Daily Telegraph: ради будущего Байкала — Россия намерена покончить с неконтролируемым туризмом в его окрестностях

«Рано или поздно нам придется искусственно ограничивать приток туристов на Байкал», — заявил Сергей Иванов, спецпредставитель президента по природоохранной деятельности. Как пишет The Telegraph, Иванов связал загрязнение озера с остающимся от людей мусором и деятельностью многочисленных гостиниц, хотя специалисты указывают на отсутствие фильтров для очистки сточных вод практически во всех городах, расположенных на Байкале.

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что России необходимо ограничить туристический поток на Байкал, сообщает The Telegraph.

«Рано или поздно нам придется искусственно ограничивать приток туристов на Байкал, — сказал Иванов на Всероссийском водном конгрессе. — Если мы хотим сохранить уникальность Байкала и его чистоту, надо что-то делать и с людским потоком». Как отметил спецпредставитель президента, на берегах озера «бытовые отходы растут неимоверными темпами», а маленькие гостиницы, появляющиеся «как грибы» из-за повышенного спроса, сбрасывают сточные воды прямо в Байкал. По словам Иванова, для доступа в некоторые другие охраняемые природные территории России необходимо разрешение.

Как рассказывает британская газета, после заседания губернатор Иркутской области предложил сократить туристический поток в определённых зонах озера, а в других, наоборот, его повысить за счёт развития инфраструктуры. Как добавил депутат Михаил Щапов, в случае сокращения туризма необходимо также создать рабочие места для местных жителей.

В то же время некоторые эксперты утверждают, что гораздо большей проблемой, чем оставленный туристами мусор, являются сбросы из сточных вод более чем 80 городов, расположенных на берегу Байкала. Согласно данным РАН, у 99% этих поселений отсутствуют очистные сооружения.

По информации издания, в 2018 году озеро посетило около 1,2 млн туристов. В Байкале содержится больше воды, чем в американских Великих озёрах, а его глубина достигает 1642 м, что делает его самым глубоким озером в мире. Кроме того, Байкал также считается самым древним озером, насчитывающем 25-30 млн лет.

Как напоминает The Telegraph, в 2013 году власти закрыли целлюлозно-бумажный комбинат, загрязнявший воды озера почти 50 лет, однако возникли новые угрозы. Так, этой весной под давлением общественности было остановлено строительство китайского завода по розливу воды.

Руководитель программы Greenpeace в России Михаил Крейндлин заявил, что наравне с ограничением туристов в определённых зонах властям также необходимо проконтролировать исполнение законов, регулирующих очистку сточных вод. По сообщениям, министерство природных ресурсов рассматривает предложение о смягчении требований к сточным водам после того, как глава соседней Бурятии пожаловался на сложности соблюдения текущих стандартов.

«Главные угрозы для Байкала, в произвольном порядке: неконтролируемый туризм и связанное с ним строительство гостинец без очистных сооружений, загрязнение от городов и предприятий без очистных сооружений, загрязнение от кораблей, которые практически не контролируются, а также уничтожение лесов в результате пожаров и вырубки, — приводит The Telegraph в заключение слова Крейндлина. — Всё вместе это приводит к росту водорослей и загрязнению воды».