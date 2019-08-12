Guardian: «забирайте их с собой в Голливуд» — Сальвини ответил на заботу Гира о мигрантах

Американский актёр Ричард Гир, посетивший корабль с беженцами у берегов Сицилии, призвал официальный Рим отказаться от жёсткой миграционной политики. В ответ министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини посоветовал голливудской звезде увезти этих мигрантов на своём частном самолёте в США и заботиться о них на своих виллах.

Маттео Сальвини и Ричард Гир «схлестнулись» из-за миграционного кризиса в Средиземноморье. Вице-премьер и по совместительству министр внутренних дел Италии, известный своими крайне правыми взглядами, предложил голливудской звезде приютить у себя нелегальных мигрантов после того, как актёр обвинил Рим в «демонизации беженцев», пишет The Guardian.

Накануне Гир посетил корабль, который принадлежит испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms. На борту он встретился со 160 мигрантами, спасёнными в Сицилийском проливе. Это судно стоит без движения у острова Лампедуза уже десять дней из-за того, что итальянские власти запрещают высаживать переселенцев на берег, поясняет издание.

69-летний актёр выступил с видеообращением, в котором он призвал зрителей участвовать в благотворительной акции и поддержать находящихся на корабле людей. Ранее Гир, отдыхавший в Тоскане, посещал Сицилию и помогал распределять продовольствие среди мигрантов.

«Я уже приезжал на Лампедузу два или три года назад, чтобы посетить места скопления мигрантов, поэтому знаю о ситуации не понаслышке. Это люди, которые пережили ужасные события, перенесли огромные страдания. Их называют мигрантами, но они — беженцы, которые нуждаются в помощи», — заявил актёр.

Гир сравнил существующий кризис в Средиземноморье и запрет на высадку мигрантов с политикой администрации Дональда Трампа: «У нас есть собственные проблемы с беженцами, прибывающими из Гондураса, Сальвадора, Никарагуа и Мексики… это очень напоминает то, что происходит здесь».

«Подобная практика должна прекратиться на всей нашей планете прямой сейчас. И она прекратится, если мы заявим об этом», — подчеркнул Гир, добавив, что он не хочет вступать в политическую борьбу.

В ответ Сальвини, который в прошлом году закрыл итальянские порты для кораблей с мигрантами, заявил Гиру: «Учитывая, что о судьбе мигрантов Open Arms беспокоится щедрый миллионер, мы ему благодарны. Он может вернуться со всеми этими людьми в Голливуд на своём частном самолёте и помогать им на своих виллах. Спасибо, Ричард!»

Сальвини выдвинул новый законопроект, который грозит владельцам лодок, привозящих мигрантов в Италию без разрешения, крупным штрафом — до €50 тыс. Эта инициатива, которую противники уже окрестили «объявлением войны спасающим жизни на море НПО», призвана положить конец деятельности спасательных групп в Центральном Средиземноморье, отмечает The Guardian.