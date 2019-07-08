Maroc diplomatique: после наводнения Иркутскую область захватили пожары

Иркутская область недавно страдала от наводнения, а теперь там бушуют лесные пожары, пишет Maroc diplomatique. Лишь за один день воскресенья там зарегистрировали 37 очагов возгорания, а потушили только два.

Только за воскресенье в Иркутской области было зарегистрировано 37 новых лесных пожаров, которые распространились на площади 17,5 тыс. га, пишет Maroc diplomatique.

При этом два пожара на 110 га удалось потушить. Как сообщают в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, задействованы 561 человек и 210 пожарных расчётов.

Издание напоминает, что ещё в начале мая российское правительство ввело экстренные меры в Рязанской области, в Забайкалье, Иркутской области и Якутии, где обычно случаются большие пожары. Как отмечает автор статьи, чаще всего их причиной становятся высокие температуры и человеческий фактор.

А прежде Иркутская область пережила наводнение, из-за которого погибли 22 человека и пострадали больше 4 тыс. домов, отмечает Maroc diplomatique.