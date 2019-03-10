WT: никакой угрозы — Госдеп прокомментировал попытку дипломата США пронести мину в Шереметьево

15:46 В Стокгольме при взрыве в автобусе пострадал один человек В центре Стокгольма произошёл взрыв в автобусе без пассажиров, в результате инцидента пострадал один человек. Об этом информирует SVT со ссылкой на данные полиции.

15:45 Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч 19-го тура РПЛ с «Уфой» Петербургский «Зенит» опубликовал стартовый состав на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».

15:40 МВД: в акции на проспекте Сахарова в Москве принимают участие 6,5 тысячи человек В ГУ МВД России по Москве сообщили, что в согласованной властями города акции на проспекте Академика Сахарова принимают участие около 6,5 тыс. человек.

15:28 В Boeing предложили Эфиопии техническую помощь после авиакатастрофы Компания Boeing заявила, что её специалисты готовы оказать техническую помощь властям Эфиопии в связи с крушением самолёта Boeing 737, в результате которого погибли 157 человек.

15:24 Лыжница Непряева завоевала серебро королевского марафона в Норвегии Россиянка Наталья Непряева заняла второе место в масс-старте классическим стилем на 30 км на 11-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Хольменколлене.

15:14 Эй Мартинес назвал Джеда Аллана сильным человеком Эй Мартинес, актёр, исполнитель роли Круза Кастильо в сериале «Санта-Барбара», в социальной сети Facebook прокомментировал сообщение о смерти своего коллеги Джеда Аллана.

15:14 Рябинский считает, что Бивол провёл прекрасный поединок со Смитом Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал победу чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола в титульном бою над американцем Джо Смитом — младшим.

15:06 Путин выразил соболезнования властям Эфиопии из-за авиакатастрофы Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зеуде и премьер страны Абию Ахмеду Али в связи с гибелью 157 человек при крушении самолёта Boeing 737.

15:03 В Турции обвинили игрока НБА в поддержке лидера террористической организации Известный в прошлом баскетболист, а ныне советник президента Турции Реджепа Эрдогана Хидайет Туркоглу прокомментировал конфликт своего соотечественника Энеса Кантера, выступающего за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс», с властями страны.

14:56 В Петербурге при падении рекламного щита пострадали два человека В Санкт-Петербурге в результате падения рекламного щита из-за сильного ветра два человека получили травмы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Выборгского района.

14:56 Бивол заинтересован в объединительном бою с Ковалёвым Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола, отреагировал на желание обладателя титула Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергея Ковалёва встретиться в объединительном бою.

14:45 Посольство выясняет судьбу купившего билет на рейс Ethiopian Airlines россиянина Сотрудники посольства России в Кении уточняют информацию о гражданине страны, купившем билет в Найроби на рейс авиакомпании Ethiopian Airlines.

14:38 В США умер актёр из «Санта-Барбары» Джед Аллан Американский актёр Джед Аллан, известный по роли Си Си Кэпвелла в культовом сериале «Санта-Барбара», скончался в возрасте 84 лет в Калифорнии.

14:37 СМИ: «Тоттенхэм» готов заплатить €70 млн за футболиста «Фиорентины» Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» заинтересован в приобретении нападающего итальянской «Фиорентины» Федерико Кьезы.

14:37 Пилоты американской гоночной серии NASCAR подрались после квалификации этапа в Финиксе Пилоты американской гоночной серии NASCAR Дэниел Суарес и Майкл Макдауэлл устроили драку по окончании квалификационных заездов на этапе соревнований в Финиксе.

14:21 Журналистов RT не допустили на митинг за свободный интернет в Москве Организаторы митинга за свободный интернет в Москве не допустили на демонстрацию съёмочную группу телеканала RT и видеоагентства Ruptly, объяснив это тем, что не поддерживают телеканал.

14:20 В Ethiopian Airlines подтвердили отсутствие выживших при крушении Boeing В авиакомпании Ethiopian Airlines, чей Boeing 737 потерпел крушение в Эфиопии, подтвердили, что никто из находившихся на борту людей не выжил.

14:18 Тренер «Тампы» о рекорде Кучерова: он обошёл икону, и это что-то значит Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру российского форварда команды Никиты Кучерова, который побил клубный рекорд Венсана Лекавалье по количеству очков, набранных в рамках одного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

14:18 Глава СБР рассказал о ситуации с пропускавшей допинг-тесты Васильевой Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о развитии ситуации с российской спортсменкой Маргаритой Васильевой, пропустившей три допинг-теста за последние 11 месяцев.

