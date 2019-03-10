Washington Times Оригинал

WT: никакой угрозы — Госдеп прокомментировал попытку дипломата США пронести мину в Шереметьево

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Сотрудника американского посольства в Москве, личность которого не раскрывается, задержали при попытке пронести в багаже мину с взрывателем, но без взрывчатого вещества в московский аэропорт Шереметьево, передаёт The Washington Times. При этом в МИД России назвали это попыткой устроить провокацию на российском транспорте.
WT: никакой угрозы — Госдеп прокомментировал попытку дипломата США пронести мину в Шереметьево
Reuters

Сотрудник посольства США пытался пронести в багаже в аэропорт Шереметьево мину с взрывателем, но без взрывчатого вещества, сообщает The Washington Times.

«Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина с взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса», — отметили в Министерстве иностранных дел России.

Издание отмечает, что американец, имя которого не раскрывается, уезжал из Москвы по завершении командировки. При этом, по его словам, мину он приобрёл «для личной коллекции».

Тем не менее, в российском внешнеполитическом ведомстве усмотрели в этом попытку устроить провокацию на транспорте.

«США, похоже, стараются протестировать надёжность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолётов около наших границ, но и изнутри. Причём с задействованием сотрудников своего посольства. Одним из них, имеющим непосредственное отношение к американским вооруженным силам, предпринята провокация в отношении российского транспортного объекта», — прокомментировала инцидент официальный представитель МИД Мария Захарова.

В свою очередь, представитель Государственного департамента США отметил, что им известно об инциденте в московском аэропорту Шереметьево. Он добавил, что задержанный сотрудник посольства страны покинул Россию после того, как мина была изъята из его багажа.

«Никакой угрозы ни одному из пассажиров не было», — приводит The Washington Times слова представителя Госдепа.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Washington Times США Северная Америка
теги
аэропорт безопасность Россия США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров