Euronews: корабль с беженцами причалил в итальянском порту вопреки запрету властей

19:12 Захвативший заложников в Одессе украинец требовал вертолёт и $1 млн Мужчина, удерживавший заложников в финансовом учреждении в Одессе, требовал $1 млн и вертолёт.

19:06 Красильников рассказал, что ему со Стояновским помогло победить на ЧМ по пляжному волейболу Россиянин Вячеслав Красильников прокомментировал победу на чемпионате мира по пляжному волейболу в паре с Олегом Стояновским.

18:59 Волейболист Стояновский заявил, что ему с Красильниковым ещё нужно работать над своей игрой Россиянин Олег Стояновский прокомментировал победу на чемпионате мира по пляжному волейболу в паре с Вячеславом Красильниковым.

18:58 Корреспондент «Звезды» сообщила подробности обстрела в Донбассе Корреспондент телеканала «Звезда» Екатерина Габель рассказала подробности обстрела в селе Коминтерново в Донецкой области, куда приехала группа журналистов.

18:45 У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8 Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Молуккском море у побережья Индонезии.

18:43 Дзагоев рассказал, когда снова сможет тренироваться с ЦСКА Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, когда он сможет приступить к тренировкам после травмы.

18:28 СМИ: Мозгов может продолжить карьеру в «Химках» Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» ведёт переговоры о подписании контракта с центровым сборной России Тимофеем Мозговым.

18:26 Соловьёв прокомментировал видео с Зеленским на совещании Российский телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал видео с президентом Украины Владимиром Зеленским на совещании в Ужгороде. Как сообщали СМИ, на кадрах президент отличился «странным поведением».

18:24 Во Франкфурте-на-Майне обезвредили бомбу времён Второй мировой В немецком Франкфурте-на-Майне сапёры успешно обезвредили бомбу времён Второй мировой войны.

18:17 Глава ВФВ оценил победу Красильникова и Стояновского на ЧМ по пляжному волейболу Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко прокомментировал победу Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского на чемпионате мира по пляжному волейболу в Гамбурге.

18:11 Акинфеев оценил вероятность возобновления карьеры в сборной России по футболу Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев оценил вероятность возобновления карьеры в сборной России по футболу.

18:09 Медведчук рассказал о своём знакомстве с Путиным Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, когда впервые познакомился с президентом России Владимиром Путиным.

18:05 Тренер назвал исторической победу Красильникова и Стояновского на ЧМ по пляжному волейболу Главный тренер сборной России по пляжному волейболу Вячеслав Нирка прокомментировал победу Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского на чемпионате мира в немецком Гамбурге.

17:53 Легкомоторный самолёт разбился в Полтавской области В Полтавской области Украины разбился легкомоторный самолёт, один человек погиб, один травмирован.

17:51 Женская сборная России по волейболу вышла в плей-офф Универсиады-2019 Женская сборная России одержала победу над национальной командой Канады в матче группового этапа волейбольного турнира летней Универсиады 2019 года в итальянском Неаполе.

17:45 Курц рассказал об ответственности НПО за приток мигрантов в Европу Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц в беседе с Welt am Sonntag обвинил неправительственные организации в том, что они привлекают в Европу всё больше мигрантов, вовлекая людей в опасность.

17:42 Волейболист Михайлов не сыграет за сборную России в «Финале шести» Лиги наций Диагональный сборной России по волейболу Максим Михайлов не сыграет в «Финале шести» Лиги наций из-за повреждения.

17:39 Женская сборная США по волейболу во второй раз подряд выиграла Лигу наций Женская сборная США одержала победу над национальной командой Бразилии в финале волейбольной Лиги наций.

17:30 Британия призвала Иран вернуться к соблюдению условий ядерной сделки В МИД Великобритании прокомментировали заявление Ирана о намерении превысить уровень обогащения урана, разрешённый Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе.

17:29 Белякова объявила о завершении карьеры в сборной России по баскетболу Форвард и капитан сборной России по баскетболу Евгения Белякова объявила о завершении выступлений за национальную команду.

17:21 Сборная России заняла пятое место на ЮЧМ по баскетболу Сборная России одержала победу над национальной командой Пуэрто-Рико в матче за пятое место на чемпионате мира по баскетболу среди команд до 19 лет в греческом Ираклионе.

17:17 В Казахстане комиссия начала расследовать причины ЧП на арсенале Комиссия прибыла в город Арысь на юге Казахстана для служебного расследования по выявлению причин чрезвычайного происшествия на арсенале воинской части.

17:07 Эксперт представил новую версию исчезновения малайзийского Boeing Эксперт по безопасности авиации Тим Термини представил очередную версию пропажи пассажирского самолёта Boeing авиакомпании Malaysia Airlines в марте 2014 года.

