Швейцарское издание восхитилось героизмом российских бортпроводников

Трагедия в аэропорту Шереметьево могла унести больше жизней, если бы не героизм российских бортпроводников, сообщает 20 Minuten. Татьяна Касаткина и Максим Моисеев самоотверженно спасали пассажиров самолёта до последней минуты эвакуации. К сожалению, Максиму его подвиг стоил жизни.

Самолёт Sukhoi Superjet 100, отправлявшийся из Москвы в Мурманск, был вынужден практически сразу после взлёта совершить аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщает 20 Minuten. При этом произошло возгорание в хвостовой части машины. На борту находились 78 человек, 41 из них погибли.



Ещё до того, как самолёт остановился, все пассажиры встали со своих мест и стали проталкиваться вперёд, рассказала бортпроводница Татьяна Касаткина. Тут же началась эвакуация. На тот момент огня в салоне ещё не было видно. «Я выбила дверь ногой и выталкивала пассажиров наружу», — рассказала бортпроводница. Чтобы ускорить эвакуацию, она в конце тащила отдельных пассажиров за воротник. Благодаря тому, что бортпроводница сохранила хладнокровие, ей удалось спасти многих от смерти в огне.



Но героизм проявила не только она, продолжает издание. Много жизней спас и бортпроводник Максим Моисеев. Сначала он попытался открыть дверь в хвостовой части самолёта. Когда ему это не удалось, он всё равно остался на борту и помогал пассажирам покинуть самолёт через другие выходы. Он оставался в горящей машине до тех пор, пока все люди не были в безопасности — и в результате погиб в огне.