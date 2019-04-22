SWR: Россия нужна миру для защиты климата и продовольственной стабильности

Немецкий министр экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер отправляется с визитом в Россию, чтобы завоевать её в качестве партнёра в сфере защиты климата. Россия нужна Западу как крупнейшая в мире страна с огромными лесными и пахотными площадями. Поэтому она обладает большим потенциалом в том, что касается мирового продовольственного обеспечения, сообщается на сайте немецкого телеканала SWR.

Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер сегодня едет с визитом в Россию, чтобы завоевать её в качестве партнёра — в том числе в вопросе защиты климата, сообщается на сайте немецкого телеканала SWR.

Как отмечает издание, Мюллер посетит Москву, а также расположенный почти в 500 км к югу от неё Воронеж. Планируется, что немецкий министр проведёт переговоры не только на политическом уровне, но и с представителями гражданского общества.

В центре внимания при этом будут стоять три пункта: международная защита климата, устойчивое развитие и безопасность продовольственного снабжения в мире.

Перед началом поездки Мюллер подчеркнул: «Нам нужна Россия как крупнейшая страна в мире для защиты мировых благ и обеспечения мирового продовольствия». По его словам, в том, что касается международной защиты климата и окружающей среды, а также широкого альянса по биологическому разнообразию, Россия является важным партнёром.

Как сообщается на сайте SWR, Россия является ведущим экспортёром зерновых культур в мире. Страна «обладает огромным потенциалом», например, с её четвертью мировой площади лесных массивов и более чем 30 млн га неиспользуемых пахотных земель. К тому же Россия считается ведущим мировым экспортёром зерновых, в первую очередь, пшеницы.

Таким образом, России отводится особая роль и ответственность в мировом продовольственном обеспечении, заключает SWR.