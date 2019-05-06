CNN: в катастрофе в Шереметьево погиб 41 человек

В результате пожара на борту российского самолёта Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, пишет CNN. Как отмечает канал, лайнер следовал из Москвы в Мурманск, однако вынужден был вернуться в аэропорт и совершить там жёсткую посадку в связи с возгоранием на борту.

41 человек погиб в результате аварийной посадки российского пассажирского самолёта в московском аэропорту Шереметьево. Среди погибших есть два ребёнка, пишет CNN со ссылкой на заявление члена Следственного комитета Елены Марковской.

Российский самолёт Superjet 100 следовал из Москвы в Мурманск, когда на борту начался пожар. Самолёт «Аэрофлота» SU1492 вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил там жёсткую посадку.

По словам Марковской, в катастрофе выжило 37 человек, 5 из которых госпитализированы. Всего на борту самолёта находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. Президент России Владимир Путин поручил провести «тщательное расследование» аварии.

«Даны все поручения по проведению максимально тщательного расследования, необходимые поручения, чтобы выяснить причину этого авиапроисшествия», — заявил официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

На видео в социальных сетях видно, как стоящий на взлётно-посадочной полосе самолёт охватывают языки пламени, а пассажиры эвакуируются из него через экстренные выходы.

По факту катастрофы Следственный комитет России возбудил уголовное дело.