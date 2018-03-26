CNN: в результате пожара в Кемерове погибли как минимум 48 человек

Как минимум 48 человек погибли в результате пожара в торговом центре на юге средней части России. Официальные лица в угледобывающем городе Кемерове, что в Сибири, в настоящее время заявляют о 16 без вести пропавших.

НАТАЛИ АЛЛЕН, ведущая CNN: Нам пока ещё неизвестно, что спровоцировало этот масштабный пожар, который вы сейчас имеете возможность наблюдать. Из-за огня крыши двух кинотеатров обрушились.

ЕВГЕНИЙ ДЕДЮХИН, первый замначальника управления МЧС по Кемеровской области: В 16:10 поступила информация о задымлении в торговом центре на четвёртом этаже, где находятся детские игровые комнаты и кинозалы. На данный момент 20 психологов работают с 17 родственниками, которые обратились к нам и говорят, что не могут связаться со своими детьми или же взрослыми, находившимися в торговом центре.

АЛЕКСАНДР ЕРЕМЕЕВ, заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС России: Сибирский региональный центр отправил группу спасателей для усиления кемеровской группы, занимающейся ликвидацией последствий сложного пожара в торговом центре. Группа состоит из 40 спасателей и необходимого оборудования.

НАТАЛИ АЛЛЕН: Торговый центр был набит людьми в момент начала пожара. Приблизительно сотне человек удалось эвакуироваться.

Свидетели сообщают о том, что некоторые, чтобы избежать пламени, выпрыгивали из окон. Официальные лица заявляют о том, что семьи жертв получат по одному миллиону рублей, то есть около 18 тысяч долларов, за каждого родственника, погибшего в огне.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 26 марта 2018 года.