CNN: в России проходит день траура по погибшим в Кемерове

Сегодня в России день траура, объявленный в связи с одним из самых смертоносных пожаров в России, который унёс жизни 64 человек, из которых 41 ребёнок, сообщает CNN. Сотни протестующих в сибирском городе Кемерове собрались, чтобы потребовать проведения полномасштабного расследования. Президент Владимир Путин пообещал наказать ответственных за произошедшее.

Сегодня в России день траура, объявленный в связи с одним из самых смертоносных пожаров в России, который охватил в воскресенье торговый центр и унёс жизни по меньшей мере 64 человек, из которых 41 ребёнок, в том числе и целый 5-й класс. Пожарные выходы были заблокированы, а сигнализация отключена. Дети, запертые внутри, звонили своим родителям, чтобы сказать последнее «прощай».

ОТЕЦ ПОГИБШЕГО РЕБЁНКА: Я говорю: «Где моя дочь?» По телефону с ней разговаривал. Она кричала: «Я здесь, папа, здесь!» Я говорю: «Ложись на пол, дыши. Держись, не умирай». Я бежал туда, они меня за ноги схватили и оттаскивали обратно. Я говорил: «Вы сволочи». Я кричал. Я кричал, с дочерью разговаривал. Она сказала: «Папа, я тебя люблю. Я задыхаюсь, теряю сознание». Извините.

Ужасающие подробности. Сотни протестующих в сибирском городе Кемерове собрались, чтобы потребовать проведения полномасштабного расследования. Президент Владимир Путин пообещал наказать ответственных за произошедшее. Пятеро человек были задержаны за нарушение пожарной безопасности.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 28 марта 2018 года.