17:02 В ВФВ считают, что пляжники Красильников и Стояновский поборются за золото ОИ-2020 Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Андрей Горбенко выразил мнение, что Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, которые стали чемпионами мира по пляжному волейболу, будут бороться за золотые медали летней Олимпиады в Токио в 2020 году.

16:45 Зеленский и Туск посетили разрушенный мост у Станицы Луганской Президент Украины Владимир Зеленский вместе с председателем Евросовета Дональдом Туском прибыл к разрушенному мосту у Станицы Луганской в Донбассе, где находится пешеходный пункт пропуска в самопровозглашённую Луганскую народную республику.

16:37 Стояновский признался, что мечтал о победе на ЧМ по пляжному волейболу Россиянин Олег Стояновский поделился эмоциями после завоевания золота на чемпионате мира по пляжному волейболу в Гамбурге в паре с Вячеславом Красильниковым.

16:34 Косачёв осудил принятие в ПА ОБСЕ резолюции против «Северного потока — 2» Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT решение комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности принять резолюцию, в которой были поправки против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

16:25 Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.

16:21 Зеленский назначил Комарницкого главой Луганской ОГА Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.

16:16 В ЦСКА не собираются продавать Чалова и Фернандеса Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейцы не собираются продавать нападающего Фёдора Чалова и защитника Марио Фернандеса.

16:12 Суд арестовал капитана перевернувшегося в Чёрном море катера Туапсинский районный суд в Краснодарском крае арестовал капитана прогулочного катера, который перевернулся в Чёрном море вблизи посёлка Джубга, в результате чего погибли два человека.

16:01 СМИ: «Спартак» предложил €12 млн за сына легендарного футболиста Хаджи Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника румынского «Вииторула» Яниса Хаджи, который является сыном легендарного экс-игрока Георге Хаджи.

16:00 В МИД Германии обеспокоены заявлением Ирана по обогащению урана В МИД Германии прокомментировали заявление иранской стороны о планах превысить уровень обогащения урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе.

15:50 Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против «Северного потока — 2» Комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности принял резолюцию против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

15:42 Стало известно, где пройдёт Матч звёзд КХЛ в 2020 году Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев рассказал, где пройдёт матч всех звёзд в 2020 году.

15:37 Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.

15:36 В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что для здорового человека не существует определённых норм потребления молочных продуктов в сутки.

15:25 В петербургском ресторане в отеле «Шанхай» отравились 15 китайцев Группа туристов из Китая отправилась после посещения ресторана отеля «Шанхай» в Санкт-Петербурге, 16 человек обратились за помощью, после чего 15 из них были госпитализированы.

15:20 СМИ: Моуринью отказался возглавить китайский клуб за €100 млн Португальский специалист Жозе Моуринью отказался стать главным тренером китайского футбольного клуба «Гуанчжоу Эвергранд».

15:15 В Госдуме осудили отклонение в ПА ОБСЕ резолюции о борьбе с героизацией нацизма Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT решение комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонить российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.

15:03 В ЕС оценили решение Ирана по обогащению урана Евросоюз обеспокоен заявлением властей Ирана об очередном шаге по отходу от своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

15:01 Гимнастка Набиева завоевала серебро в упражнении на брусьях на Универсиаде Россиянка Татьяна Набиева заняла второе место в упражнении на брусьях на соревнованиях по спортивной гимнастике на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.

14:55 Бабаев заявил, что ЦСКА намерен вернуться в ЛЧ Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о задачах армейцев на предстоящий сезон.

14:50 Из-за протестующих в Гонконге закрыли железнодорожный терминал В Гонконге участники протестов против поправки об экстрадиции на материковую часть Китая заняли территорию терминала высокоскоростных железных дорог, который пришлось временно закрыть из-за большого скопления людей.

14:44 СМИ: Головин прибудет в расположение «Монако» 7 июля Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прибудет в расположение футбольного клуба из Монте-Карло 7 июля.

14:41 В ПА ОБСЕ отклонили российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил российскую резолюцию «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью».

14:36 Женская сборная России по регби-7 проиграла Японии на Универсиаде Женская сборная России по регби-7 потерпела поражение от Японии на Всемирной летней универсиаде в Неаполе.

14:27 В ДНР сбили беспилотник украинских военных В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что сбили беспилотный летательный аппарат украинских вооружённых сил. Об этом заявил представитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

14:17 Гендиректор «Локомотива»: вице-президент «Барселоны» отметил игру Алексея Миранчука Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе прокомментировал победу команды над петербургским «Зенитом» в матче за Суперкубок России.