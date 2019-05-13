Telegraph: французский режиссёр счёл Париж слишком «уродливым» для съёмок сиквела «Амели»

Режиссёр Жан-Пьер Жёне заявил, что не намерен снимать продолжение своей картины «Амели», так как считает, что Париж стал слишком «уродливым», сообщает The Daily Telegraph. По мнению Жёне, многочисленные строительные площадки портят облик французской столицы, а также затрудняют съёмки.

Режиссёр известного фильма «Амели» Жан-Пьер Жёне заявил, что не собирается снимать продолжение своей «оды» Парижу, так как считает, что французскую столицу изуродовали многочисленные строительные площадки, пишет The Daily Telegraph.

«В Париже сейчас так трудно снимать, потому что везде строительные площадки, так что Париж сейчас уродливый. Так что нет, я не хочу создавать сиквел или даже сериал», — объяснил отказ Жёне. Однако режиссёр отметил, что работает над созданием псевдодокументального фильма о съёмках «Амели», выход которого приурочит к 20-летнему юбилею ленты в 2021 году.

Издание отмечает, что в настоящий момент в Париже полным ходом идёт «амбициозная» кампания мэра города Анн Идальго по благоустройству ряда районов столицы и созданию новых автобусных и велосипедных дорожек. Кроме того, идут работы по обновлению площади Бастилии, а восстановление пострадавшего от огня собора Парижской Богоматери может занять как минимум два года.

Тем не менее,The Daily Telegraph отмечает, что это, а также протесты так называемых «жёлтых жилетов» не мешают Парижу оставаться самой посещаемой в мире столицей.