Spiegel: в Дзержинске произошло уже не первое ЧП на заводе по производству взрывчатки

В результате взрывов в Дзержинске пострадало несколько десятков человек, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Несчастный случай произошёл в субботу на заводе по производству взрывчатых веществ, причины пока не ясны. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, власти области объявили в городе чрезвычайное положение. Это уже не первый подобный инцидент для Дзержинска, подчёркивает издание.
В российском городе Дзержинск снова произошёл серьёзный несчастный случай: в результате взрывов на заводе по производству взрывчатых веществ пострадало не менее 38 человек, четверо находятся в тяжёлом состоянии, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.
По данным российских новостных агентств, пострадавшим сотрудникам завода и жителям соседних домов понадобилась медицинская помощь. Власти ввели в городе чрезвычайное положение. Число пострадавших продолжает расти.
Как сообщается в статье, взрывы произошли в субботу на заводе по производству взрывчатки, некоторые источники говорят о заводе по изготовлению боеприпасов. По данным СМИ, там производились взрывчатые вещества для военного и гражданского применения. Причины взрывов пока не ясны.
Российские СМИ обнародовали кадры с огромным облаком дыма, также на изображениях виден огонь. Значительные части завода полностью разрушены. На видео со звуком заметна сильная взрывная волна. Жителей города призывают держать окна закрытыми. По прошествии нескольких часов огонь ещё не удаётся полностью потушить. Не исключаются также новые взрывы.
Губернатор области Глеб Никитин создал оперативный штаб в связи с происшествием. Он направляется к месту событий. Как отмечается в статье, Дзержинск находится примерно в 400 км к востоку от Москвы.
В августе в результате взрыва на оборонном предприятии в Дзержинске погибло не менее трёх человек, многие пострадали, напоминает немецкий журнал Der Spiegel.
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