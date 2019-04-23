Das Erste: немецкому министру пришлось отменить визит в Волгоград из-за очередных проблем с самолётом

Для вовлечения России в решение глобальных проблем, связанных с изменением климата, устойчивым развитием и мировым продовольственным обеспечением, министр экономического сотрудничества Германии Герд Мюллер отправился в Россию. Правда, из-за очередных неисправностей на борту правительственного самолёта дипломату пришлось скорректировать план визита и отказаться от поездки в Волгоград, отмечает немецкий телеканал Das Erste.

Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер хочет добиться более тесного сотрудничества с Россией по вопросам защиты климата, устойчивого развития и мирового продовольственного обеспечения, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.

С этой целью он отправился с визитом в Россию. Как отмечается в статье, по всем трём основным пунктам повестки немецкого министра Москва до сих пор не особенно выделялась. Однако, по словам Мюллера, суть его миссии именно в этом: крупнейшая в мире страна должна участвовать в общем деле. Проблемы мирового продовольственного снабжения или изменения климата можно решить только совместными усилиями.

Первая встреча в рамках этого визита прошла хорошо, утверждает немецкий министр. Заместитель председателя правительства России по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексей Гордеев объявил, что Россия собирается ещё в этом году ратифицировать Парижское соглашение по климату.

Признаки такого намерения присутствовали и раньше, однако только теперь российская сторона сказала ясное да одобрению соглашения. Теперь появились чёткие планы по срокам, отмечает Герд Мюллер. По словам Гордеева, Россия хочет до 2025 года сократить объёмы выбросов вредных веществ на 75% по сравнению с уровнем 1990 года. Пока что это лишь намерение, однако немецкому министру оно внушает надежду.

Помимо этого, Германия и Россия собираются углублять сотрудничество в сфере защиты климата и окружающей среды, рассказал журналистам Мюллер. Вместе с российскими представителями он договорился о создании рабочей группы: «В ней мы хотим собрать не только министров, но и учёных и практиков, чтобы конкретно взяться за тему защиты климата».

Речь идёт также о вопросах лесонасаждений, защиты видов растений и о подготовке к большой конференции по биологическому разнообразию, которая должна состояться в Китае в следующем году, заметил министр развития Германии. «И я хотел бы придать и этим темам широту. Россия очень заинтересована в наших технологиях в сфере управления отходами, замкнутого хозяйства, переработки вторсырья», — подчеркнул Герд Мюллер.

Как сообщает Das Erste, пока немецкий министр доволен ходом переговоров в Москве. Между тем при планировании его поездки не всё прошло гладко, отмечает издание. Планов Мюллера в очередной раз коснулись неполадки на борту правительственного самолёта.

Министр экономического сотрудничества и развития Германии должен был полететь в Россию на самолёте, на борту которого на прошлой неделе была обнаружена неисправность, из-за которой самолёт был вынужден совершить аварийную посадку в Берлине. Другого самолёта взамен неисправного немецкому министру не выделили. «Это неслыханно. Я пересел на рейсовый самолёт. И стоит задаться вопросом, безопасно ли вообще в таком самолёте. Но рейсовые самолёты многое затрудняют и занимают больше времени», — досадует Мюллер.

Из-за сложившейся ситуации Мюллеру пришлось вычеркнуть визит в Волгоград из первоначального распорядка своей поездки. Вместо этого после нескольких встреч в Москве он отправится только в Воронеж, расположенный примерно в 500 км к югу от российской столицы, сообщает немецкий телеканал.