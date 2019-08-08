20 minutes: власти Рима запретили туристам сидеть на Испанской лестнице

Попытка передохнуть на Испанской лестнице в Риме отныне может обойтись иностранному туристу в €400 — сидеть на знаменитых ступенях теперь запрещено под страхом штрафа. Как сообщает 20 minutes, новый запрет — попытка уберечь облик памятника архитектуры, отреставрированного в 2016 году.

Желание «сохранить одну из своих архитектурных и туристических жемчужин» сподвигло власти Рима на жёсткие шаги — теперь любая попытка присесть и перекусить на Испанской лестнице будет наказываться штрафом в размере до €400, пишет 20 minutes.

Как уточняет издание со ссылкой на итальянские СМИ, городская полиция отныне будет применять принятый ещё в начале лета запрет на нахождение в общественных местах «в неприличном или нарушающем нормы благопристойности виде» — к чему относится в том числе и «сидение с одновременным употреблением пищи или напитков на объектах исторического, художественного, археологического и архитектурного наследия», включая фонтаны и лестницы — и к знаменитой Испанской лестнице: по данным иностранных агентств, полицейские распугивают пытающихся присесть на её ступенях туристов свистом.

Лестница, которая спускается к Испанской площади — одной из главных достопримечательностей столицы Италии — в сентябре 2016 года была открыта для публики после масштабной реконструкции, продлившейся год, напоминает корреспондент 20 minutes. Покрытые засохшей жвачкой и пятнами от вина и кофе ступени были наконец очищены и обрели свою былую белизну, отмечает журналист.

Как подчёркивается в материале, Испанская лестница была построена в 1723-1726 гг по инициативе Франции, которая владеет находящейся на её вершине церковью Тринита-деи-Монти, и до 2016 года не реставрировалась на протяжении 20 лет. Между тем, после последней реставрации в Риме разгорелся спор о том, стоит ли закрывать достопримечательность на ночь, дабы не допустить возвращения к ней бездомных и уличных торговцев, или же нет, пишет журналист 20 minutes.

В итоге мэр города Вирджиния Раджи постановила оставить лестницу открытой круглосуточно, но пообещала при этом сделать всё возможное, чтобы избежать порчи архитектурного памятника при помощи полиции, отмечается в статье.