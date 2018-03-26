CNN: в результате пожара в Кемерове погибли как минимум 48 человек

Крупный пожар в торговом центре города Кемерова унёс жизни по меньшей мере 48 человек, сообщает CNN. Кроме того, как заявляют официальные лица, ещё 16 человек числятся пропавшими без вести.
Как минимум 48 человек погибли в результате пожара в торговом центре на юге средней части России. Официальные лица в угледобывающем городе Кемерове, что в Сибири, в настоящее время заявляют о 16 без вести пропавших.
НАТАЛИ АЛЛЕН, ведущая CNN: Нам пока ещё неизвестно, что спровоцировало этот масштабный пожар, который вы сейчас имеете возможность наблюдать. Из-за огня крыши двух кинотеатров обрушились.
ЕВГЕНИЙ ДЕДЮХИН, первый замначальника управления МЧС по Кемеровской области: В 16:10 поступила информация о задымлении в торговом центре на четвёртом этаже, где находятся детские игровые комнаты и кинозалы. На данный момент 20 психологов работают с 17 родственниками, которые обратились к нам и говорят, что не могут связаться со своими детьми или же взрослыми, находившимися в торговом центре.
АЛЕКСАНДР ЕРЕМЕЕВ, заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС России: Сибирский региональный центр отправил группу спасателей для усиления кемеровской группы, занимающейся ликвидацией последствий сложного пожара в торговом центре. Группа состоит из 40 спасателей и необходимого оборудования.
НАТАЛИ АЛЛЕН: Торговый центр был набит людьми в момент начала пожара. Приблизительно сотне человек удалось эвакуироваться.
Свидетели сообщают о том, что некоторые, чтобы избежать пламени, выпрыгивали из окон. Официальные лица заявляют о том, что семьи жертв получат по одному миллиону рублей, то есть около 18 тысяч долларов, за каждого родственника, погибшего в огне.
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