Эксперт BFM: аварийная посадка была от безысходности — не хватило времени выровнять самолёт

По мнению французского эксперта, экипаж самолёта SSJ-100В, загоревшегося в Шереметьево, действовал в условиях безысходности. Об этом говорит тот факт, что во время второй попытки аварийного приземления самолёт не был выровнен, но командир всё равно решил садиться. В результате удара о полосу борт загорелся, погиб 41 человек, напоминает BFM TV.

На этих кадрах мы видим, как самолёт совершает экстренную посадку, потом подскакивает и загорается, начиная с хвостовой части. Внутри 73 пассажира и 5 членов экипажа охватывает паника. В итоге самолёт остановился на площадке. Пассажиры хвостовой части были в огне, как в ловушке. Те, кто находился в носовой части, эвакуированы по аварийным трапам.

ЕЛЕНА МАРКОВСКАЯ, представитель Следственного комитета России: Из 78 человек, находившихся на борту самолёта, 37 выживших, из них 33 пассажира и 4 члена экипажа.

С выжившими в аэропорту работают медики и психологи.

ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА, министр здравоохранения России: Тяжесть состояния определяется термоингаляционной травмой и отравлением продуктами горения. Кроме того, у пациентов есть множественные травмы туловища, рук, ног.

Самолёт вылетел из Москвы по направлению в Мурманск на севере страны. Всего через несколько минут после взлёта ему пришлось развернуться и вернуться в аэропорт вылета. Экипаж сообщил о неполадках.

ЖАН СЕРРА, консультант BFM по авиации: Было две попытки приземлиться. Очевидно, что вторая попытка была от безысходности, ведь, как видно, у пилота не было времени выровнять самолёт, и он направляет его на землю.

Было открыто уголовное дело по обвинению в нарушении правил безопасности.

Дата выхода в эфир 05 мая 2019 года.