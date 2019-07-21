20 minutes: «с нас хватит» — Сальвини намерен противостоять Парижу и Берлину в вопросах миграционной политики

Франция и Германия не могут в одиночку определять миграционную политику ЕС, игнорируя требования таких стран, как Италия и Мальта, считает глава МВД Италии Маттео Сальвини. Как передаёт 20 minutes, в письме своему французскому коллеге Кристофу Кастанеру Сальвини заявил о необходимости пересмотра правил высадки спасённых в Средиземном море мигрантов. Италия больше не намерена принимать всех мигрантов, прибывающих в Европу, подчеркнул итальянский вице-премьер.

«Франция и Германия не могут в одиночку определять миграционную политику ЕС, игнорируя требования стран, подверженных наибольшему воздействию, таких как мы и Мальта», написал глава МВД Италии Маттео Сальвини в письме своему французскому коллеге Кристофу Кастанеру.

«Хватит с нас выбора, который делают исключительно Париж и Берлин. Италия больше не намерена принимать всех мигрантов, прибывающих в Европу», — так, по сообщениям 20 minutes, прокомментировал Сальвини своё письмо на Facebook.

Как отмечает издание, мнения европейских стран по вопросам миграции всё ещё расходятся. На прошедшей в четверг встрече министров внутренних дел ЕС участникам не удалось договориться о судьбе гуманитарных судов, которым отказывают в праве высадке на европейских берегах спасённых в море мигрантов.

По словам Сальвини, адресованным Кастанеру, представители многих европейских стран высказали в Хельсинки схожую с итальянской позицию касательно «защиты внешних границ ЕС и Шенгенского пространства». «Многие коллеги поддержали необходимость пересмотреть правила «поиска и спасения» для предотвращения злоупотреблений, направленных на поощрение нелегальной и неконтролируемой миграции», — пишет глава итальянского МВД.

По словам Сальвини, Италия и Мальта разработали документ, предусматривающий высадку и создание центров по приёму мигрантов в странах, граничащих со странами отправления. Этот текст призван служить отправной точкой для совершенно новой дискуссии, утверждает Сальвини. Как напоминает издание, следующая встреча министров должна состояться в понедельник в Париже.