Maroc diplomatique: после наводнения Иркутскую область захватили пожары
Только за воскресенье в Иркутской области было зарегистрировано 37 новых лесных пожаров, которые распространились на площади 17,5 тыс. га, пишет Maroc diplomatique.
Только за воскресенье в Иркутской области было зарегистрировано 37 новых лесных пожаров, которые распространились на площади 17,5 тыс. га, пишет Maroc diplomatique.
Футболист Алексей Сутормин перешёл из «Оренбурга» в состав действующих чемпионов России, санкт-петербургского «Зенита».
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита с ЕС в Киеве заявил о намерении решить вопрос с транзитом российского газа в Европу через территорию страны не позднее сентября.
Начальник пограничной полиции Боснии и Герцеговины Зоран Галич рассказал, что сотрудники охраны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вступили в конфликт с пограничниками БиГ в аэропорту Сараево.
Мужская сборная России по фехтованию на шпагах стала серебряным призёром командного турнира на ХХХ Всемирной летней Универсиаде.
Санкции против России не будут отменены, пока не будут выполнены минские договорённости, заявил глава Европейского совета Дональд Туск по итогам саммита Украина — ЕС в Киеве.
Российский пловец Антон Никитин выиграл золотую медаль Всемирной летней Универсиады-2019 на дистанции в 800 м вольным стилем.
Добыча нефти и конденсата в США в апреле достигла 12,2 млн баррелей в сутки, установив новый рекорд.
Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал слухи о возможной покупке 21-летнего нападающего «Реала» Кристо Гонсалеса.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк в рамках саммита Украина — ЕС обсудил с делегацией Пентагона «милитаризацию» Россией Черноморского региона.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано заявил, что уровень обогащения урана в Иране превысил 3,67%.
Московское «Динамо» интересуется бразильским защитником немецкого «Ганновера» Уоллесом Соузой.
Пассажирской теплоход, который сел на мель в Рыбинском водохранилище, прибыл в порт для диагностики.
Председатель Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с Nation News оценил сообщение о том, что коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) намерена поднять вопрос о снятии в России запрета на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков.
Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сотрудничество России и Турции.
Советник президента России Антон Кобяков провёл в Москве встречу с чрезвычайным и полномочным послом Индии Венкатешем Вармой.
Неизвестные в Харькове сообщили о минировании всех торговых центров города, а также одного железнодорожного вокзала. Об этом заявили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины.
Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что органы опеки будут требовать лишения родителей избитой семилетней девочки прав на её воспитание.
Бывший президент Украины Пётр Порошенко выразил возмущение, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании в Верховную раду некоторые кричат «Ганьба!» (позор), и пообещал недовольным «дать по морде».
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил факт стычки между спортсменами организации Хабибом Нурмагомедовым и Нэйтом Диасом во время турнира UFC 239.
Пресс-секретарь главы российского кабмина Олег Осипов рассказал, что правительство рассмотрит обращение депутатов Государственной думы о запрете импорта грузинского вина и минеральной воды.
Прядь волос французского государственного деятеля и полководца Наполеона I Бонапарта продали на аукционе Osenat во Франции за €18,7 тыс. (1,3 млн рублей), передаёт actu.fr. Отмечается, что император подарил её своему камердинеру Констану Вери.
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о потенциальном новичке красно-белых румыне Янисе Хаджи.
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся почти 300 человек, сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области.
Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов заявил, что одним из первых рассмотрел талант потенциального новичка «Зенита» Алексея Сутормина.
В Москве рассказали о программе, посвящённой Году театра. Запланированы спектакли, фестивали, мастер-классы, творческие встречи и образовательные программы.
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетили отдел по вопросам миграции межмуниципального управления МВД «Люберецкое».
Личная охрана президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана устроила драку с сотрудниками пограничной полиции в аэропорту Сараево в Боснии и Герцеговине.
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в беседе с kp.ru прокомментировал своё заявление о том, что «женщины слабее умом мужчин».
Во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.
Румынская теннисистка Симона Халеп на пути к четвертьфиналу Уимблдона обыграла самую молодую участницу турнира 15-летнюю американку Кори Гауфф.
Украинский лидер Владимир Зеленский по итогам саммита Украина — ЕС подтвердил, что государства Евросоюза готовы предоставить стране макрофинансовую помощь в размере €500 млн.
Министр по делам Европы ФРГ Михаэль Рот призвал европейских партнёров совместными усилиями «наводить мосты» с Россией.
Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Басманный суд Москвы принял решение продлить домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви по ходатайству следствия.
На третьем этапе многодневной велогонки «Тур де Франс» победу одержал француз Жулиан Алафилипп.
Грузинский телеканал «Рустави 2» на два месяца отстранил от работы ведущего Георгия Габунию, который накануне грубо оскорбил президента России Владимира Путина.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает снятия экономической блокады Донбасса, если предприятия в регионе вернутся под контроль Киева. Также он заявил, что хочет прекращения вооружённого конфликта в Донбассе через год.
В Росстате прокомментировали преждевременную публикацию данных по инфляции в России в июне ранее установленного срока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Форвард Владимир Ткачёв продолжит карьеру в клубе СКА Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун признался в своей симпатии к президенту России Владимиру Путину.
Ведущий научный сотрудник клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» кандидат медицинских наук Ольга Григорьян в беседе с «Известиями» оценила калорийность грибов.
Научный сотрудник музеев Московского Кремля Ирина Масленникова в беседе с «Известиями» рассказала о выставке «Хранители времени».
В Краснодарском крае ожидаются кратковременные дожди и грозы с 8 по 10 июля, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен рассказал о перспективе введения Fan ID на турнирах под эгидой организации.
Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в Омской области, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Депутат Государственной думы, член комитета по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) намерена поднять вопрос о снятии в России запрета на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков.
Президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране Года памяти и славы в 2020 году в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН прокомментировал отмену телемоста Россия — Украина.
Народный артист России композитор Максим Дунаевский в интервью газете «Известия» рассказал о новых проектах.
Роскомнадзор изъял более 32,8 тыс. сим-карт операторов мобильной связи в первые шесть месяцев 2019 года, сообщают «Известия».