14:06 В СБР прокомментировали поведение российских биатлонистов в социальных сетях Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв отреагировал на резонансную публикацию российской спортсменки Евгении Павловой в Instagram, которую она сделала прямо во время спринтерской гонки на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

14:06 Эксперт прокомментировал крушение самолёта в Эфиопии Председатель комиссии Общественного совета по гражданской авиации заслуженный летчик СССР и эксперт Ространснадзора Олег Смирнов прокомментировал в разговоре с RT крушение самолёта Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявшего рейс Аддис-Абеба — Найроби.

13:55 Экипаж российского бобслеиста Андрианова не сумел завоевать медаль ЧМ в Уистлере Российские бобслеисты Максим Андрианов, Руслан Самитов, Василий Кондратенко и Александр Зайцев показали четвёртый результат в турнире четырёхместных экипажей на чемпионате мира, который проходит в канадском Уистлере.

13:51 В ФРГ призвали Китай к участию в переговорах по контролю над вооружениями Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью изданию Tagesspiegel am Sonntag заявил, что Китаю необходимо занять место за столом переговоров по контролю над вооружениями.

13:46 Хоккеист «Сан-Хосе» Торнтон вышел на 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ Отметившись результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент-Луис Блюз», нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон вышел на 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

13:41 В результате крушения самолёта в Эфиопии выживших нет В результате крушения пассажирского самолёта Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявшего рейс Аддис-Абеба — Найроби, никто не выжил.

13:29 Flightradar 24: вертикальная скорость самолёта Ethiopian Airlines была неустойчивой Вертикальная скорость разбившегося в Эфиопии пассажирского самолёта Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявшего рейс Аддис-Абеба — Найроби, после взлёта была неустойчивой. Об этом информирует портал Flightradar 24.

13:28 В России по госпрограмме направят 21 млрд рублей на развитие туризма В России из федерального бюджета предполагается выделение около 21 млрд рублей для развития туризма в рамках государственной программы «Культура и туризм 2019—2021».

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13:20 Ковалёв поздравил Бивола с победой над Смитом и вызвал его на объединительный бой Российский чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Сергей Ковалёв поздравил своего соотечественника Дмитрия Бивола с успешной защитой титула по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и предложил ему устроить объединительный поединок.

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12:58 Клип на песню Лазарева для Евровидения-2019 набрал более миллиона просмотров Клип на песню Scream российского певца Сергея Лазарева, с которой он будет выступать на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», собрал более 1,2 млн просмотров на YouTube менее чем за сутки.

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12:33 Россияне не поддержали инициативу Барецкого снять фильм «Брат 3» На онлайн-платформе Change.org опубликовано несколько петиций с требованием запретить российскому шоумену Стасу Барецкому снимать фильм «Брат 3».

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12:19 VAR offline будет использована в матчах 19-го тура РПЛ По словам руководителя проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонида Калошина, этот метод помощи футбольным судьям будет использован в режиме offline в матче 19-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Спартаком», а также во встрече «Краснодара» и «Оренбурга».

12:11 По факту драки у ТЦ «Тройка» в Москве возбуждено дело По факту драки у московского торгового центра «Тройка» возбуждено уголовное дело. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МВД России по столице.

12:02 Посольство: данных о россиянах на борту упавшего в Эфиопии самолёта нет Посольство России в Кении заявило, что в настоящее время нет информации о том, что на борту разбившегося в Эфиопии самолёта Boeing были российские граждане. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Кении Олега Кипоренко.

11:59 Галактионов заявил, что футболист Чалов будет вызван в сборную России в марте Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов не вызвал нападающего ЦСКА Фёдора Чалова на ближайшие матчи по причине договорённости с наставником национальной команды Станиславом Черчесовым, который планирует привлечь форварда к игре за главный футбольный коллектив страны.

11:52 На Украине задержали гражданина Турции с 30 кг героина На украинско-венгерской границе задержали 35-летнего гражданина Турции, пытавшегося в автомобиле провезти более 30 кг героина. Об этом информирует Госпогранслужба Украины.

11:45 Сноубордист Мамаев выиграл золотую медаль в слоупстайле на Универсиаде Россиянин Антон Мамаев занял первое место в соревновании сноубордистов в слоупстайле на Универсиаде-2019 в Красноярске.

11:42 Самолёт Ethiopian Airlines со 149 пассажирами на борту потерпел крушение Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али в своём Twitter сообщил о крушении самолёта Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявшего рейс Аддис-Абеба — Найроби.

11:36 СМИ: МЮ выплатит «Мольде» компенсацию за Сульшера По информации СМИ, английский «Манчестер Юнайтед» выплатит норвежскому клубу «Мольде» компенсацию за переход тренера Уле-Гуннара Сульшера в случае подписания специалистом полноценного контракта с МЮ.

11:32 Источник: в Москве произошёл пожар в одном из зданий МВД В Москве произошло возгорание в подвале здания Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по столице. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.