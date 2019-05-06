La Razon: стюардесса рассказала, как выталкивала пассажиров, спасая им жизни

Бортпроводница совершившего аварийную посадку в Шереметьево самолёта Superjet-100 Татьяна Касаткина рассказала, как проходила эвакуация. По её словам, людей приходилось буквально выталкивать из горящего салона. Пассажиры признают: они остались в живых именно благодаря действиям бортпроводников, отмечает La Razon.

Самолёт Superjet-100 совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево, загоревшись после соприкосновения с землёй. Среди «хаоса и криков пассажиров» два бортпроводника Татьяна Касаткина и Максим Моисеев сумели сохранить спокойствие и избежать больших жертв, пишет испанская газета La Razon.

Максим Моисеев погиб, пытаясь спасти 73 пассажира, находившихся на борту. Его коллеге удалось выжить и помочь 33 пассажирам покинуть горящий самолёт.

По словам Касаткиной, в самолёт ударила молния, после чего возникли проблемы со связью. Девушка услышала хлопок, а затем всё окутало чёрным дымом. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Люди начали вставать с кресел и пробираться к выходу, когда самолёт всё ещё двигался с большой скоростью. Некоторые пассажиры звонили родным и кричали, что самолёт горит и падает.

После приземления Касаткина открыла аварийный выход. Как отмечает La Razon, кто-то покидал воздушное судно самостоятельно, другие пассажиры не хотели оставлять свои вещи. Но бортпроводница хватала их «за воротники» и выталкивала на трап.

«Когда самолёт остановился, эвакуация началась сразу же. Был виден пожар. Все орали, что мы горим. Но внутри самолёта пламени не было, — рассказала Касаткина. — Я выталкивала ногой дверь и толкала пассажиров, чтобы они не задерживались на эвакуации. Прямо каждого за воротник».

После трагедии многие выжившие пассажиры благодарили экипаж за оказанную им помощь.

«Я благодарен Богу, что случилось всё именно так. Спасибо стюардессам, они спасли меня. Девочки находились рядом. И помогали нам выбираться на трап из помещения, заполненного газом… Там было темно и невыносимо жарко», — приводит La Razon слова одного из пассажиров.