SCMP: Байкалу угрожают климатические изменения и китайские туристы

Байкал — крупнейшее по объёму, глубочайшее и старейшее пресноводное озеро в мире — привлекает немало путешественников, желающих его увидеть, несмотря на его «труднодоступность», пишет South China Morning Post. Как отмечает обозреватель издания, большинство туристов приезжают на Байкал в «сезон обледенения», длящийся с января по апрель, когда воды озера замерзают и на поверхности льда образуются удивительные узоры. Толщина льда в этот период может достигать до 1,5 м, чего вполне хватает, чтобы выдерживать большинство транспортных средств — и, как пишут западные газеты, в пик туристического сезона на Байкале почти невозможно скрыться от назойливого рёва снегомобилей.

В прошлом году Байкал принял более 1,6 млн туристов, большинство из которых были россиянами, продолжает автор. Между тем, по данным Агентства по туризму Иркутской области, количество гостей из Китая в этот же период выросло на 37%. На недавнем Всероссийском водном конгрессе спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил: «Нам придется искусственно ограничивать поток туристов на Байкал, как грустно это не звучит. Потому что если мы хотим сохранить уникальность Байкала и его чистоту, нам надо что-то делать и с людским потоком», говорится в материале SCMP.

Контроль и утилизация отходов действительно является одной из главных проблем, стоящих перед Байкалом, подтверждает обозреватель издания. Как подчёркивает журналист, по мере роста турпотока в районе озера возводится всё больше и больше гостиниц, и у многих из них просто нет нормальных систем канализации и вывоза отходов. Об этом говорил и господин Иванов: как пишет автор, российский чиновник отмечал, что «бытовые отходы растут неимоверными темпами», добавляя, что в озеро попадают и человеческие экскременты.

Кроме того, есть и вопрос о том, где в итоге оказываются доходы, которые генерирует растущий турпоток, говорится в материале. По данным SCMP, американские СМИ несколько месяцев назад писали о россиянине Андрее Суханове, владельце маленького отеля в городе Листвянка на берегу Байкала. Суханов попытался с помощью цепной пилы уничтожить принадлежащую китайцам строящуюся гостиницу, которая угрожала вскоре загородить вид, открывающийся из его отеля — и стал для местных жителей героем, «выступившим против врага». «Если мы не помешаем китайцам, они всё захватят», — говорил предприниматель в интервью американской газете, подчёркивая, что его китайские конкуренты не платят налоги в России.

Опасения по поводу «китайского вторжения» подпитывает даже география — ведь Байкал ближе к Пекину, чем к Москве, рассуждает обозреватель SCMP. Вместе с тем, сухие цифры ни о каком наплыве китайцев говорить не позволяют: в прошлом году из 1,6 млн туристов, приехавших на озеро, из Поднебесной прибыли лишь 186200, подчёркивает журналист. И всё же, по сообщениям американской прессы, местные жители убеждены, что китайские туристы, которые часто именуют Байкал его «старинным ханьским именем — «Северное море», желают вернуть себе регион, который Китай уступил Российской империи в 1858 году.

Впрочем, если судить по интервью китайской супружеской пары, приехавшей на Байкал, одной из американских газет, намерения у гостей с юга отнюдь не такие «алчные»: в ответ на вопрос журналиста о том, что привело их к берегам озера, они включили ему песню популярного в Китае исполнителя Ли Цзяня «На берегах Байкала», говорится в материале SCMP. Китайские СМИ писали, что популярность Байкала среди китайских туристов стала расти во многом именно благодаря этому шлягеру, пишет газета.

Но перед туристическим сектором Байкала сейчас стоит угроза и посерьёзнее притока китайцев, вдохновившихся песней Ли, а именно — климатические изменения, констатирует автор. Озеро расположено в одном из наиболее быстро теплеющих регионов планеты, и его воды разогреваются, а лёд с каждой зимой становится всё тоньше, что влияет на живущие в нём микроорганизмы и на всю экосистему, которую они поддерживают. Российские природозащитники настолько сильно обеспокоены экологической ситуацией на Байкале, что даже решили обратиться к знаменитому актёру и защитнику окружающей среды Леонардо Ди Каприо, который имеет российские корни: аккаунт звезды в Instagram заполонили комментарии от российских пользователей с призывами о помощи, но сможет ли Ди Каприо как-то предотвратить катастрофу, пока не ясно, пишет журналист.