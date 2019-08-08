20 minutes: власти Рима запретили туристам сидеть на Испанской лестнице

Попытка передохнуть на Испанской лестнице в Риме отныне может обойтись иностранному туристу в €400 — сидеть на знаменитых ступенях теперь запрещено под страхом штрафа. Как сообщает 20 minutes, новый запрет — попытка уберечь облик памятника архитектуры, отреставрированного в 2016 году.
Желание «сохранить одну из своих архитектурных и туристических жемчужин» сподвигло власти Рима на жёсткие шаги — теперь любая попытка присесть и перекусить на Испанской лестнице будет наказываться штрафом в размере до €400, пишет 20 minutes.
Как уточняет издание со ссылкой на итальянские СМИ, городская полиция отныне будет применять принятый ещё в начале лета запрет на нахождение в общественных местах «в неприличном или нарушающем нормы благопристойности виде» — к чему относится в том числе и «сидение с одновременным употреблением пищи или напитков на объектах исторического, художественного, археологического и архитектурного наследия», включая фонтаны и лестницы — и к знаменитой Испанской лестнице: по данным иностранных агентств, полицейские распугивают пытающихся присесть на её ступенях туристов свистом.
Лестница, которая спускается к Испанской площади — одной из главных достопримечательностей столицы Италии — в сентябре 2016 года была открыта для публики после масштабной реконструкции, продлившейся год, напоминает корреспондент 20 minutes. Покрытые засохшей жвачкой и пятнами от вина и кофе ступени были наконец очищены и обрели свою былую белизну, отмечает журналист.
Как подчёркивается в материале, Испанская лестница была построена в 1723-1726 гг по инициативе Франции, которая владеет находящейся на её вершине церковью Тринита-деи-Монти, и до 2016 года не реставрировалась на протяжении 20 лет. Между тем, после последней реставрации в Риме разгорелся спор о том, стоит ли закрывать достопримечательность на ночь, дабы не допустить возвращения к ней бездомных и уличных торговцев, или же нет, пишет журналист 20 minutes.
В итоге мэр города Вирджиния Раджи постановила оставить лестницу открытой круглосуточно, но пообещала при этом сделать всё возможное, чтобы избежать порчи архитектурного памятника при помощи полиции, отмечается в статье.
По предварительным данным, водители автобуса и легкового автомобиля, которые упали с обрыва под Новороссийском, были трезвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Элла Тюкова.
Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили Министерству труда и социальной защиты инициировать поправки в законодательство, по которым у работающих штатно россиян появится возможность время от времени выполнять свои обязанности удалённо.
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что венесуэльское правительство не намерено принимать участие в очередном раунде переговоров с оппозицией, которые должны были состояться 8—9 августа.
На трассе в Красноярском крае фура, которая перевозила сухой лёд, разрушилась в ходе движения. В результате происшествия погиб водитель. Об этом сообщил начальник пресс-службы МВД по региону Владимир Юрченко.
Начальник Главного управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов впал в кому после травмы, полученной в ходе штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Об этом сообщили в Минздраве страны.
Агент Хуан Апплеярд, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в казанский «Рубин» на правах аренды.
Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Пуликовский сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что в результате ДТП под Новороссийском, в котором автобус и легковой автомобиль сорвались с обрыва, погибли три человека, ещё 32 пострадали.
Адвокат Матиас Морла, представляющий интересы легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, заявил, что его клиент в ближайшее время планирует провести встречи с президентом России Владимиром Путиным и лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
По меньшей мере два человека погибли и 21 пострадал в ДТП с пассажирским автобусом под Новороссийском. По данным МЧС, всего в машине находились 42 человека. В настоящее время специалисты достают людей из автобуса. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.