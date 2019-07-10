Меркель после нового приступа дрожи: всё хорошо, не надо беспокоиться

Очередной приступ дрожи случился с немецким канцлером Ангелой Меркель в ходе её встречи с премьер-министром Финляндии, сообщает The Daily Telegraph. Позднее, в ходе общения с прессой, Меркель заявила, что чувствует себя хорошо. Издание напоминает, что это уже третий за последние недели подобный инцидент с канцлером ФРГ.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель испытала приступ дрожи во время приёма в Берлине премьер-министра Финляндии Антти Ринне, пишет The Daily Telegraph. Это уже третий подобный приступ, случившийся с канцлером за несколько последних недель.
Как сообщает издание, приступ продолжался несколько секунд, затем Меркель сделала знак финскому коллеге и удалилась, не выказывая никаких признаков недомогания.
«Я чувствую себя хорошо, не стоит беспокоиться», — заявила Меркель на последовавшей за приёмом пресс-конференции. The Daily Telegraph отмечает, что официального объяснения причины недомоганий канцлера по-прежнему нет. График официальных мероприятий главы немецкого правительства остался без изменений.
Издание напоминает, что первый приступ дрожи случился с Меркель 18 июня, во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Тогда канцлер объяснила произошедшее обезвоживанием. Неделю спустя произошёл ещё один приступ — во время церемонии в резиденции президента Германии. На заданный после мероприятия вопрос о том, посещала ли она доктора, Меркель заверила, что в произошедшем «нет ничего особенного» и что она в порядке.
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