые опустился ниже второй строчки в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index за семь лет существования рейтинга. Активы бизнесмена оцениваются в $107 млрд.

12:25 Нурмагомедов на тренировке смог повалить чемпиона UFC в тяжёлом весе Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов во время тренировки смог повалить чемпиона организации в тяжёлом весе американца Даниэля Кормье.

12:17 В МИД России назвали катастрофу MH17 «инструментом политической игры» Министерство иностранных дел России по случаю очередной годовщины со дня катастрофы малайзийского Boeing опубликовало заявление, в котором назвало произошедшую в небе над Донбассом в 2014 году трагедию «инструментом нечистоплотной политической игры» некоторых иностранных государств.

12:03 Прыгуны в воду Кузнецов и Шлейхер завоевали для России лицензии на ОИ-2020 Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер вышли в финал в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

12:01 Посол России: Вашингтон и Киев не представили следствию свои данные по делу МН17 Посол России в Нидерландах Александр Шульгин в беседе с РИА Новости напомнил, что Соединённые Штаты и Украина не представили следствию свои данные по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.

12:00 Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщил на брифинге директор ведомства Роман Труба.

11:59 В Турции приземлились ещё два самолёта с компонентами С-400 Ещё два самолёта с компонентами российского ЗРК С-400 прибыли на турецкую авиабазу Мюртед. Об этом сообщило Министерство обороны Турции.

11:55 СМИ: «Сочи» согласовал контракт с экс-футболистом сборной России Футбольный клуб «Сочи» согласовал контракт с бывшим нападающим сборной России Александром Бухаровым.