Euronews: россияне скорбят по жертвам авиакатастрофы в Шереметьево

Россияне скорбят по погибшим в результате пожара на борту самолёта Superjet-100. В Мурманской области объявлен трёхдневный траур, в аэропортах Москвы и Мурманска люди приносят к стихийным мемориалам цветы и игрушки в память о жертвах катастрофы. Специально созданная государственная комиссия в ходе расследования должна выяснить, что стало причиной этой трагедии, передаёт Euronews.
В Мурманской области объявлен трёхдневный траур: в сгоревшем самолёте погибли 26 жителей региона. В центре Мурманска и в городском аэропорту к стихийным мемориалам несут цветы и игрушки.
В аэропорту Шереметьево у таблички с номером рейса также появился стихийный мемориал. Вот что говорят жители Москвы о произошедшем.
ПРОХОЖАЯ:Мне кажется, во многом виноваты вот эти службы аэропорта. Мне так кажется.
ПРОХОЖАЯ: Чувство горечи из-за утраты. Люди просто ехали домой, кто-то отдыхать... И вот вдруг так случилось — непонятно, почему так, что это? То ли халатность, то ли случайность — непонятно.
ПРОХОЖИЙ: Ну вообще вот я в интернете читал, что лётчики жаловались на этот самолёт, что он недоработанный. И всё равно его выпускали.
ГАЛИНА ПОЛОНСКАЯ, корреспондент Euronews:Сотрудники Следственного комитета минувшей ночью опрашивали выживших свидетелей и работников Шереметьево. Что стало причиной этой экстренной посадки? Ответ должна дать специально созданная государственная комиссия. Участники расследования также должны ответить на вопрос, который сейчас не даёт покоя многим в России: всё ли было сделано здесь, на земле, уже после посадки, для того чтобы избежать такого количества жертв?
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