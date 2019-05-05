CNN: аварийная посадка горящего самолёта в Шереметьево — это «чудо»

Успешная экстренная посадка пассажирского лайнера «Аэрофлота» в Шереметьево стала «чудом» — ведь, как сообщил сам «Аэрофлот», самолёт загорелся ещё в воздухе, передаёт CNN. Как отметил глава московского бюро канала в своём репортаже об инциденте, примечательно, что большинству пассажиров удалось покинуть горящий лайнер. По данным CNN, пока российские СМИ сообщают лишь об одном погибшем.

Здравствуйте! С вами Элисон Косик, и у нас появились новые подробности по срочным новостям из России. Как вы сейчас увидите на ваших экранах, в Москве совершил экстренную посадку самолёт — в сущности огненный шар, покрытый дымом и пламенем. На борту при этом находилось более 70 пассажиров и членов экипажа. Как сообщает государственное новостное агентство ТАСС, несколько человек получили ранения — однако, как это ни невероятно, многие пассажиры, по всей видимости, смогли выбраться из самолёта невредимыми.



С подробностями — глава нашего московского бюро Натан Ходж, который прямо сейчас выходит с нами на связь. Расскажите нам последние новости.



НАТАН ХОДЖ, глава московского бюро CNN: Мы прямо сейчас получаем новую информацию, Элисон. За последние несколько минут нам удалось получить официальное заявление «Аэрофлота» — национальной российской авиакомпании. В этом заявлении говорится, что самолёт, отправлявшийся из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск, город на российском Крайнем севере, был вынужден развернуться и совершить экстренную посадку в Шереметьево после возгорания одного из его двигателей. Кадры, на которых запечатлён инцидент, действительно поражают: мы наблюдали, как объятый огнём самолёт заходит на посадку и затем садится на полосу, пока его корпус пожирает пламя — а следом, как пассажиры покидают его при помощи надувных эвакуационных трапов. Как вы уже сказали, поражает как раз то, что люди смогли эвакуироваться из самолёта, пока он был объят огнём.



Нам также известно, что речь идёт о самолёте Sukhoi Superjet — российский лайнер, который эксплуатирует «Аэрофлот». Прямо сейчас мы получаем информацию о количестве пострадавших и пытаемся её подтвердить. Мы уже получили предварительные данные о том, что пострадавшие есть, а российское государственное информагентство ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России, главный следственный орган страны, сообщало, что, по предварительным данным, в инциденте погиб как минимум один человек.



То, что объятый пламенем самолёт вообще сумел приземлиться — это чудо, ведь, как я уже сказал, согласно сообщению, полученному нами от авиакомпании, самолёт к моменту совершения экстренной посадки уже горел, Элисон.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 05 мая 2019 года.