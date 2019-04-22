SWR: Россия нужна миру для защиты климата и продовольственной стабильности

Немецкий министр экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер отправляется с визитом в Россию, чтобы завоевать её в качестве партнёра в сфере защиты климата. Россия нужна Западу как крупнейшая в мире страна с огромными лесными и пахотными площадями. Поэтому она обладает большим потенциалом в том, что касается мирового продовольственного обеспечения, сообщается на сайте немецкого телеканала SWR.
Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер сегодня едет с визитом в Россию, чтобы завоевать её в качестве партнёра — в том числе в вопросе защиты климата, сообщается на сайте немецкого телеканала SWR.
Как отмечает издание, Мюллер посетит Москву, а также расположенный почти в 500 км к югу от неё Воронеж. Планируется, что немецкий министр проведёт переговоры не только на политическом уровне, но и с представителями гражданского общества.
В центре внимания при этом будут стоять три пункта: международная защита климата, устойчивое развитие и безопасность продовольственного снабжения в мире.
Перед началом поездки Мюллер подчеркнул: «Нам нужна Россия как крупнейшая страна в мире для защиты мировых благ и обеспечения мирового продовольствия». По его словам, в том, что касается международной защиты климата и окружающей среды, а также широкого альянса по биологическому разнообразию, Россия является важным партнёром.
Как сообщается на сайте SWR, Россия является ведущим экспортёром зерновых культур в мире. Страна «обладает огромным потенциалом», например, с её четвертью мировой площади лесных массивов и более чем 30 млн га неиспользуемых пахотных земель. К тому же Россия считается ведущим мировым экспортёром зерновых, в первую очередь, пшеницы.
Таким образом, России отводится особая роль и ответственность в мировом продовольственном обеспечении, заключает SWR.
Минтруд назвал регионы России с наиболее доступной социальной инфраструктурой для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения (пенсионеры, временно нетрудоспособные граждане). С соответствующими данными ознакомился RT.
Компания Morgan Stanley в I квартале 2020 года намерена обратиться в Центробанк России с заявлением о прекращении банковской деятельности в стране. Об этом сообщается в отчёте ООО «Морган Стэнли Банк».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала эмоциональную реакцию некоторых граждан страны на трагедию с участием пассажирского SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево.
Представитель Государственного департамента в беседе с РИА Новости заявил, что посол США на Украине Мари Йованович покинет пост вместе с завершением полномочий действующего лидера страны Петра Порошенко.
Представители правоохранительных органов Москвы проверяют здание бизнес-центра «Башня-2000» на западе столицы после сообщения о минировании объекта, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.
Воссозданная 150-я Идрицко-Берлинская ордена Кутузова II степени мотострелковая дивизия получила копию Знамени Победы в Ростовской области, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на пресс-центр Южного военного округа.
В Москве в связи с проверками, которые проводились на объектах массового пребывания людей из-за анонимных сообщений о минировании, пришлось эвакуировать более 7 тыс. человек. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.