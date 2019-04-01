Welt: в авиакатастрофе в Германии погибла известная российская предпринимательница

Три человека погибли при крушении частного самолёта в немецком Эгельсбахе, сообщает Welt. Среди жертв — совладелица авиакомпании S7, одна из богатейших женщин России Наталья Филёва, уточняет корреспондент немецкого телеканала.
Три человека погибли при крушении частного самолёта в Эгельсбахе в федеральной земле Гессен — между Франкфуртом-на-Майне и Дармштадтом. В числе жертв — известная российская предпринимательница. Также погибли пилот и ещё один пассажир. Кроме того, два человека лишились жизни в результате столкновения их автомобиля с полицейской машиной, которая направлялась к месту крушения. Три полицейских при этом получили серьёзные ранения.
Пожарные в защитных костюмах всю ночь дежурили на месте катастрофы. Искорёженные обломки самолёта марки Epic лежат в слое пены на поле спаржи рядом с аэродромом в Эгельсбахе в федеральной земле Гессен. Вылетел же частный самолёт из французских Канн.
БЕРНД ХОХШТЕДТЕР, полиция Южного Гессена:Пожарные сейчас, разумеется, проводят аварийно-спасательные работы, также собирают приборы среди обломков самолёта. В частности, необходимо убрать баки, которые, предположительно, испускают отравляющие вещества... Помимо пилота, в самолёте находились ещё два пассажира.
Среди погибших — российская предпринимательница Наталья Филёва. Согласно журналу Forbes, совладелица авиакомпании S7 занимала четвёртое место в списке самых богатых женщин России. Российские эксперты теперь должны оказать помощь в установлении причины катастрофы.
Что особенно трагично, по пути к месту крушения в аварию попала полицейская машина. Ещё два человека погибли.
АНДРЕА АКЕРМАН, полиция Оффенбаха:В направлении A5 навстречу ехал Opel Veсtra. Два человека, молодой водитель и его спутница, скончались на месте аварии.
Три полицейских получили тяжёлые ранения. Двоих из них пришлось доставить в больницу на спасательном вертолёте.
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