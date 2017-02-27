Medias24: сделка по С-400 нужна России и Турции, чтобы досадить Западу Турция намерена купить у России системы С-400, и соглашение уже почти готово, сообщают чиновники. Однако, как пишет Medias24, для Москвы и Анкары важны не столько сами вооружения, сколько возможность показать другим странам НАТО, что Турция может выбрать Россию в качестве стратегического партнёра. 4 сентября 2017 Medias24

MWN: марокканская молодёжь просит Путина решить конфликт в Западной Сахаре 82 молодёжные организации Марокко отправили письмо российскому президенту, пишет Morocco World News. В своём послании они выражают надежду, что Владимир Путин поддержит их план по автономии марокканской части Западной Сахары и поможет урегулировать конфликт в регионе. 27 февраля 2017 Morocco World News

Yabiladi: Марокканские мандарины пришлись россиянам не по вкусу Мандарины из Марокко оказались по качеству хуже турецких, заявляют российские импортеры. А марокканские производители сетуют, в свою очередь, на девальвацию рубля, которая не позволяет им получать ту выгоду, на которую они рассчитывали, узнав о российском эмбарго на турецкие товары, пишет Yabiladi.com 31 января 2016 Yabiladi.com

Le360: Российские ПВО приглянулись Марокко По словам российских чиновников, во многих странах Северной Африки уже оценили российские комплексы противовоздушной обороны. Теперь Москва надеется подписать соответствующий контракт с Марокко. В числе вооружений, которые могут заинтересовать Рабат, системы С-300 и С-400, сообщает Le360. 28 декабря 2015 Le360

Арсений Яценюк: «Мы готовы судиться с Россией, мы во всеоружии» Украина готова судиться с Россией по вопросу о трех миллиардном долге, который она должна, но не выплатит до конца декабря. Об этом сообщил украинский премьер-министр Арсений Яценюк. По его словам, Россия, как и все нормальные кредиторы, должна списать часть украинского долга. 9 декабря 2015 Medias24

Libération: В конфликте санкций выигрывают только США Соединенные Штаты используют Европу в отстаивании своих интересов, а Брюссель слепо идет на поводу у Вашингтона, утверждает марокканское издание Libération. Поэтому, по мнению журналиста, от санкций и эмбарго больше всего страдает Евросоюз, а Штаты выходят победителем. 3 января 2015 Libération (Марокко)

Alif Post: Российская дипломатия прагматична и не одержима местью В отличие от советской российская дипломатия лишена идеологических стимулов и строится на прагматичных интересах страны. Кремль не использует международные проблемы, чтобы мстить тем, кто с ним не согласен. По мнению Alif Post, и Марокко может выиграть от такой перемены в российской дипломатии, в частности, заручившись поддержкой Москвы в разрешении спора по Западной Сахаре. 6 января 2014 Alif Post

Госдеп США одобряет «послание Евросоюза» в адрес Асада США приветствовали снятие европейского эмбарго на поставки оружия сирийским повстанцам, назвав это решение «посланием Асаду» от Запада об усилении поддержки оппозиции. И хотя страны ЕС еще не оглашали конкретных планов по поставкам оружия, Москва и Дамаск уже поспешили осудить ЕС и подтвердить реализацию сделки по С-300, сообщает Medi 1 Sat. 30 мая 2013 Medi 1 Sat

Россия призывает всех сирийцев договориться во избежание новых жертв Чтобы преодолеть кровопролитный кризис и избежать новых жертв, сирийцы должны незамедлительно приступить к диалогу, поскольку иной альтернативы не существует. Об этом говорится в заявлении МИД РФ по итогам встречи Сергея Лаврова с представителями сирийской оппозиции, сообщает марокканский канал Medi 1 Sat. 30 ноября 2012 Medi 1 Sat

В экономике Путин отдает предпочтение Востоку Российский президент заявил на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС, что Азиатско-Тихоокеанский регион играет роль локомотива мировой экономики. Кроме этого, сообщает Medi 1 Sat, во время саммита Россия смогла открыть новые перспективы для бизнеса. 11 сентября 2012 Medi 1 Sat