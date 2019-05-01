France 24: много молодёжи, «жёлтых жилетов» и полиции — в Париже проходит первомайская демонстрация

Во французской столице начался ежегодный первомайский митинг, сообщает France 24. Репортёр французского телеканала передаёт, что сейчас, несмотря на утренние беспорядки и напряжённую атмосферу, марш проходит относительно спокойно. На улицах города, помимо демонстрантов, много представителей правопорядка.
Добро пожаловать на канал France 24. В Париже началась демонстрация. Сегодня, 1 мая 2019 года, в столице повсюду профсоюзы и «жёлтые жилеты», полиция на чеку. Власти опасаются беспорядков, которые уже наблюдались сегодня утром в районе Монпарнаса. (Добрый день, Карим!) Обстановка настолько накалилась, что Филиппу Мартинезу из «Всеобщей конфедерации труда» (CGT) пришлось уйти с демонстрации.
КАРИМ ЯХИАУИ: Да, верно, обстановка была напряжённой, особенно в начале демонстрации. Филипп Мартинез хотел, надеялся, что этот день может способствовать сближению «жёлтых жилетов» и тех, кто поддерживает его профсоюзную организацию. Он говорил об этом в интервью СМИ, однако в конечном итоге напряжение было настолько большим, что он предпочёл не участвовать в демонстрации. Она всё-таки стартовала, несмотря на напряжённую атмосферу с самого начала и большое количество полицейский. Силы правопорядка патрулируют улицы, большие группы спецназа расположены на всех улицах, примыкающих к этой.
Мы находимся недалеко от Пор-Рояля, на улице, по которой участники марша пройдут до площади Италии... до площади Италии. Вы видите, что здесь много народу, и некоторые даже попадают в наш объектив. Много демонстрантов, молодых людей, «жёлтых жилетов». Это особенный день. Даже власти, которые опасались беспорядков и насилия, не могли представить, что они начнутся ещё до старта протестного марша. По крайней мере, сейчас шествие проходит в относительно спокойной обстановке.
Как я вам уже сказал, здесь очень много молодёжи. Колонна манифестантов в итоге пройдёт недалеко от площади Контрэскарп, где произошёл инцидент, давший начало делу Беналля. Стоит отметить, что некоторые демонстранты держат плакаты с портретом этого человека, который стал, возможно, самым известным участником того памятного дня ровно год назад.
Огромное спасибо, Карим! Это было прямое включение из Парижа, где проходит первомайская демонстрация.
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