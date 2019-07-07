Euronews: корабль с беженцами причалил в итальянском порту вопреки запрету властей

Спасательное судно неправительственной организации Mediterranea с мигрантами на борту причалил в итальянском порту, передаёт Euronews. При этом отмечается, что Италия запрещает кораблям с мигрантами входить в воды страны без разрешения местных властей.
Спасательный корабль Alex неправительственной организации Mediterranea с 41 мигрантами на борту причалил в итальянском порту на острове Лампедуза, сообщает Euronews.
Таким образом организация нарушила запрет судам НПО с мигрантами входить в воды Италии без разрешения местных властей. При этом в Mediterranea отметили, что нарушили закон «в силу необходимости».
«Мы переживаем сюрреалистическую ситуацию, и неоправданно жестоко продлевать ожидание», — отметила организация на своей страничке в Twitter.
«Мы не боимся министра внутренних дел и направляемся к ближайшему безопасному порту. Этого требует морское законодательство, даже если некоторые представители правительств отказываются в это верить», — отметила немецкая неправительственная организация Sea-Eye, чьё судно ранее также взяло курс на Лампедузу.
Однако вскоре корабль Alan Kurdi на борту с 65 беженцами из Ливии всё же решил изменить курс и направиться к берегам Мальты.
«Сегодня вечером Alan Kurdi изменило курс на Мальту. Мы не можем ждать чрезвычайного положения, — заявили в организации. — Человеческие жизни не являются разменной монетой».
При этом заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини вновь выступил с поддержкой позиции своей страны в отношении незаконной миграции. Политик заявил, что «профилактика лучше лечения», добавив, что ситуация находится под контролем. Кроме того, он осудил «капризные» НПО, которые не только не хотят везти мигрантов назад в Африку, но и противятся причаливать к берегам Мальты, пишет Euronews.
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