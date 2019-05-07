Euronews: россияне скорбят по жертвам авиакатастрофы в Шереметьево

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15:19 Введённый после серии терактов режим ЧП на Шри-Ланке продлили ещё на месяц Власти Шри-Ланки ещё на месяц продлили действие режима чрезвычайного положения (ЧП), введённого после серии терактов в храмах и отелях страны во время католической Пасхи 21 апреля.

15:17 Пловец Колесников опроверг слухи о проблемах со здоровьем и окончании карьеры Чемпион мира и Европы по плаванию Климент Колесников опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он может завершить карьеру из-за появившихся проблем со здоровьем.

15:01 «Матч ТВ» проведёт перекличку всех матчей 30-го тура РПЛ в прямом эфире Ресурсы телеканала «Матч ТВ» покажут в прямом эфире все восемь футбольных матчей 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

14:59 На Украине заявили о задержании восьми бойцов ВСУ в Донбассе Пресс-центр штаба операции объединённых сил (ООС) Украины заявил о задержании восьми украинских военных ополченцами в Донбассе.

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14:22 Здание МГИМО проверяют после сообщения о минировании Здание Московского государственного института международных отношений (МГИМО), находящееся на проспекте Вернадского, 76, проверяют после анонимного сообщения о минировании объекта, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

14:20 Ларионов предположил, что в России не до конца понимают уровень мастерства Кучерова Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Игорь Ларионов прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира в Словакии.

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14:00 Опубликовано видео с места ДТП с российскими туристами в Италии В сети опубликовано видео с места ДТП в Италии, где перевернулся автобус, перевозивший, предположительно, российских туристов.

13:57 Кудерметова победила Александрову во втором круге турнира WTA в Нюрнберге Россиянка Вероника Кудерметова взяла верх над соотечественницей Екатериной Александровой в матче второго круга Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Нюрнберге.

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12:01 Опубликовано видео с места ликвидации боевиков под Владимиром Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации боевиков в городе Кольчугино Владимирской области.

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