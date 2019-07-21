Times: Меркель предупредила Россию не вмешиваться в европейскую политику

Ангела Меркель отказалась сообщать подробности о состоянии своего здоровья во время своей ежегодной пресс-конференции, сообщает The Times. Вместо этого канцлер ФРГ говорила о том, что России не стоит поддерживать европейские популистские партии, вмешиваясь, таким образом, в европейскую политику. Слова Меркель стали уже вторым за последнее время проявлением трений в российско-германских отношениях: раннее с критическими высказываниями в адрес «Северного потока — 2» выступила экс-министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

Отвечая на вопросы в рамках своей ежегодной летней пресс-конференции, канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась сообщать подробности своих проблем со здоровьем, пишет The Times. Издание напоминает, что раннее немецкий лидер испытала три приступа дрожи. «У меня самой есть сильный личный интерес в своём здоровье. Я надеюсь, что после ухода с должности мне удастся пожить другой жизнью. И я хотела бы провести её в добром здравии», — заявила Меркель.

Кроме того, немецкий канцлер предупредила Владимира Путина о том, что России не стоит вмешиваться в европейскую политику, поддерживая такие популистские партии, как итальянская «Лига». При этом, на вопрос о слухах вокруг попыток Москвы проспонсировать партию Маттео Сальвини, Меркель отметила, что дождалась бы полноценного расследования.

«Я была и остаюсь сторонницей хороших отношений с Россией, однако все, кто хотят таких отношений, должны признавать реальность, которая зачастую сильно отличается от желаемого», — отметила Меркель.

Издание отмечает, что критика со стороны Меркель стала вторым за последнее время сигналом о трениях в российско-немецких отношениях. Раннее бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что проект «Северный поток — 2» может сделать Европу излишне зависимой от российской энергии.

Согласно данным The Times, от первых двух ниток «Северного потока» Германия ежегодно получает 55 млрд кубометров газа: «Северный поток — 2» сможет удвоить эту цифру, однако против проекта выступают почти все соседи и союзники ФРГ.