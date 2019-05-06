CNN: в катастрофе в Шереметьево погиб 41 человек
По факту катастрофы Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
По факту катастрофы Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Пресс-служба московского Департамента транспорта сообщила, что причиной сбоя на Солнцевской линии московского метро стала потеря напряжения в рельсе.
Представители Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) утверждают, что предоставили игроку и команде гарантии безопасности.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что новые санкции США против российских организаций являются местью Москве за помощь в укреплении противовоздушной обороны Сирии.
Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан верит, что его лучшие матчи за королевский клуб ещё впереди.
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал письмо, отправленное ему Независимым топливным союзом, в котором говорится о риске нового скачка цен на бензин.
Президент России Владимир Путин пообщается с белорусским коллегой Александром Лукашенко во время саммита ЕАЭС в Нур-Султане.
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергей Сидаш был арестован по уголовному делу о хищениях при подготовке к чемпионату мира по футболу — 2018.
Украинские правоохранительные органы проверяют информацию о минировании около 30 объектов в Запорожье.
В Улан-Удэ начался суд над обвиняемым в нападении на фельдшера скорой помощи, сообщает Newinform со ссылкой на СУ СК России по Бурятии.
Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала список игроков, которые примут участие в матче с действующими чемпионами мира.
Московский метрополитен в своём официальном аккаунте в Twitter сообщил, что три станции столичного метро в настоящий момент закрыты для входа.
Мероприятия в честь Дня пограничника пройдут в субботу, 25 мая, в Севастополе. Запланированы выставки, показательные выступления, посещение кораблей и турнир по смешанным единоборствам.
В Москве может появиться система учёта строительного мусора, сообщает газета «Известия». Её должны разработать и внедрить через два года.
Ограничения по экспорту белорусских нефтепродуктов, которые вводились в связи с поступлением некачественной нефти из России, сняты. Об этом сообщил глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
В Соединённых Штатах начались испытания почтовых беспилотных грузовиков, которые должны будут доставлять посылки из Феникса (Аризона) в Даллас (Техас).
Испанская пресса сообщает об интересе клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» и «Локомотив» к двум футболистам «Севильи».
Представитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военная прокуратура Украины задержала офицеров ВСУ, причастных к хищению более чем 270 артиллерийских снарядов.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с газетой «Известия» прокомментировал заявление министра энергетики США Рика Перри о том, что Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток — 2».
Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал RT решение Украины ввести на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%.
Компания Huawei находится в контакте с Google по вопросам развития ситуации c ограничениями, которые ввело в отношении китайского производителя Министерство торговли США.
Хоккеисты российской национальной команды прибыли на стадион имени Ондрея Непелы в Братиславе, где состоится заключительный матч группового этапа чемпионата мира со сборной Швеции.
Соавтор законопроекта о реабилитации вытрезвителей, член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко в беседе с НСН оценила ситуацию со смертностью от алкоголя в России.
Член Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы о необходимости недопущения возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации.
Французский велогонщик Арно Демар, представляющий команду Groupama — FDJ, выиграл десятый этап многодневки «Джиро д'Италия».
Москва сожалеет, что Совбез ООН заблокировал проведение заседания по закону о государственном языке на Украине. Об этом заявили в МИД России.
В компании «Газпром» заявили, что строители газопровода «Северный поток — 2» уложили 1290 км труб по дну Балтийского моря.
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею хозяева турнира в серии буллитов обыграли сборную Дании.
Глава государственного концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что около 1,2 млн тонн некачественной российской нефти остаётся на территории Белоруссии.
Прокуратура Казани передала в суд уголовное дело против экс-председателя кредитного потребительского кооператива, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает «Реальное время».
Роскомнадзор направит в Instagram запрос после сообщений о том, что в открытом доступе оказались данные 49 млн учётных записей.
Шесть мирных жителей получили ранения из-за обстрела боевиками сирийского Алеппо.
Сборная Латвии одержала победу над норвежцами в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.
Украина ввела на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%.
Политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с RT решение Соединённых Штатов ввести санкции в отношении трёх организаций из России.
Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА и «Сочи» произвели обмен вратарями.
В российском МИД рассчитывают, что украинский президент Владимир Зеленский ответственно подойдёт к ситуации в стране, а также вернётся к вопросу об обмене послами.
В Курганской области планируют отремонтировать 172 км региональных и 170 км муниципальных дорог в 2019 году, сообщает URA.RU со ссылкой на врио губернатора Вадима Шумкова.
Клуб Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» пополнил свои ряды защитником сборной Белоруссии Кристианом Хенкелем.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможной причастности иранских властей к нападениям на танкеры у берегов Объединённых Арабских Эмиратов и на саудовские нефтепроводы.
Таиланд, Турция и Германия названы самыми популярными странами среди российских туристов в I квартале 2019 года, сообщает ФАН со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины Виктора Муженко.
Власти американского города Даллас планируют назвать одну из улиц города в честь игрока команды Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Дирка Новицки, который завершает карьеру по окончании нынешнего сезона.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила, что голосование в июне станет последним шансом для британского парламента одобрить сделку по выходу страны из Евросоюза.
Пожарным в Магнитогорске удалось локализовать возгорание в цеху по производству пластиковых панелей.
Российские легкоатлетки Мария Пономарёва и Александра Степанова получили четырёхлетние дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT решение президента Украины Владимира Зеленского подписать указ о роспуске Верховной рады и назначить досрочные выборы в парламент на 21 июля.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН прокомментировал визит миссии Международного валютного фонда (МВФ).