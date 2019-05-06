Эксперт BFM: аварийная посадка была от безысходности — не хватило времени выровнять самолёт
На этих кадрах мы видим, как самолёт совершает экстренную посадку, потом подскакивает и загорается, начиная с хвостовой части. Внутри 73 пассажира и 5 членов экипажа охватывает паника. В итоге самолёт остановился на площадке. Пассажиры хвостовой части были в огне, как в ловушке. Те, кто находился в носовой части, эвакуированы по аварийным трапам.
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