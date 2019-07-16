Обозреватель Bloomberg: сторонников европейских популистов не смущает помощь России

Европейские партии и их лидеры не теряют поддержки своих избирателей, несмотря на российские связи и финансирование, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. Как отмечает Бершидский, избиратели не видят в Кремле угрозы, что может подтолкнуть политиков к более тесным отношениям с Москвой.

Министр внутренних дел Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини с трудом отмахивается от обвинений в том, что один из его помощников Джанлука Савоини вступил в сговор с Россией, чтобы получить многомиллионное финансирование. Как отмечает обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский, такая помощь легко доступна европейским популистам, и Европе не удастся справиться с данной проблемой, пока избиратели не перестанут поддерживать их вопреки скандалам.



Впервые информация о финансировании со стороны России в обмен на помощь в лоббировании нефтяной сделки появилась ещё в феврале. Однако на прошлой неделе была опубликована аудиозапись и расшифровка переговоров, в ходе которых обсуждали условия сделки по передаче полученных от продажи российской нефти денег.



Как и в феврале, в настоящий момент нет доказательств того, что в итоге сделка была заключена, что «Лига» действительно получила эти деньги или что Сальвини было известно о тайных переговорах. При этом итальянский адвокат Джанлука Меранда заявил, что лично присутствовал на встрече и может подтвердить, что партии деньги не перечислялись. Кроме того, сам министр заверил, что «никогда не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки финансирования из России».



По словам директора Института изучения России Королевского колледжа в Лондоне Сэмюэля Грина, российскому лидеру Владимиру Путину свойственно предлагать подобного рода сделки потенциальным союзникам и его не сильно беспокоит нарушение закона. Однако, что ещё более тревожно, «всё большее число игроков в нашем политическом истеблишменте готовы продаться».



Несмотря на то что в свете последних событий, в том числе вмешательства России в американские выборы 2016 года, политики стараются быть всё более аккуратными во взаимодействии с Россией, это не снижает их популярности у избирателей.



Так, Австрийская партия свободы набрала 17,2% голосов на выборах в Европейский парламент, то есть всего на 3,3% меньше, чем на внутренних выборах двумя годами ранее. И это после отставки лидера Хайнц-Кристиана Штрахе в связи со скандальной видеозаписью его встречи с женщиной, представившейся племянницей российского олигарха.



А сам бывший вице-канцлер стал вторым по числу голосов среди кандидатов партии в Европарламент, однако отказался от места, сославшись на нежелание переезжать в Брюссель.



При этом популярность «Лиги», несмотря на расследование возможных коррупционных связей Сальвини, только растёт. Причины этому могут быть разные: избирателям просто безразлично финансирование партий Кремлём, они поддерживают Путина или просто не верят в правдивость новостей об обвинениях.



Тем не менее если избиратели и дальше будут демонстрировать равнодушие к связям европейских партий с Россией, это развяжет политикам руки. До сих пор ЕС не удалось доказать избирателям, что Путин является угрозой. Обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский полагает, что Кремль «продолжит искать открытые двери и будет всё чаще их находить».