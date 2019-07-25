WP: «фантазии в духе Джеймса Бонда» — Сальвини опроверг финансовые связи с Москвой

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини считает скандал, связанный со спонсированием Россией его партии «Лига Севера» «фантазиями в духе Джеймса Бонда», пишет The Washington Post. Тем не менее, как отмечает газета, многие его противники так не считают и даже попытаются вынести ему вотум недоверия. Хотя шансов у этой инициативы немного, её цель состоит в том, чтобы Сальвини, наконец, выступил в сенате и объяснил свои действия.

Итальянская политическая арена по-прежнему находится в тени вопроса о том, действительно ли правящая правая партия «Лига Севера» пыталась получить нелегальное финансирование из России? Для лидера этой партии Маттео Сальвини обвинения в коррупции — это просто «фантазия». Более того, значительную долю избирателей возможное «российское влияние» также не особо пугает: за время, прошедшее с момента утечки аудиозаписи, на которой, судя по всему, один из союзников Сальвини обсуждает тайную схему финансирования, «Лига Севера» только набрала популярность, пишет The Washington Post.

Однако многие всё равно считают сложившуюся ситуацию весьма серьёзной. Оппозиционные политики заявляют, что Сальвини должен ответить стране на ряд вопросов. Тем не менее последний не слишком горит желанием выступать перед сенатом.

Вместо этого в среду итальянским парламентариям пришлось довольствоваться менее удовлетворительным для них вариантом: вместо Сальвини в сенате появился премьер-министр Джузеппе Конте. Его осторожная речь, постоянно прерываемая насмешками, не пролила никакого света на вопрос о том, знал ли Сальвини о деятельности своего союзника в Москве.

Подобное выступление, по мнению The Washington Post, практически наверняка в ближайшее время приведёт к расколу в Италии из-за того, что самый влиятельный политик страны либо причастен к коррупции, либо доверился не тому человеку — либо же не виновен вовсе.

По словам Конте, он всегда проявляет бдительность, когда речь заходит о возможном неподобающем стороннем влиянии на итальянскую внешнюю политику. «Я всегда отношусь к этому с осторожностью», — добавил он.

Италия — это очередная западная страна, которая столкнулась с перспективой российского влияния на политику. Подобный инцидент стал первым серьёзным испытанием для власти в лице Сальвини и крайне правых националистов. Сальвини превратил «Лигу» в господствующую партию благодаря своей имиджевой политике, постоянным сообщениям в соцсетях, разухабистым речам и обещаниям защитить итальянцев от опасностей миграции.

Сальвини, который ныне занимает пост министра внутренних дел, отрицает, что брал российские деньги. В одном недавнем интервью он сравнил собственную ситуацию с расследованием связей Дональда Трампа с Россией, в рамках которого следователям так ничего и не удалось найти.

Тем не менее выступление Конте явно не удовлетворило итальянских оппозиционеров, которые с приходом Сальвини оказались оттеснены на обочину. После окончания речи один политик заявил, что итальянский премьер ведёт себя уклончиво.

Политические события дня закончились на том, что Сальвини выложил в Facebook видео, в котором на камеру рассуждал о финансировании школ и инфраструктуры, а также назвал российское расследование «фантазиями в духе Джеймса Бонда».

С Москвой у Сальвини давно сложились тёплые отношения; в частности, итальянский политик выступает против антироссийских санкций, а также превозносит президента России Владимира Путина, указывая на него как на пример сильного лидера.

Тем не менее главное внимание оказалось приковано к одному из давних соратников Сальвини — Джанлуке Савойни, чей голос фигурирует на аудиозаписи, на которой он обсуждает с тремя неизвестными россиянами планы по финансированию «Лиги». Нет никаких доказательств, говорящих о том, что эта сделка всё-таки состоялась или Сальвини о ней знал. Однако во время этой встречи, на которой присутствовали также два итальянских юриста, Сальвини как раз находился в Москве.

Во время своего выступления Конте упомянул о расследовании, добавив, что оно идёт отдельно от «действий правительства». Вместе с тем последние месяцы правительство находится в состоянии хрупкого баланса и постоянной борьбы между двумя партиями. Движение пяти звёзд пока что придерживается достаточно уклончивой позиции по этому вопросу.

Это, в частности, выражается в том, что большая часть депутатов от Движения пяти звёзд не присутствовали на заседании сената. Что же касается одного из членов небольшой крайне правой итальянской партии «Братья Италии», то, по его словам, обвинения в коррупции напоминают «второсортный шпионский фильм».

После заседания левоцентристская Демократическая партия предложила вынести Сальвини вотум недоверия, который в теории может лишить его должности. Представитель партии заявил, что подобная инициатива вряд ли имеет шансы на успех, однако она преследует и вторую цель: вынудить Сальвини появиться в парламенте и всё объяснить, подытоживает The Washington Post.