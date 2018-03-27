CNN: «преступная халатность и разгильдяйство» — Путин назвал причины пожара в Кемерове

Владимир Путин возложил цветы к зданию торгового центра в Кемерове, чтобы почтить память 64 жертв недавней трагедии, сообщает CNN. Как заявил российский президент, причиной пожара стали «преступная халатность и разгильдяйство», говорится в материале.

Когда огонь охватил торговый центр на юге средней части России, дети, которые оказались в западне внутри здания, звонили своим семьям, чтобы попрощаться с ними навсегда. Ранее сегодня Владимир Путин возложил цветы к зданию торгового центра, чтобы почти память 64 погибших. Многие из жертв были детьми. По словам президента Путина, причиной пожара стали «преступная халатность и разгильдяйство».

Четыре человека были задержаны за несоблюдение правил пожарной безопасности в торговом центре: пожарные выходы были заблокированы, и, как мы только что узнали, пожарная сигнализация находилась в нерабочем состоянии почти неделю. Корреспондент нашего канала Макс Фостер расскажет подробнее.

Поднимая столбы дыма над сибирским городом Кемеровом, огонь охватил торговый центр, когда там было полно людей. В воскресенье во второй половине дня внутри развлекательного комплекса «Зимняя вишня» находились сотни человек. Именно тогда в службы спасения стали поступать сообщения о задымлении.

ЕВГЕНИЙ ДЕДЮХИН, первый замначальника управления МЧС по Кемеровской области: В 16:10 поступила информация о задымлении в торговом центре на четвёртом этаже, где находятся детские игровые комнаты и кинозалы.

В то самое время, когда около сотни людей эвакуировались из здания, другие были заперты внутри. Свидетели рассказывают, что видели, как люди выпрыгивают из окон в отчаянной попытке выбраться. Вначале сотрудники МЧС не могли добраться до верхних этажей из-за силы огня, из-за чего часть четвёртого этажа обрушилась и людей пришлось спасать с крыши с помощью подъёмных механизмов.

СВЕТЛАНА ПЕТРЕНКО, официальный представитель СК РФ: Следователи работают в круглосуточном режиме. Допрашиваются свидетели произошедшего и потерпевшие, а также арендаторы и собственники торговых точек. Кроме того, задержаны и допрошены четверо подозреваемых.

В торговом центре были кинотеатр, боулинг, детский центр и контактный зоопарк. Погибли десятки людей, в том числе как минимум четыре* ребёнка, многие оказались в больнице либо числятся пропавшими без вести.

ЕВГЕНИЙ ДЕДЮХИН: На данный момент 20 психологов работают с 17 родственниками, которые обратились к нам и говорят, что не могут связаться со своими детьми или же взрослыми, находившимися в торговом центре.

Уже начато расследование. Губернатор Кемеровской области объявил о том, что семьи жертв получат около 18 тысяч долларов за каждого погибшего при пожаре родственника. Но пока спасатели всё ещё ведут поисковые мероприятия на месте происшествия, а количество жертв растёт, семьи погибших задаются вопросом, почему пожар в этом угледобывающем городе привёл к такому большому числу жертв. Макс Фостер, CNN.

Инцидент в Сибири — один из самых серьёзных пожаров в торговых центрах за последние годы. Давайте взглянем на детали других подобных случаев.

В декабре прошлого года 37 человек погибли в результате пожара, который возник в торговом центре филиппинского города Давао. В феврале 2015 года по меньшей мере 17 человек погибли во время пожара на оптовом рынке в южной провинции Китая Гуандун. И в декабре 2014 года в результате короткого замыкания в трёхэтажном торговом центре в пакистанском городе Лахор возник пожар, который унёс жизни как минимум 13 человек.

Материал предоставлен CNN.

Дата выхода в эфир 27 марта 2018 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).