Euronews: вице-премьер Италии подтвердил, что на него готовила покушение группа украинцев

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини объявил, что группа граждан Украины готовила покушение на его жизнь. Информация об угрозах в адрес Сальвини, которую он передал спецслужбам, помогла обнаружить на севере Италии целый склад боевого вооружения, включая управляемую ракету, передаёт Euronews.
Группа граждан Украины готовила покушение на Маттео Сальвини. Об этом заявил сам вице-премьер Италии в эфире одного из телеканалов.
«Я получил одну из многочисленных угроз для жизни, какие мне поступают ежедневно. Спецслужбы идентифицировали группу украинцев, которые готовили покушение», — сказал Сальвини.
Он также уточнил, что его сигнал правоохранительным органам помог в обнаружении арсенала боевого оружия, который был конфискован у организаций крайне правого толка на севере Италии, включая управляемую ракету класса «воздух — воздух». Следствие полагает, что ракета французского производства 1980 года находилась на вооружении Катара и её пытались продать на чёрном рынке.
Расследование, в рамках которого был обнаружен склад, связано с пятью итальянскими экстремистами, которые участвовали в вооружённом конфликте на востоке Украины. В рамках этого дела арестованы три человека.
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