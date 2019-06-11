Le Parisien: спустя 500 лет со дня смерти Да Винчи «леонардомания» приносит большие деньги

Леонардо Да Винчи умер 2 мая 1519 года, и теперь спустя пять веков, пока Лувр готовит большую выставку работ итальянского мастера, сувенирные магазины стремительно распродают носки и магниты с Джокондой. По словам Le Parisien, большая дата породила настоящую «леонардоманию», вокруг которой крутятся немалые суммы.

К 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи в октябре в парижском Лувре откроется специальная большая выставка. Однако ажиотаж вокруг личности великого художника и изобретателя, скончавшегося 2 мая 1519 года, уже приносит организаторам и продавцам сувениров немалые прибыли, пишет Le Parisien.

В сувенирных магазинах в Лувре большие изменения: среди памятной продукции, посвящённой творчеству Да Винчи, носки с Джокондой обошли по популярности магнитик с ней же, который испокон веков удерживал лидирующие позиции. Возможно, для кого-то это и мелочи, но для самого большого музея в мире эта информация играет большую роль — нужно как-то зарабатывать, когда государственное финансирование упорно снижается.

Хотя большая выставка, посвящённая Да Винчи, откроется только в октябре, продажа билетов начнётся уже в ближайшее время. И «Мона Лиза» здесь становится не просто одним из шедевров мастера, но и настоящей «рабочей лошадкой» и «золотой жилой» для музея, в котором представлены целых 172 разновидности сувениров с изображением Джоконды — от карандашей за €1,9 до футляров для очков и кубика Рубика за €150.

Согласно опросам, 85% впервые посетивших Лувр хотят своими глазами увидеть Джоконду. Сквозь загадочную улыбку Моны Лизы просматривается ликующая улыбка маркетологов, отмечает издание. Только в 2018 году сувениры с творчеством Да Винчи принесли Лувру более €3 млн.

Порой такой интерес может толкать производителей сувениров на очень смелые предложения. Видимо, так, по мнению газеты, и появилась памятная монета Парижского моментного двора с Моной Лизой. Отлитая из 1 кг золота и диаметром 85 мм, монета будет стоить €89 тыс. И как уверяют авторы идеи, предзаказы уже есть, хотя драгоценный сувенир ещё даже не выпустили. Также в продажу поступят и более доступные и скромные версии памятных монет с творчеством Да Винчи.

«Нужно изучать различную целевую аудиторию. Мы работаем с дизайнерами молодёжных брендов, нужно постоянно обновляться», — комментирует Марьян Лесемпль, руководитель направления маркетинга Объединения национальных музеев, которое управляет луврскими сувенирными лавками.

Помимо продукции, руководство музея пускает в ход и имеющееся пространство, которое крупные компании арендуют для закрытых мероприятий «под пирамидой». На период громкой выставки Да Винчи все временные слоты, отведённые для аренды, оказались практически полностью забронированы.

Впрочем, несмотря на большие прибыли, Лувру пришлось раскошелиться на выставку работ итальянского мастера, ведь организаторам нужно было договариваться о перевозке и страховке порой очень хрупких экспонатов конца XV — начала XVI вв. По словам заместителя директора Лувра Венсана Помареда, это будет самая дорогая выставка в истории музея и руководство даже не уверено, окупится ли их проект. Le Parisien отмечает, что подобно организации Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу, большая выставка работ Да Винчи — скорее дело престижа и священный долг Лувра, в ведении которого находятся 5 из 17 полотен художника.

Впервые в истории на выставку в музее нельзя будет попасть, не забронировав билеты заранее. Таким образом руководство хочет избежать огромных очередей и недовольных посетителей, пытающихся сорвать свой гнев на сотрудниках Лувра.

Тем временем 500 лет со дня смерти великого мастера отмечают не только в Париже. О своей связи с судьбой Да Винчи напомнил целый регион Центр — Долина Луары, где итальянский изобретатель провёл последние годы своей жизни. И теперь некоторые продают семена груш и мускатных тыкв Да Винчи, который был вегетарианцем. А замок Кло-Люсе, в котором скончался художник, теперь стал своего рода «тематическим парком», где можно поближе познакомиться с плодами работы Да Винчи. И хотя и здесь, в сувенирной лавке, можно найти носки с Джокондой, как заверяет продавец, книги всё же продаются лучше, заключает Le Parisien.